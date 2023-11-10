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Güney Kore'de bir adam robot tarafından öldürüldü
Güney Kore'de bir adam robot tarafından öldürüldü
Kore’de kolileri kaldırıp taşıma bandına koymakla görevli bir robot, koli sandığı bir adamı öldürdü. 10.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-10T13:13+0300
2023-11-10T13:13+0300
yaşam
robot
güney kore
yapay zeka
ölüm
matrix
robocop
terminatör
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Kore'de robotları denetlemekle görevli bir çalışan, robotları denetlediği sırada bir robot tarafından 'sebze kolisi' sanılarak önce havaya kaldırıldı, sonra ise taşıma bandına bastırıldı. Yüzü ve gögüsü ezilen adam hastaneye kaldırılmasına rağmen hayatını kaybetti. Robot kolun adamı ‘karton ürün kutularından ayırt edemediği’ bilgisi basına yansıdı.40 yaşında olduğu bildirilen adamın kolu devreye almadan önce planlanan test için robotün sensörlerini kontrol ederken hayatını kaybettiği açıklandı. Kore haber ajansı Yonhap'ın açıklamalarına göre 6 Kasım'da yapılması planlanan test, robotun sensörlerinde sorunlar nedeniyle ertelenmişti. Olayın, robot kolları üreten şirkette geç saatlerde rutin kontrolleri yaptığı sırada yaşandığı belirtiliyor. Söz konusu üretim tesisinin sahibi olan Donggoseong Tarımsal İhracat Kompleksi’nden bir yetkili bu tarz olayların bir daha yaşanmaması için 'hassas ve güvenli bir sistem' kurulması çağrısı yaptı.Haberlere göre, Gosong Polis Karakolu'nda soruşturma departmanının başında bulunan Kang Jin-gi, “Bu gelişmiş, yapay zekâ destekli bir robot değil, sadece kutuları alıp paletlere koyan bir makineydi” dedi. Gazetecilerle konuşma yetkisi olmadığı için adının açıklanmasını istemeyen bir polis memuru ise insan hatası olasılığının araştırıldığını söyledi. Ayrıca robotun sensörlerinin kutuları tanımlamak üzere tasarlandığını, güvenlik kameralarının ‘adamın elinde bir kutuyla robotun yanına yaklaştığını’ gösterdiğini, bunun da muhtemelen makinenin tepkisini tetiklediğini aktardı. Memur, “Bu kesinlikle bir robotun bir insanı karton kutuyla karıştırdığı bir vaka değil, bu çok sofistike bir makine değildi” dedi.Mart ayında da 50 yaşlarındaki Güney Koreli bir adam otomobil parçaları üreten bir fabrikada çalışırken bir robot tarafından sıkıştırılarak ağır şekilde yaralanmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20231024/insanlar-oluleri-hayata-dondurmek-icin-yapay-zekali-sohbet-robotlarini-kullaniyor-1076663022.html
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robot, güney kore, yapay zeka, ölüm, matrix, robocop, terminatör
robot, güney kore, yapay zeka, ölüm, matrix, robocop, terminatör

Güney Kore'de bir adam robot tarafından öldürüldü

13:13 10.11.2023
© iStock.com / Vladyslav OtsiatsiaKulaklık takan robot
Kulaklık takan robot - Sputnik Türkiye, 1920, 10.11.2023
© iStock.com / Vladyslav Otsiatsia
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Kore’de kolileri kaldırıp taşıma bandına koymakla görevli bir robot, koli sandığı bir adamı öldürdü.
Kore'de robotları denetlemekle görevli bir çalışan, robotları denetlediği sırada bir robot tarafından 'sebze kolisi' sanılarak önce havaya kaldırıldı, sonra ise taşıma bandına bastırıldı. Yüzü ve gögüsü ezilen adam hastaneye kaldırılmasına rağmen hayatını kaybetti. Robot kolun adamı ‘karton ürün kutularından ayırt edemediği’ bilgisi basına yansıdı.
40 yaşında olduğu bildirilen adamın kolu devreye almadan önce planlanan test için robotün sensörlerini kontrol ederken hayatını kaybettiği açıklandı. Kore haber ajansı Yonhap'ın açıklamalarına göre 6 Kasım'da yapılması planlanan test, robotun sensörlerinde sorunlar nedeniyle ertelenmişti.
Olayın, robot kolları üreten şirkette geç saatlerde rutin kontrolleri yaptığı sırada yaşandığı belirtiliyor. Söz konusu üretim tesisinin sahibi olan Donggoseong Tarımsal İhracat Kompleksi’nden bir yetkili bu tarz olayların bir daha yaşanmaması için 'hassas ve güvenli bir sistem' kurulması çağrısı yaptı.
Haberlere göre, Gosong Polis Karakolu'nda soruşturma departmanının başında bulunan Kang Jin-gi, “Bu gelişmiş, yapay zekâ destekli bir robot değil, sadece kutuları alıp paletlere koyan bir makineydi” dedi.
Gazetecilerle konuşma yetkisi olmadığı için adının açıklanmasını istemeyen bir polis memuru ise insan hatası olasılığının araştırıldığını söyledi. Ayrıca robotun sensörlerinin kutuları tanımlamak üzere tasarlandığını, güvenlik kameralarının ‘adamın elinde bir kutuyla robotun yanına yaklaştığını’ gösterdiğini, bunun da muhtemelen makinenin tepkisini tetiklediğini aktardı. Memur, “Bu kesinlikle bir robotun bir insanı karton kutuyla karıştırdığı bir vaka değil, bu çok sofistike bir makine değildi” dedi.
Mart ayında da 50 yaşlarındaki Güney Koreli bir adam otomobil parçaları üreten bir fabrikada çalışırken bir robot tarafından sıkıştırılarak ağır şekilde yaralanmıştı.
Yapay zeka - robot - Dubai - BAE - Sputnik Türkiye, 1920, 24.10.2023
YAŞAM
İnsanlar ölüleri 'hayata döndürmek' için yapay zekalı sohbet robotlarını kullanıyor
24 Ekim, 13:36
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