AK Parti Sözcüsü Çelik: Devletimiz tüm imkânlarıyla sahada
© AA / Güven YılmazAK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MYK Toplantısının ardından basın toplantısı düzenledi. (
© AA / Güven Yılmaz
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Erzincan'daki madende toprak kayması ile ilgili, "Devletimiz tüm imkânlarıyla sahada. İlgili tüm birimler müdahale ediyorlar. Tüm ekiplerimiz, haber alınamayan kardeşlerimize ulaşmak için seferberlik halinde…" açıklaması yaptı.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Erzincan'ın İliç ilçesinde altın madeninin bulunduğu alanda meydana gelen toprak kaymasına ilişkin açıklama yaptı.
Çelik Sosyal medya platformu üzerinden bir paylaşımda, madencilerin sağ salim kurtarılması için bütün imkanları sarf etteklerini belirterek şu ifadeleri kullandı:
"Kalbimiz Erzincan İliç’te meydana gelen toprak kaymasından etkilenen madencilerimizde. İnşallah hepsine sağ salim kavuşuruz... Devletimiz tüm imkânlarıyla sahada. İlgili tüm birimler müdahale ediyorlar. Tüm ekiplerimiz, haber alınamayan kardeşlerimize ulaşmak için seferberlik halinde… Gayretimiz ve duamız madenci kardeşlerimize sağ salim kavuşmak için"
Kalbimiz Erzincan İliç’te meydana gelen toprak kaymasından etkilenen madencilerimizde.— Ömer Çelik (@omerrcelik) February 13, 2024
İnşallah hepsine sağ salim kavuşuruz...
Devletimiz tüm imkânlarıyla sahada. İlgili tüm birimler müdahale ediyorlar. Tüm ekiplerimiz, haber alınamayan kardeşlerimize ulaşmak için seferberlik…