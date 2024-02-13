https://sputniknews.com.tr/20240213/ak-parti-sozcusu-celik-devletimiz-tum-imknlariyla-sahada-1080701715.html

AK Parti Sözcüsü Çelik: Devletimiz tüm imkânlarıyla sahada

AK Parti Sözcüsü Çelik: Devletimiz tüm imkânlarıyla sahada

Sputnik Türkiye

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Erzincan'daki madende toprak kayması ile ilgili, "Devletimiz tüm imkânlarıyla sahada. İlgili tüm... 13.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-13T22:05+0300

2024-02-13T22:05+0300

2024-02-13T22:05+0300

türkiye

ak parti

ömer çelik

maden

erzincan

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Erzincan'ın İliç ilçesinde altın madeninin bulunduğu alanda meydana gelen toprak kaymasına ilişkin açıklama yaptı.Çelik Sosyal medya platformu üzerinden bir paylaşımda, madencilerin sağ salim kurtarılması için bütün imkanları sarf etteklerini belirterek şu ifadeleri kullandı:

https://sputniknews.com.tr/20240213/haluk-levent-duyurdu-bir-isci-gocukten-kendi-imkanlariyla-cikti-1080701364.html

türkiye

erzincan

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