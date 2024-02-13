https://sputniknews.com.tr/20240213/aihm-belcikada-helal-kesim-yasagini-hakli-buldu-1080699853.html

AİHM, Belçika'da helal kesim yasağını haklı buldu

AİHM, Belçika'da helal kesim yasağını haklı buldu

Sputnik Türkiye

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Belçika'daki Müslümanların temsilcisi kuruluşların helal kesim yasağına karşı açtığı davada, yasağın din özgürlüğünü... 13.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-13T20:01+0300

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AİHM'den yapılan açıklamada, Mahkemenin ilk kez hayvan refahı ve din özgürlüğünü bağlantılı şekilde ele alan bir davaya baktığı belirtildi.Açıklamada, Belçika'nın Valon ve Flaman bölgelerinde uygulanan helal kesim yasağının, hayvan refahı gerekçesine dayandığı için din özgürlüğüne meşru müdahale olduğu ifade edildi.Belçika'da Flaman bölgesi 2017, Valon bölgesi ise 2018'de çıkarılan kararnamelerle İslam inancına göre helal, Yahudilik inancına göre koşer kesim olarak bilinen yöntemi yasaklamıştı.Müslüman ve Yahudi kuruluşlar, Mart 2022'de konuyu AİHM'e taşımıştı.Belçika'da helal kesim halihazırda yalnızca Brüksel Başkent Bölgesi'nde uygulanabiliyor.Geçen yıl Brüksel Başkent Parlamentosu da söz konusu yönteme yasak getirmeyi gündemine almış, Müslüman ve Yahudi toplumunun büyük tepkisine yol açan karara son anda onay çıkmamıştı.

https://sputniknews.com.tr/20240124/dolandirdigi-kisiye-hakkini-helal-et-mesaji-atti-1080001559.html

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aihm, avrupa insan hakları mahkemesi (aihm), avrupa, hayvan, hayvan hakları, belçika, din, din özgürlüğü