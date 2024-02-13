AİHM, Belçika'da helal kesim yasağını haklı buldu

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Yirminci yüz yılın en iyi yüz kitabı
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Sivas katliamı davası AYM'nin gündeminde
09:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:01
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
8 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:01
5 dk
GÜN ORTASI
Fenerbahçe-Galatasaray rekabeti sosyal medyaya taşındı
12:07
82 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:01
6 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Son on yılın telefon ve internet ücretleri enflasyonu
14:08
51 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:01
5 dk
EKONOMİ PANORAMA
İnternetin Liderleri 2023 listesi: Türkiye'de yıllık cirosu 100 milyar TL'yi geçen şirketler
15:07
52 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:01
4 dk
EKSEN
‘Tucker Carlson’ın Putin röportajı hayırlı oldu. Batılılar için yalan söylemek olağan hale gelmişti’
16:06
79 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
8 dk
SESLİ HABER
Zaharova: Putin’in röportajı Beyaz Saray’da histeriye yol açtı
17:43
1 dk
SESLİ HABER
ABD, Ukrayna'daki savaş nedeniyle ‘geleceğin helikopteri’ programını sonlandırdı
17:55
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:01
11 dk
SESLİ HABER
Ukraynalı siyasetçiden itiraf: Ordunun sadece 2 aylık silah stoku kaldı
18:21
2 dk
SESLİ HABER
Eski CIA uzmanı: Ukrayna ordusu, yeni genelkurmay başkanının emirlerine itaat etmeyebilir
18:30
2 dk
SESLİ HABER
Ukraynalı uzman: Ukrayna ordusundaki yeni atamalar, cephedeki durumu değiştirmeyecek
18:39
2 dk
SESLİ HABER
Russia Today Genel Yayın Yönetmeni Simonyan: Putin’in röportajı yaklaşık bir milyar kez izlendi
18:49
2 dk
SESLİ HABER
İsviçreli siyasetçi: Putin’in röportajının etkisi büyük oldu
19:30
2 dk
SESLİ HABER
Alman medyası: NATO, Kiev’e silah sevkiyatını devralmak istiyor
19:48
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:01
5 dk
SEYİR HALİ
'Prosopagnozi, yüzleri tanıyamama hastalığı'
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:01
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:01
10 dk
30 DAKİKA
Seçimin kaderini emekliler mi belirleyecek?
10:30
28 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:01
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
9 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:01
5 dk
GÜN ORTASI
Milli halterci Avrupa rekoru kırdı
12:07
83 dk
HABER
Saat başı başlıkları
14:01
5 dk
FUTBOL SAATİ
Fenerbahçe'nin 30 yıllık 25. hafta macerası
14:07
52 dk
ANKARA FARKI
Gazze'de son durum: Filistinli gazeteci anlatıyor
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:01
5 dk
EKSEN
Kızıldeniz'de Batı koalisyonu: Amacına ulaştı mı?
16:07
80 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:01
14 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:01
17 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun99.1
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20240213/aihm-belcikada-helal-kesim-yasagini-hakli-buldu-1080699853.html
AİHM, Belçika'da helal kesim yasağını haklı buldu
AİHM, Belçika'da helal kesim yasağını haklı buldu
Sputnik Türkiye
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Belçika'daki Müslümanların temsilcisi kuruluşların helal kesim yasağına karşı açtığı davada, yasağın din özgürlüğünü... 13.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-13T20:01+0300
2024-02-13T20:01+0300
dünya
aihm
avrupa insan hakları mahkemesi (aihm)
avrupa
hayvan
hayvan hakları
belçika
din
din özgürlüğü
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/02/1070492849_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_aaffeea46dffbd437f45da9c849cd717.jpg
AİHM'den yapılan açıklamada, Mahkemenin ilk kez hayvan refahı ve din özgürlüğünü bağlantılı şekilde ele alan bir davaya baktığı belirtildi.Açıklamada, Belçika'nın Valon ve Flaman bölgelerinde uygulanan helal kesim yasağının, hayvan refahı gerekçesine dayandığı için din özgürlüğüne meşru müdahale olduğu ifade edildi.Belçika'da Flaman bölgesi 2017, Valon bölgesi ise 2018'de çıkarılan kararnamelerle İslam inancına göre helal, Yahudilik inancına göre koşer kesim olarak bilinen yöntemi yasaklamıştı.Müslüman ve Yahudi kuruluşlar, Mart 2022'de konuyu AİHM'e taşımıştı.Belçika'da helal kesim halihazırda yalnızca Brüksel Başkent Bölgesi'nde uygulanabiliyor.Geçen yıl Brüksel Başkent Parlamentosu da söz konusu yönteme yasak getirmeyi gündemine almış, Müslüman ve Yahudi toplumunun büyük tepkisine yol açan karara son anda onay çıkmamıştı.
https://sputniknews.com.tr/20240124/dolandirdigi-kisiye-hakkini-helal-et-mesaji-atti-1080001559.html
belçika
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/02/1070492849_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_15a52582ecef9deadb94756eacd5d034.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
aihm, avrupa insan hakları mahkemesi (aihm), avrupa, hayvan, hayvan hakları, belçika, din, din özgürlüğü
aihm, avrupa insan hakları mahkemesi (aihm), avrupa, hayvan, hayvan hakları, belçika, din, din özgürlüğü

AİHM, Belçika'da helal kesim yasağını haklı buldu

20:01 13.02.2024
© AAAİHM
AİHM - Sputnik Türkiye, 1920, 13.02.2024
© AA
Abone ol
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Belçika'daki Müslümanların temsilcisi kuruluşların helal kesim yasağına karşı açtığı davada, yasağın din özgürlüğünü kısıtlamadığına hükmetti.
AİHM'den yapılan açıklamada, Mahkemenin ilk kez hayvan refahı ve din özgürlüğünü bağlantılı şekilde ele alan bir davaya baktığı belirtildi.
Açıklamada, Belçika'nın Valon ve Flaman bölgelerinde uygulanan helal kesim yasağının, hayvan refahı gerekçesine dayandığı için din özgürlüğüne meşru müdahale olduğu ifade edildi.
Belçika'da Flaman bölgesi 2017, Valon bölgesi ise 2018'de çıkarılan kararnamelerle İslam inancına göre helal, Yahudilik inancına göre koşer kesim olarak bilinen yöntemi yasaklamıştı.
Müslüman ve Yahudi kuruluşlar, Mart 2022'de konuyu AİHM'e taşımıştı.
Belçika'da helal kesim halihazırda yalnızca Brüksel Başkent Bölgesi'nde uygulanabiliyor.
Geçen yıl Brüksel Başkent Parlamentosu da söz konusu yönteme yasak getirmeyi gündemine almış, Müslüman ve Yahudi toplumunun büyük tepkisine yol açan karara son anda onay çıkmamıştı.
Cep telefonu - Sputnik Türkiye, 1920, 24.01.2024
TÜRKİYE
'Ürünü göndermeyeceğim hakkını helal et' yazan satıcıya 3 yıl 4 ay hapis
24 Ocak, 18:29
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала