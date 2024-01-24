https://sputniknews.com.tr/20240124/dolandirdigi-kisiye-hakkini-helal-et-mesaji-atti-1080001559.html
Dolandırdığı kişiye 'Hakkını helal et' mesajı attı
Dolandırdığı kişiye 'Hakkını helal et' mesajı attı
Samsun'da internetten sattığı elektrikli bisikletin parasını almasına rağmen "Ürünü göndermeyeceğim. Hakkını helal et" diye mesaj atan şahıs yargılandığı... 24.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-24T18:29+0300
2024-01-24T18:29+0300
2024-01-24T18:29+0300
türkiye
dolandırıcılık
iban
samsun
mesaj
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Samsun'da ikamet eden M.A., sosyal paylaşım sitesi Facebook üzerinden elektrikli bisiklet satan H.K. ile telefonla irtibata geçip parada anlaşarak şahsın verdiği IBAN numarasına 5 bin 750 TL para gönderdi. Bisikleti kargo ile göndereceğini söyleyen H.K. daha sonra M.A.'ya "Ürünü göndermeyeceğim. Hakkını helal et" diye mesaj atıp telefonunu engelledi. M.A.'nın şikayetçi olması üzerine H.K. hakkında Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açıldı. Davanın son duruşmasında H.K. mahkemece 'dolandırıcılık' suçundan 3 yıl 4 ay hapis ve 9 bin 500 lira da adli para cezasına çarptırıldı.
https://sputniknews.com.tr/20240122/internetten-cep-telefonu-satip-gondermeyen-kisiye-3-yil-4-ay-hapis-1079924187.html
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dolandırıcılık, iban, samsun, mesaj
dolandırıcılık, iban, samsun, mesaj
Dolandırdığı kişiye 'Hakkını helal et' mesajı attı
Samsun'da internetten sattığı elektrikli bisikletin parasını almasına rağmen "Ürünü göndermeyeceğim. Hakkını helal et" diye mesaj atan şahıs yargılandığı mahkemece 3 yıl 4 ay hapis ve 9 bin 500 lira da adli para cezasına çarptırıldı.
Samsun'da ikamet eden M.A., sosyal paylaşım sitesi Facebook üzerinden elektrikli bisiklet satan H.K. ile telefonla irtibata geçip parada anlaşarak şahsın verdiği IBAN numarasına 5 bin 750 TL para gönderdi. Bisikleti kargo ile göndereceğini söyleyen H.K. daha sonra M.A.'ya "Ürünü göndermeyeceğim. Hakkını helal et" diye mesaj atıp telefonunu engelledi.
M.A.'nın şikayetçi olması üzerine H.K. hakkında Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açıldı. Davanın son duruşmasında H.K. mahkemece 'dolandırıcılık' suçundan 3 yıl 4 ay hapis ve 9 bin 500 lira da adli para cezasına çarptırıldı.