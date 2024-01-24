https://sputniknews.com.tr/20240124/dolandirdigi-kisiye-hakkini-helal-et-mesaji-atti-1080001559.html

Dolandırdığı kişiye 'Hakkını helal et' mesajı attı

Dolandırdığı kişiye 'Hakkını helal et' mesajı attı

Samsun'da internetten sattığı elektrikli bisikletin parasını almasına rağmen "Ürünü göndermeyeceğim. Hakkını helal et" diye mesaj atan şahıs yargılandığı... 24.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-24T18:29+0300

2024-01-24T18:29+0300

2024-01-24T18:29+0300

türkiye

dolandırıcılık

iban

samsun

mesaj

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Samsun'da ikamet eden M.A., sosyal paylaşım sitesi Facebook üzerinden elektrikli bisiklet satan H.K. ile telefonla irtibata geçip parada anlaşarak şahsın verdiği IBAN numarasına 5 bin 750 TL para gönderdi. Bisikleti kargo ile göndereceğini söyleyen H.K. daha sonra M.A.'ya "Ürünü göndermeyeceğim. Hakkını helal et" diye mesaj atıp telefonunu engelledi. M.A.'nın şikayetçi olması üzerine H.K. hakkında Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açıldı. Davanın son duruşmasında H.K. mahkemece 'dolandırıcılık' suçundan 3 yıl 4 ay hapis ve 9 bin 500 lira da adli para cezasına çarptırıldı.

https://sputniknews.com.tr/20240122/internetten-cep-telefonu-satip-gondermeyen-kisiye-3-yil-4-ay-hapis-1079924187.html

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