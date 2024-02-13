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65 yaşındaki Banu Alkan ilk kez evlendi
65 yaşındaki Banu Alkan ilk kez evlendi
Sputnik Türkiye
Yeşilçam’da ‘Afrodit’ lakaplı 65 yaşındaki oyuncu Banu Alkan, iş insanı Kemal Yıldız’la ilk evliliğini yaptı. Peki, Alkan’ın Eşi Kemal Yıldız Kimdir? 13.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-13T09:11+0300
2024-02-13T09:11+0300
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Ses sanatçısı Onur Akay, Yeşilçam’ın ‘Afrodit’i Banu Alkan’ın evlendiğini duyurdu.Alkan’ın 65 yaşında ilk evliliğini yaptığı ve düğün için de hazırlık yaptığını açıklayan Onur Akay, “Yeşilçam’ın Afrodit’i Banu Alkan’ın, 2022 yılında nişanlandığı iş insanı Kemal Yıldız’la düğün yapmadan sessiz sedasız evlendiğini öğrendim. İlk evliliğini yapan Afrodit, şu şıralar ise gelinlik giyeceği düğün için hazırlık yapıyor. Banu ablama ve eniştemiz Kemal Yıldız’a bir ömür boyu mutluluklar dilerim” dedi. Kemal Yıldız kimdir?Kemal Yıldız 46 yaşındadır. Hollanda'da yaşamaktadır.Banu Alkan Kimdir?Banu Alkan, 1 Temmuz 1958'de Dubrovnik, Hırvatistan'da doğdu. Yugoslav kökenli Türk oyuncu ve şarkıcı Banu Alkan'ın gerçek isminin Liz Remka Rebronja olduğu biliniyor. "Afrodit" lakaplı Liz Remka Rebronja, Sancak kökenli marangoz bir babanın beşinci çocuğu olarak 1 Temmuz 1958'de (o zaman Yugoslavya) Hırvatistan'nın Dubrovnik kentinde dünyaya geldi.Ailesiyle birlikte 1966 yılının Aralık ayında Balıkesir ilinin Edremit ilçesine göç etti. Rebronja ailesi, Türk vatandaşı olup "Alkan" soyadını aldı ve Hırvatça "yaban gülü" anlamına gelen Remka, önce Yaprak sonra da Banu oldu. İstanbul'a taşınarak Kartal’da ikamet ettiler ve çocukluğunun büyük bir bölümü orada geçti. Kartal Maltepe Lisesi'nde başladığını öğrenimini lise 2. sınıfta bıraktı.Gençliğinde rüyalarını süsleyen mankenliğe 16 yaşında LCC kurslarına giderek başladı ve Aydan Adan-Füsun Özben Mankenlik Ajansı’nın kadrosuna girerek bazı reklam filmlerinde rol aldı. Sanatçı, 17 yaşındayken evli ve zengin bir iş adamı olan Gürbüz Hanif’le birlikte olmaya başladı. 20 yıla yakın süren bu ilişki, Hanif’e kanser teşhisi konmasından kısa bir süre sonra ölmesiyle sona erdi. Alkan, bu 20 yıl boyunca oldukça rahat bir hayat yaşamıştı.Banu Alkan 1989 yılında çektiği son filminden sonra uzun bir süre ortada görünmedi. 1998 yılında, 'Neremi' adlı bir albüm çıkartarak gündeme oturdu. Oyuncunun şarkısı, sesi ve yorumu uzun süre eleştirildi ve ilgi odağı oldu. Alkan, 2001 yılında 'Tuzu Kurular' ve 2005 yılında da 'Kızma Birader' isimli televizyon dizilerinde oynadı. 1975'te LCC Mankenlik Eğitimi, 1985'te Lady School Paris'te eğitim ve 1996'de özel şan dersleri aldı.
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65 yaşındaki Banu Alkan ilk kez evlendi

09:11 13.02.2024
© Fotoğraf : TwitterBanu Alkan
Banu Alkan - Sputnik Türkiye, 1920, 13.02.2024
© Fotoğraf : Twitter
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Yeşilçam’da ‘Afrodit’ lakaplı 65 yaşındaki oyuncu Banu Alkan, iş insanı Kemal Yıldız’la ilk evliliğini yaptı. Peki, Alkan’ın Eşi Kemal Yıldız Kimdir?
Ses sanatçısı Onur Akay, Yeşilçam’ın ‘Afrodit’i Banu Alkan’ın evlendiğini duyurdu.
Alkan’ın 65 yaşında ilk evliliğini yaptığı ve düğün için de hazırlık yaptığını açıklayan Onur Akay, “Yeşilçam’ın Afrodit’i Banu Alkan’ın, 2022 yılında nişanlandığı iş insanı Kemal Yıldız’la düğün yapmadan sessiz sedasız evlendiğini öğrendim. İlk evliliğini yapan Afrodit, şu şıralar ise gelinlik giyeceği düğün için hazırlık yapıyor. Banu ablama ve eniştemiz Kemal Yıldız’a bir ömür boyu mutluluklar dilerim” dedi.

Kemal Yıldız kimdir?

Kemal Yıldız 46 yaşındadır. Hollanda'da yaşamaktadır.

Banu Alkan Kimdir?

Banu Alkan, 1 Temmuz 1958'de Dubrovnik, Hırvatistan'da doğdu. Yugoslav kökenli Türk oyuncu ve şarkıcı Banu Alkan'ın gerçek isminin Liz Remka Rebronja olduğu biliniyor. "Afrodit" lakaplı Liz Remka Rebronja, Sancak kökenli marangoz bir babanın beşinci çocuğu olarak 1 Temmuz 1958'de (o zaman Yugoslavya) Hırvatistan'nın Dubrovnik kentinde dünyaya geldi.
Ailesiyle birlikte 1966 yılının Aralık ayında Balıkesir ilinin Edremit ilçesine göç etti. Rebronja ailesi, Türk vatandaşı olup "Alkan" soyadını aldı ve Hırvatça "yaban gülü" anlamına gelen Remka, önce Yaprak sonra da Banu oldu. İstanbul'a taşınarak Kartal’da ikamet ettiler ve çocukluğunun büyük bir bölümü orada geçti. Kartal Maltepe Lisesi'nde başladığını öğrenimini lise 2. sınıfta bıraktı.
Gençliğinde rüyalarını süsleyen mankenliğe 16 yaşında LCC kurslarına giderek başladı ve Aydan Adan-Füsun Özben Mankenlik Ajansı’nın kadrosuna girerek bazı reklam filmlerinde rol aldı. Sanatçı, 17 yaşındayken evli ve zengin bir iş adamı olan Gürbüz Hanif’le birlikte olmaya başladı. 20 yıla yakın süren bu ilişki, Hanif’e kanser teşhisi konmasından kısa bir süre sonra ölmesiyle sona erdi. Alkan, bu 20 yıl boyunca oldukça rahat bir hayat yaşamıştı.
Banu Alkan 1989 yılında çektiği son filminden sonra uzun bir süre ortada görünmedi. 1998 yılında, 'Neremi' adlı bir albüm çıkartarak gündeme oturdu. Oyuncunun şarkısı, sesi ve yorumu uzun süre eleştirildi ve ilgi odağı oldu. Alkan, 2001 yılında 'Tuzu Kurular' ve 2005 yılında da 'Kızma Birader' isimli televizyon dizilerinde oynadı. 1975'te LCC Mankenlik Eğitimi, 1985'te Lady School Paris'te eğitim ve 1996'de özel şan dersleri aldı.
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