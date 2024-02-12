https://sputniknews.com.tr/20240212/beyaz-show-ekranlar-donuyor-ne-zaman-baslayacak-1080638066.html
Beyaz Show ekranlara dönüyor: Ne zaman başlayacak?
Beyaz Show ekranlara dönüyor: Ne zaman başlayacak?
Acun Ilıcalı daha önce yaptığı bir açıklamada Beyaz Show'un ekrana döneceğinin müjdesini vermişti. Aylardır merak beklenen programla ilgili konuşan Beyazıt... 12.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-12T08:14+0300
2024-02-12T08:14+0300
2024-02-12T08:15+0300
yaşam
beyaz show
beyazıt öztürk
acun ilıcalı
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Yılların efsanevi programları arasında sayılan Beyaz Show'un tekrar yayınlanacağı haberini Acun Ilıcalı duyurmuştu. Son olarak programın sunucusu Beyazıt Öztürk'ten de açıklama geldi.Öztürk, "Öyle bir niyetimiz var başlamak gibi ama tarihi ve içeriğiyle ilgili çok iyi bir şey yapmak istiyoruz. Çünkü bıraktığımız yer çok güzeldi. İnsanların aklında da keyifli ve güzel kaldı. Onun için programın içini yeniden doldurup aynı şeyler yapmayıp farklı şeyler yapmak istiyoruz. İnsanlar sıkılmasın 'Yine mi aynı şeyler' demesinler. Yaptığım işlerin insanlar için ne kadar değerli olduğunu biliyorum. O yüzden biz de izleyiciye saygı gösterip en değerlisini vermek için bekliyoruz" ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20240212/dunyada-bir-ilk-ucan-taksi-doneminin-baslayacagi-sehir-resmen-aciklandi-1080636378.html
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beyaz show, beyazıt öztürk, acun ilıcalı, acun medya, tv8, survivor
Beyaz Show ekranlara dönüyor: Ne zaman başlayacak?
08:14 12.02.2024 (güncellendi: 08:15 12.02.2024)
Acun Ilıcalı daha önce yaptığı bir açıklamada Beyaz Show'un ekrana döneceğinin müjdesini vermişti. Aylardır merak beklenen programla ilgili konuşan Beyazıt Öztürk, 'Beyaz Show ne zaman başlayacak' sorusunu da yanıtladı.
Yılların efsanevi programları arasında sayılan Beyaz Show'un tekrar yayınlanacağı haberini Acun Ilıcalı duyurmuştu. Son olarak programın sunucusu Beyazıt Öztürk'ten de açıklama geldi.
Öztürk, "Öyle bir niyetimiz var başlamak gibi ama tarihi ve içeriğiyle ilgili çok iyi bir şey yapmak istiyoruz. Çünkü bıraktığımız yer çok güzeldi. İnsanların aklında da keyifli ve güzel kaldı. Onun için programın içini yeniden doldurup aynı şeyler yapmayıp farklı şeyler yapmak istiyoruz. İnsanlar sıkılmasın 'Yine mi aynı şeyler' demesinler. Yaptığım işlerin insanlar için ne kadar değerli olduğunu biliyorum. O yüzden biz de izleyiciye saygı gösterip en değerlisini vermek için bekliyoruz" ifadelerini kullandı.