https://sputniknews.com.tr/20240212/yeni-ukrayna-genelkurmay-baskani-sirskiyin--kizil-meydandaki-torenlere-katildigi-belirtildi-1080647169.html
Yeni Ukrayna Genelkurmay Başkanı Sırskiy'in Kızıl Meydan’daki törenlere katıldığı belirtildi
Yeni Ukrayna Genelkurmay Başkanı Sırskiy'in Kızıl Meydan’daki törenlere katıldığı belirtildi
Ukrayna’nın yeni Genelkurmay Başkanı Aleksandr Sırskiy’in sınıf arkadaşı Andrey Valikov, Moskova Harp Okulu’nda okudukları sırada Sırskiy’in Kızıl Meydan’da 9... 12.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-12T11:42+0300
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Rus İzvestiya gazetesine konuşan Andrey Valikov, “Dört yıllık eğitimimizin yaklaşık bir yılını sahalarda, kamplarda geçirdik. Çok büyük eğitimden geçtik. Geçit törenlerine de katıldık. Zannımca Aleksandr da 9 Mayıs ve 7 Kasım’daki geçitlere katıldı” ifadesini kullandı.Harp okulundan 1986’da mezun olduklarını belirten Valikov, “Mezuniyet törenimiz Kızıl Meydan’da yapıldı” diye ekledi.Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy geçen Perşembe günü Genelkurmay Başkanı Valeriy Zalujnıy’ı görevden aldığını ve yerine Kara Kuvvetleri Komutanı Sırskiy'i atadığını duyurmuştu.Önde gelen Batı medyasına göre yeni Genelkurmay Başkanı Sırskiy, Zelenskiy’in yakın destekçisi olarak görülüyor. Yeni komutan ayrıca ordudaki ağır kayıpların sebebi olarak görüldüğü için askerler tarafından sevilmezken, ‘Kasap’ ya da ‘General 200’ lakaplarıyla anılıyor.
https://sputniknews.com.tr/20240209/ukraynada-genelkurmay-baskani-krizi-buyuyor-mu-kievde-zalujniyyi-geri-getirin-eylemi-1080587743.html
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ukrayna, ukrayna krizi, ukrayna ordusu, ukrayna genelkurmay başkanlığı, aleksandr sırskiy, valeriy zalujnıy, vladimir zelenskiy, kara kuvvetleri komutanlığı
Yeni Ukrayna Genelkurmay Başkanı Sırskiy'in Kızıl Meydan’daki törenlere katıldığı belirtildi
Ukrayna’nın yeni Genelkurmay Başkanı Aleksandr Sırskiy’in sınıf arkadaşı Andrey Valikov, Moskova Harp Okulu’nda okudukları sırada Sırskiy’in Kızıl Meydan’da 9 Mayıs Zafer Bayramı ve 7 Kasım günleri düzenlenen geçit törenlerine katıldığını belirtti.
Rus İzvestiya gazetesine konuşan Andrey Valikov, “Dört yıllık eğitimimizin yaklaşık bir yılını sahalarda, kamplarda geçirdik. Çok büyük eğitimden geçtik. Geçit törenlerine de katıldık. Zannımca Aleksandr da 9 Mayıs ve 7 Kasım’daki geçitlere katıldı” ifadesini kullandı.
Harp okulundan 1986’da mezun olduklarını belirten Valikov, “Mezuniyet törenimiz Kızıl Meydan’da yapıldı” diye ekledi.
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy geçen Perşembe günü Genelkurmay Başkanı Valeriy Zalujnıy’ı görevden aldığını ve yerine Kara Kuvvetleri Komutanı Sırskiy'i atadığını duyurmuştu.
Önde gelen Batı medyasına göre yeni Genelkurmay Başkanı Sırskiy, Zelenskiy’in yakın destekçisi olarak görülüyor.
Yeni komutan ayrıca ordudaki ağır kayıpların sebebi olarak görüldüğü için askerler tarafından sevilmezken, ‘Kasap’ ya da ‘General 200’ lakaplarıyla anılıyor.