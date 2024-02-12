https://sputniknews.com.tr/20240212/yeni-ukrayna-genelkurmay-baskani-sirskiyin--kizil-meydandaki-torenlere-katildigi-belirtildi-1080647169.html

Yeni Ukrayna Genelkurmay Başkanı Sırskiy'in Kızıl Meydan’daki törenlere katıldığı belirtildi

Yeni Ukrayna Genelkurmay Başkanı Sırskiy'in Kızıl Meydan’daki törenlere katıldığı belirtildi

Ukrayna’nın yeni Genelkurmay Başkanı Aleksandr Sırskiy’in sınıf arkadaşı Andrey Valikov, Moskova Harp Okulu’nda okudukları sırada Sırskiy’in Kızıl Meydan’da 9... 12.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-12T11:42+0300

2024-02-12T11:42+0300

2024-02-12T11:42+0300

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kara kuvvetleri komutanlığı

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Rus İzvestiya gazetesine konuşan Andrey Valikov, “Dört yıllık eğitimimizin yaklaşık bir yılını sahalarda, kamplarda geçirdik. Çok büyük eğitimden geçtik. Geçit törenlerine de katıldık. Zannımca Aleksandr da 9 Mayıs ve 7 Kasım’daki geçitlere katıldı” ifadesini kullandı.Harp okulundan 1986’da mezun olduklarını belirten Valikov, “Mezuniyet törenimiz Kızıl Meydan’da yapıldı” diye ekledi.Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy geçen Perşembe günü Genelkurmay Başkanı Valeriy Zalujnıy’ı görevden aldığını ve yerine Kara Kuvvetleri Komutanı Sırskiy'i atadığını duyurmuştu.Önde gelen Batı medyasına göre yeni Genelkurmay Başkanı Sırskiy, Zelenskiy’in yakın destekçisi olarak görülüyor. Yeni komutan ayrıca ordudaki ağır kayıpların sebebi olarak görüldüğü için askerler tarafından sevilmezken, ‘Kasap’ ya da ‘General 200’ lakaplarıyla anılıyor.

https://sputniknews.com.tr/20240209/ukraynada-genelkurmay-baskani-krizi-buyuyor-mu-kievde-zalujniyyi-geri-getirin-eylemi-1080587743.html

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