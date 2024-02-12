https://sputniknews.com.tr/20240212/ukrayna-kukla-oluyor-abd-ve-ingiltere-surekli-zelenskiynin-yaninda-duracak-birvaliatayacak-1080658148.html

Ukrayna kukla oluyor: ABD ve İngiltere, sürekli Zelenskiy'nin yanında duracak bir 'vali' atayacak

Ukrayna kukla oluyor: ABD ve İngiltere, sürekli Zelenskiy'nin yanında duracak bir 'vali' atayacak

Sputnik Türkiye

ABD ve İngiltere, Zelenskiy'nin yanında sürekli olarak duracak ve yapılmaması gerekenleri söylecek bir 'özel temsilci' atamayı düşünüyor. 12.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-12T17:21+0300

2024-02-12T17:21+0300

2024-02-12T17:21+0300

ukrayna krizi

abd

ingiltere

vladimir zelenskiy

vali

kukla

hükümet

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0c/0d/1078391965_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_85467260c905da4e362488985474570e.jpg

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve İngiltere, diğer G7 ülkeleri ile birlikte Zelenskiy'nin sürekli yanında bulunacak olan bir 'özel temsilci' atamayı düşünüyor. 'Doğru kararların alınmasına' yardımcı olacağı düşünülen bu özel temsilcinin Zelenskiy'nin bütün planlarından haberdar olunması ve Zelenskiy'e istediği zaman erişebilmesi bekleniyor. Rus Dış İstihbarat Servisi Direktörü Sergey Narışkin'in istihbarattan aldığı bilgilere dayanarak açıkladığı raporda, özel temsilcinin aynı zamanda Washintong ve Londra ile mutabık kalınmayan adımları engellemek ve Batı açısından doğru öneriler sunmak gibi görevleri de olacak. Böylece, Batı Kiev rejimi üzerinde doğrudan dış kontrol mekanizmalarını güçlendirmeye devam edecek. Rus İstihbarat servisine göre, aralarında NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in de bulunduğu Rusya düşmanı politikacılar 'genel vali' rolü için yarışıyor.

https://sputniknews.com.tr/20240212/peskov-batili-liderlerin-putinin-roportajini-okumus-olmasi-onemli-1080654917.html

ingiltere

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abd, ingiltere, vladimir zelenskiy, vali, kukla, hükümet