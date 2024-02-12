https://sputniknews.com.tr/20240212/ukrayna-kukla-oluyor-abd-ve-ingiltere-surekli-zelenskiynin-yaninda-duracak-birvaliatayacak-1080658148.html
Ukrayna kukla oluyor: ABD ve İngiltere, sürekli Zelenskiy'nin yanında duracak bir 'vali' atayacak
Ukrayna kukla oluyor: ABD ve İngiltere, sürekli Zelenskiy'nin yanında duracak bir 'vali' atayacak
Sputnik Türkiye
ABD ve İngiltere, Zelenskiy'nin yanında sürekli olarak duracak ve yapılmaması gerekenleri söylecek bir 'özel temsilci' atamayı düşünüyor. 12.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-12T17:21+0300
2024-02-12T17:21+0300
2024-02-12T17:21+0300
ukrayna krizi
abd
ingiltere
vladimir zelenskiy
vali
kukla
hükümet
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Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve İngiltere, diğer G7 ülkeleri ile birlikte Zelenskiy'nin sürekli yanında bulunacak olan bir 'özel temsilci' atamayı düşünüyor. 'Doğru kararların alınmasına' yardımcı olacağı düşünülen bu özel temsilcinin Zelenskiy'nin bütün planlarından haberdar olunması ve Zelenskiy'e istediği zaman erişebilmesi bekleniyor. Rus Dış İstihbarat Servisi Direktörü Sergey Narışkin'in istihbarattan aldığı bilgilere dayanarak açıkladığı raporda, özel temsilcinin aynı zamanda Washintong ve Londra ile mutabık kalınmayan adımları engellemek ve Batı açısından doğru öneriler sunmak gibi görevleri de olacak. Böylece, Batı Kiev rejimi üzerinde doğrudan dış kontrol mekanizmalarını güçlendirmeye devam edecek. Rus İstihbarat servisine göre, aralarında NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in de bulunduğu Rusya düşmanı politikacılar 'genel vali' rolü için yarışıyor.
https://sputniknews.com.tr/20240212/peskov-batili-liderlerin-putinin-roportajini-okumus-olmasi-onemli-1080654917.html
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abd, ingiltere, vladimir zelenskiy, vali, kukla, hükümet
abd, ingiltere, vladimir zelenskiy, vali, kukla, hükümet
Ukrayna kukla oluyor: ABD ve İngiltere, sürekli Zelenskiy'nin yanında duracak bir 'vali' atayacak
ABD ve İngiltere, Zelenskiy'nin yanında sürekli olarak duracak ve yapılmaması gerekenleri söylecek bir 'özel temsilci' atamayı düşünüyor.
Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve İngiltere, diğer G7 ülkeleri ile birlikte Zelenskiy'nin sürekli yanında bulunacak olan bir 'özel temsilci' atamayı düşünüyor. 'Doğru kararların alınmasına' yardımcı olacağı düşünülen bu özel temsilcinin Zelenskiy'nin bütün planlarından haberdar olunması ve Zelenskiy'e istediği zaman erişebilmesi bekleniyor.
Rus Dış İstihbarat Servisi Direktörü Sergey Narışkin'in istihbarattan aldığı bilgilere dayanarak açıkladığı raporda, özel temsilcinin aynı zamanda Washintong ve Londra ile mutabık kalınmayan adımları engellemek ve Batı açısından doğru öneriler sunmak gibi görevleri de olacak. Böylece, Batı Kiev rejimi üzerinde doğrudan dış kontrol mekanizmalarını güçlendirmeye devam edecek.
Rus İstihbarat servisine göre, aralarında NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in de bulunduğu Rusya düşmanı politikacılar 'genel vali' rolü için yarışıyor.