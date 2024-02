https://sputniknews.com.tr/20240212/turk-gida-urunleri-rusyada-tanitildi-turk-urunleri-ruslar-tarafindan-ciddi-talep-goruyor-1080649155.html

Türk gıda ürünleri Rusya’da tanıtıldı: ‘Türk ürünleri Ruslar tarafından ciddi talep görüyor’

Türk gıda ürünleri Rusya’da tanıtıldı: ‘Türk ürünleri Ruslar tarafından ciddi talep görüyor’

Rusya’nın en büyük uluslararası fuarlarından biri olan PRODEXPO 2024 Uluslararası Gıda, İçecek ve Gıda Hammaddeleri Fuarı, bu yıl 31'inci kez kapılarını açtı... 12.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-12T12:44+0300

2024-02-12T12:44+0300

2024-02-12T12:44+0300

ekonomi

rusya

türkiye

ihracat

gıda

gıda fiyatları

gıda ürünü

hububat

ticaret

fiyat

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/02/0c/1080648662_0:195:2948:1853_1920x0_80_0_0_c22d2e987030dbe0a1b8386cd9120497.jpg

Rusya’nın en büyük uluslararası fuarlarından biri olan PRODEXPO 2024 Uluslararası Gıda, İçecek ve Gıda Hammaddeleri Fuarı, bu yıl 31'inci kez kapılarını açtı. İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği'nin (İHBİR) milli katılım organizasyonu ile fuara katılan Türk firmaları, geniş bir alanda ürünlerini Rus ziyaretçilerin beğenisine sundu.İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İHBİR); 5-9 Şubat tarihlerinde Rusya'nın Moskova şehrinde düzenlenen PRODEXPO 2024 Uluslararası Gıda, İçecek ve Gıda Hammaddeleri Fuarı'na katıldı. Bu yıl 31. kez düzenlenen ve yaklaşık 100 bin metrekarelik alanda gerçekleştirilen PRODEXPO 2024 Fuarı'nda, Türkiye toplam 97 firma ve stant ile katılım sağlayan ülkeler arasında ilk sırada yer aldı. 40 farklı ülkeden 2 bin 145 katılımcıyı ağırlayan PRODEXPO 2024 Fuarı’nda; 36 Türk firma, İHBİR'in milli katılım organizasyonu ile yerini aldı. Türkiye'nin hem Rusya hem de Ukrayna ile siyasi, diplomatik ve ekonomik seviyede çok iyi ilişkiler yürüttüğünü belirten İHBİR Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Taycı, “Savaşın başladığı tarihten bu yana bu diplomatik başarının ticari karşılıklarını da görmekteyiz. Birçok dünya devleti Rusya'ya sırtını döndüğünde ülkemizin diplomasi başarısı ile yaklaşık 33 milyon ton tahıl, tüm tüketicilere tahıl koridoru vasıtasıyla sunuldu. Buradaki kişilere sırtımızı dönmediğimiz için bize karşı bir minnet söz konusu. Fuarda Türk holüne Rus firmalar tarafından oldukça ilgi gösterildi” değerlendirmesinde bulundu.Prodexpo 2024'te Türk stantlarına yoğun ilgiFuara bu yıl 97 firma ile katıldıklarını kaydeden Taycı; et, süt, peynirden, hububat bakliyat yağlı tohumlar ve mamulleri içerisindeki tüm ürünlere kadar şekerli, kakaolu ve unlu mamullerin hepsinin mevcut olduğunu, Türk stantlarının yoğun ilgi gördüğünü belirtti. Gıda konusunda farklı birçok ülkeden katılımcının olduğunu ifade eden Taycı, Türkiye'nin milli katılımda en büyük ikinci ülke konumunda olduğunu söyledi. Taycı, “Rusya'ya çok yakın olmamız ve ulaşım sürelerinin kısa olması ayrıca, deniz taşımacılığı avantajı ile navlun fiyatlarının da son derece uygun olması nedeniyle hızlı tedarikte kaliteli ve uygun fiyatta en iyi ürünler bulabilecekleri yer Türkiye” açıklamasını yaptı.“Türk ürünleri Ruslar tarafından ciddi talep görüyor”Rusya ile ticarette yaşanan sorunları çözmek istediklerinin altını çizen Taycı, “Ruslar gıda ürünlerine karşı daha toleranslılar. Birkaç defa ufak tefek sorun oldu ama yapmakta olduğumuz ticareti engelleyici seviyede değildi. Bulgur, AKİB’in koordinasyonu ile Sektör Kurulu olarak yürüttüğümüz Turquality projesi kapsamında olan bir ürün. Rusya'ya uygun fiyatlarla özellikle Uzak Doğu'dan pirinç geliyor. Pirinç tanındığı ve bilindiği için bulgurdan daha fazla tercih ediliyor. Bu nedenle ilk önce bulgurun burada tanıtımı için ünlü şeflerle yazılı, görsel ve sosyal medya alanları dahil olmak üzere anlatmamız gerekiyor. Bulgurun, pirinçten daha sağlıklı daha doyurucu ve daha az işlenmiş bir ürün olduğunu da ifade etmeliyiz” değerlendirmesini yaptı. Lokum, pişmaniye, cezerye ve helva üreticisi Türk firmaların bu yıl Rusya'ya gelip yatırım yaptıklarının bilgisini de paylaşan Taycı, “Türk ürünler Rusya halkı tarafından ciddi talep görüyor. Bu ürünlerimiz ne kadar çok bilinir, anlatılır ve tüketilirse pastadaki payımız da o kadar çok artacaktır” dedi.“Artan maliyetler fiyat politikamızı etkiledi”Artan maliyetler sebebiyle fiyatlamada sorunlarla karşılaştıklarına değinen Taycı, fiyatların diğer ülkelere göre biraz daha yukarıda kaldığını ifade etti. İşlenmiş gıda ürünleri özelinde dünyada her geçen gün ‘Made in Türkiye’ algısının yükseldiğini belirten Taycı, “Tam anlamıyla markalaşıncaya kadar biraz daha zamana ihtiyacımız var. Bu süreçte de ihracatta başarılı olmamızdaki en önemli sebep fiyatlama, uygun fiyatlarımızın olması. Uygun fiyat enstrümanı elimizden alındığında bu ihracatımızı olumsuz etkileyecektir. Otoriteden özellikle bankacılık noktasında yaşanan sorunların çözümü konusunda talebimiz var” ifadelerini kullandı.2024'te hedef 14 milyar dolar ihracat2024 yılının ilk ayında Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri Sektörü Türkiye Geneli İhracatının geçen yılın aynı ayına oranla yüzde 5,38 artışla 1 milyar 34 milyon dolara ulaştığını belirten Taycı, 2024 yılında ihracat hedefinin 14 milyar dolar olduğunu belirtti. Birlik olarak 219 ülkeye aktif ihracat gerçekleştirdiklerini kaydeden Taycı, “2023 yılında yüzde 8'lik bir büyüme performansı gösterdik. İnşallah bu yıl planlarımız doğrultusunda 12,5 milyar dolardan, 14 milyar dolara ulaşabileceğimizi düşünüyoruz” sözlerini kullandı.Gıda üreticilerinden finansmana erişim talebiŞu anda Türk şirketlerin elini kolunu bağlayan en büyük unsurun finansmana erişim olduğunu vurgulayan Taycı, işlenmiş tarım ürünlerinde ciddi manada bir talebin söz konusu olduğunu söyledi. Taycı, “Üretici ile ihracatçıya pozitif ayrımcılık yapılarak kur ve krediler konusunda da destek istiyoruz. Yani, net üretim ve ihracata yönelik yapılacak her türlü yatırıma özel şartlarda kredi sağlanmasını talep ediyoruz” dedi.

https://sputniknews.com.tr/20231207/tanju-bilgic-turkiye-ile-rusya-arasinda-ticari-iliskiler-her-gecen-gun-derinlesiyor-1078197961.html

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Osman Nuri Cerit https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/07/01/1044866010_225:-1:1749:1524_100x100_80_0_0_6276e290a03a778c7a06f528f5e43d09.jpg

Osman Nuri Cerit https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/07/01/1044866010_225:-1:1749:1524_100x100_80_0_0_6276e290a03a778c7a06f528f5e43d09.jpg

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Osman Nuri Cerit https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/07/01/1044866010_225:-1:1749:1524_100x100_80_0_0_6276e290a03a778c7a06f528f5e43d09.jpg

türkiye rusya arasından gıda ürünleri ihracatı,türkiye rusya hangi ürünleri satıyor, türkiye rusya arasında ihracat hedefi,istanbul hububat bakliyat yağlı tohumlar ve mamulleri ihracatçıları birliği,kazım taycı kimdir