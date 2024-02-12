https://sputniknews.com.tr/20240212/rusyadan-minsk-anlasmasi-icin-bmgkda-toplanti-talebi-1080639466.html

Rusya’dan Minsk Anlaşması için BMGK’da toplantı talebi

Rusya’dan Minsk Anlaşması için BMGK’da toplantı talebi

Rusya’nın BM Daimi Temsilci Yardımcısı Dmitriy Polyanskiy, Minsk Anlaşması’nın yıldönümü vesilesiyle BM Güvenlik Konseyi’ni (BMGK) toplanmaya çağırdıklarını... 12.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-12T09:06+0300

2024-02-12T09:06+0300

2024-02-12T09:06+0300

ukrayna krizi

rusya

birleşmiş milletler (bm)

dmitriy polyanskiy

minsk anlaşması

minsk

minsk-2

ukrayna

almanya

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Rusya’nın BM Daimi Temsilci Yardımcısı Polyanskiy, sosyal medya paylaşımında, “Minsk Anlaşması’nın imzalandığı 12 Şubat sabahı için BMGK toplantısını talep ettik. Amacımız, meslektaşlarımıza, Kiev rejimi ve sponsorlarının Ukrayna’daki iç krize barışçıl çözüm bulmak için nasıl bir tarihi fırsat kaçırdığını anımsatmak” diye yazdı.Görüşmede, çatışma çözümünde Batı’nın başarısızlığını konuşacaklarını kaydeden Rus diplomat, “BMGK’nın Batılı üyelerinin başvurduğu eylemler yüzünden Konsey’in, krizlerin ve çatışmaların önlenmesi olan en önemli görevini yerine getirme konusunda nasıl başarısız olduğunu da konuşacağız” dedi.Toplantı Türkiye saatiyle 18.00’da yapılacak.‘Minsk anlaşmaları kurguydu’Yakın zamanda Rus basınına konuşan Rusya Güvenlik Konseyi Birinci Sekreter Yardımcısı Raşid Nurgaliyev, Ukrayna, Almanya ve Fransa'nın Rusya ile imzalanan Minsk anlaşmaları ve barış sürecine yönelik tutumlarının, Rusya’nın başlattığı askeri operasyonun doğruluğunu kanıtladığını söyledi.Batı’nın verdiği sözü yerine getirmeme alışkanlığına sahip olduğuna değinen Raşid Nurgaliyev, “Böyle bir davranış bizi şaşırtabilir miydi? Çok zor. Zaten bizim için uzun zamandır aşikardı. 18'inci ve 19'uncu yüzyılların aydınlanmış Avrupa'sında kötü bir zevk olarak kabul edilen şey artık Batılı ülkelerin liderlerinin davranış ilkesi haline geldi” diye konuştu.Nurgaliyev, eski Almanya Başbakanı Angela Merkel ve eski Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande'ın Minsk anlaşmalarının yalnızca Ukrayna’nın daha fazla silahlandırılması için zaman kazanmak adına imzalandığını itiraf ettiklerini anımsattığı konuşmasını, “Tüm bunlar özel askeri operasyon kararının doğru olduğunu bir kez daha kanıtlıyor" sözleriyle sürdürdü.Merkel ve Hollande'ın açıklamalarının sözde ‘medeni Batı' temsilcilerinin sözlerinin ve eylemlerinin ne kadar değerli olduğunu açıkça gösterdiğine vurgu yapan Rusya Güvenlik Konseyi Birinci Sekreter Yardımcısı, aynı zamanda Kiev yönetiminin anlaşmaları yerine getirmesine izin vermeyen Batı’nın buna rağmen anlaşmaların başarısızlığından Rusya'yı sorumlu tuttuğuna da dikkat çekti.

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rusya, birleşmiş milletler (bm), dmitriy polyanskiy, minsk anlaşması, minsk, minsk-2, ukrayna, almanya, fransa