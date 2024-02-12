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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://sputniknews.com.tr/20240212/rusya-abdnin-gazze-konusundaki-durusu-degisiyor-1080645933.html
Rusya: ABD’nin Gazze konusundaki duruşu değişiyor
Rusya: ABD’nin Gazze konusundaki duruşu değişiyor
Rusya’nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilci Yardımcısı Polyanskiy, İsrail’in Gazze Şeridi’ndeki eylemlerine koşulsuz destek veren ABD’nin bu duruşunun... 12.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-12T11:30+0300
2024-02-12T11:30+0300
israil- filistin çatışması
rusya
birleşmiş milletler (bm)
birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk)
dmitriy polyanskiy
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gazze şeridi
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Rusya’nın BM Daimi Temsilci Yardımcısı Dmitriy Polyanskiy, Sputnik’e açıklamasında, ABD’nin Gazze Şeridi’nde ateşkes talep eden BM Güvenlik Konseyi kararlarına defalarca karşı çıktığını anımsatarak, “Amerikalı meslektaşlarımızın inatçılığı onlara zarar veriyor ve ABD’nin dünyadaki ve özellikle Ortadoğu’daki otoritesini sarsıyor” ifadesini kullandı.Polyanskiy, “Kalıcı bir ateşkes olmadan Güvelik Konseyi’nin kabul ettiği 2712 ve 2720 sayılı kararların bile hayata geçirilmesinin mümkün olmadığı herkes için açık. BM, bu kararların ateş devam ettiği sürece hayata geçirilemez olduğunu kabul etti” diye kaydetti.Rus diplomat, ABD’nin daha ne kadar ateşkes kararlarını veto edeceği sorusuna, “Şimdiden görüyoruz ki, ABD’nin İsrail lehine olan duruşu şartsız olmaktan uzaklaşmaya başladı. İsrailli politikacıların inatçılığından kaynaklanan yorgunluk ve rahatsızlık unsurları ortaya çıkıyor” dedi.Gazze Şeridi’nde ateşkes talep eden BMGK kararının kabul edilmesi için Rusya’nın çaba harcamaya devam ettiğini belirten Polyanskiy, sözlerini şöyle sürdürdü:İnsani ara’nın çözüm olmadığını kaydeden Rus diplomat, Rusya’nın 16 Ekim 2023’te net bir şekilde derhal ateşkes talebini içeren tasarı sunduğunu anımsatarak, “Bu tasarı kabul edilseydi kaç kişinin hayatı kurtarılırdı tahmin edebilirsiniz” diye ekledi.
https://sputniknews.com.tr/20240212/hamas-israilin-refah-saldirilari-soykirim-savasinin-devamidir-1080645243.html
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rusya, birleşmiş milletler (bm), birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk), dmitriy polyanskiy, abd, gazze, gazze şeridi, israil, israil-filistin, ortadoğu
rusya, birleşmiş milletler (bm), birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk), dmitriy polyanskiy, abd, gazze, gazze şeridi, israil, israil-filistin, ortadoğu

Rusya: ABD’nin Gazze konusundaki duruşu değişiyor

11:30 12.02.2024
© AP Photo / Andrew HarnikABD Başkanı Joe Biden
ABD Başkanı Joe Biden - Sputnik Türkiye, 1920, 12.02.2024
© AP Photo / Andrew Harnik
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Rusya’nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilci Yardımcısı Polyanskiy, İsrail’in Gazze Şeridi’ndeki eylemlerine koşulsuz destek veren ABD’nin bu duruşunun şartsız olmaktan uzaklaşmaya başladığını belirtti.
Rusya’nın BM Daimi Temsilci Yardımcısı Dmitriy Polyanskiy, Sputnik’e açıklamasında, ABD’nin Gazze Şeridi’nde ateşkes talep eden BM Güvenlik Konseyi kararlarına defalarca karşı çıktığını anımsatarak, “Amerikalı meslektaşlarımızın inatçılığı onlara zarar veriyor ve ABD’nin dünyadaki ve özellikle Ortadoğu’daki otoritesini sarsıyor” ifadesini kullandı.
Polyanskiy, “Kalıcı bir ateşkes olmadan Güvelik Konseyi’nin kabul ettiği 2712 ve 2720 sayılı kararların bile hayata geçirilmesinin mümkün olmadığı herkes için açık. BM, bu kararların ateş devam ettiği sürece hayata geçirilemez olduğunu kabul etti” diye kaydetti.
Rus diplomat, ABD’nin daha ne kadar ateşkes kararlarını veto edeceği sorusuna, “Şimdiden görüyoruz ki, ABD’nin İsrail lehine olan duruşu şartsız olmaktan uzaklaşmaya başladı. İsrailli politikacıların inatçılığından kaynaklanan yorgunluk ve rahatsızlık unsurları ortaya çıkıyor” dedi.
Gazze Şeridi’nde ateşkes talep eden BMGK kararının kabul edilmesi için Rusya’nın çaba harcamaya devam ettiğini belirten Polyanskiy, sözlerini şöyle sürdürdü:

Güvenlik Konseyi’nin ateşkes girişimine geri döneceğine inanıyoruz. Evet, bu Amerikalılar için hoş olmayan bir durum ama dünyada bir tek onlar yaşamıyor ve herkes bu tür girişimlerin ortaya konması gerektiğini kesinlikle anlıyor. İsrail ve Washington’a, bu önlemlerin yerine bir tür hafifletici insani molalar ve ‘şartlar izin verince ateşkes’ gibi kurnazlık dolu ifadeler koymaya çalışarak kendilerini daha da derine gömdüklerini anlamaları için baskı yapmak gerekiyor.

İnsani ara’nın çözüm olmadığını kaydeden Rus diplomat, Rusya’nın 16 Ekim 2023’te net bir şekilde derhal ateşkes talebini içeren tasarı sunduğunu anımsatarak, “Bu tasarı kabul edilseydi kaç kişinin hayatı kurtarılırdı tahmin edebilirsiniz” diye ekledi.
İsrail Gazze Şeridi'ne saldırılarını sürdürüyor - Sputnik Türkiye, 1920, 12.02.2024
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