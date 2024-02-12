https://sputniknews.com.tr/20240212/meteoroloji-saat-vererek-uyardi-istanbul-dahil-21-ilde-sari-kod-alarmi-1080637139.html

Meteoroloji saat vererek uyardı: İstanbul dahil 21 ilde sarı kod alarmı

Meteoroloji saat vererek uyardı: İstanbul dahil 21 ilde sarı kod alarmı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 12 Şubat hava durumu tahminleri açıklandı. Meteoroloji, İstanbul dahil 21 il için sarı kodlu uyarıda bulundu. Prof. Dr... 12.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-12T08:05+0300

2024-02-12T08:05+0300

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İstanbul için yağış beklenirken, gün ve saat verilerek uyarıda bulunuldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), İstanbul dahil 21 il için sarı kodlu uyarıda bulunarak, "Hafta başında yağışla birlikte batı bölgelerde biraz azalacak olan hava sıcaklıklarının ülkemiz genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor" dedi.Prof. Dr. Orhan Şen, İstanbul'da bugün (12 Şubat) yağmur geleceğini belirtti. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Prof. Dr. Şen, öğlen saatlerini işaret etti.Yapılan son değerlendirmelere göre, Türkiye'nin batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz ile Eskişehir ve Bolu çevrelerinin sağanak yağışlı, Kıyı Ege ve Batı Akdeniz kıyılarından yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Marmara'nın batısı, Kıyı Ege ile Antalya ve Isparta çevreleri ve Burdur'un doğu kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır.KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Son değerlendirmelere göre; Çanakkale ile Balıkesir’in batı ilçelerinde sabah saatlerinden itibaren Edirne ve Kırklareli çevrelerinde, öğleden sonra İzmir ve Aydın çevreleri ile Manisa’nın batısında kuvvetli (21-50 kg/m2), Balıkesir’in batı ilçeleri, Çanakkale’nin güneydoğusu ile Muğla’da çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51-100 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Rüzgarın da güney yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (50-70 km/saat, kıyılarda 80 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.Turuncu kodlu uyarı alan şehirlerSarı kodlu uyarı alan şehirlerMARMARAGenellikle parçalı, batısının yer yer çok bulutlu, Çanakkale'nin kıyı kesimleri ile zamanla bölge genelinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların batı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; bölgenin batısında güneyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-70 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.EDİRNE 13°C, 17°CParçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.İSTANBUL 12°C, 17°CParçalı zamanla çok bulutlu bugün sağanak yağışlıKIRKLARELİ 11°C, 13°CParçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.KOCAELİ 14°C, 21°CParçalı zamanla çok bulutlu bugün sağanak yağışlıEGEGenellikle parçalı, yer yer çok bulutlu, kıyı kesimleri ile bugün zamanla bölge genelinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; güneyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-70 km/saat) kıyı kesimlerinde yer yer fırtına(60 - 80 km / saat) şeklinde esmesi bekleniyor. İç kesimlerinde pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.A.KARAHİSAR 6°C, 14°CParçalı, yer yer çok bulutlu, bugün sağanak yağışlıDENİZLİ 10°C, 18°CParçalı, yer yer çok bulutlu, bugün sağanak yağışlıİZMİR 14°C, 18°CParçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.MUĞLA 8°C, 11°CParçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.AKDENİZParçalı, yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz'in aralıklı sağanak yağışlı, kıyı kesimlerinin yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Antalya ve Isparta çevreleri ile Burdur'un doğu ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. İç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.ADANA 9°C, 22°CParçalı ve az bulutluANTALYA 15°C, 19°CParçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bugün yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.HATAY 8°C, 19°CParçalı ve az bulutluMERSİN 12°C, 22°CParçalı ve az bulutluİÇ ANADOLUParçalı ve az bulutlu, bugün öğle saatlerinden sonra Eskişehir çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.ANKARA 4°C, 16°CParçalı ve az bulutluESKİŞEHİR 7°C, 14°CParçalı ve az bulutlu, bugün öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlıKONYA 4°C, 14°CParçalı ve az bulutluYOZGAT 3°C, 14°CParçalı ve az bulutluBATI KARADENİZParçalı ve az bulutlu, bugün öğle saatlerinden sonra Bolu çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.BOLU 5°C, 15°CParçalı ve az bulutlu, bugün öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlıDÜZCE 9°C, 20°CParçalı ve az bulutluKASTAMONU 3°C, 18°CParçalı ve az bulutluZONGULDAK 14°C, 21°CParçalı ve az bulutluORTA ve DOĞU KARADENİZParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin doğusunun iç kesimlerinin dağlık ve kar örtüsü ile kaplı dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.ARTVİN 5°C, 14°CParçalı ve az bulutluSAMSUN 13°C, 21°CParçalı ve az bulutluTOKAT 6°C, 20°CParçalı ve az bulutluTRABZON 11°C, 21°CParçalı ve az bulutluDOĞU ANADOLUParçalı ve az bulutlu, güneydoğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor. Bölgenin doğusunun dağlık ve kar örtüsü ile kaplı dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.ERZURUM -5°C, 8°CParçalı ve az bulutluKARS -5°C, 5°CParçalı ve az bulutluMALATYA 1°C, 13°CParçalı ve az bulutluVAN 0°C, 7°CParçalı ve az bulutluGÜNEYDOĞU ANADOLUParçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.DİYARBAKIR 2°C, 16°CParçalı bulutluGAZİANTEP 7°C, 14°CParçalı bulutluSİİRT 2°C, 16°CParçalı bulutluŞANLIURFA 8°C, 17°CParçalı bulutlu

https://sputniknews.com.tr/20240212/dunyada-bir-ilk-ucan-taksi-doneminin-baslayacagi-sehir-resmen-aciklandi-1080636378.html

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