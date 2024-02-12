https://sputniknews.com.tr/20240212/akaryakita-gorulmemis-zam-geliyor-cumhuriyet-tarihinin-en-yuksek-zirvesine-cikacak-1080638213.html
Akaryakıta zam geliyor: Cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyesine çıkacak
Akaryakıta zam geliyor: Cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyesine çıkacak
Başta motorin ve benzin olmak üzere akaryakıt fiyatları son dakika gelişmeleri milyonlarca araç sahibinin gündeminde yer alıyor. Akaryakıt fiyatları bugün bir... 12.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-12T08:31+0300
2024-02-12T08:31+0300
2024-02-12T08:59+0300
ekonomi
akaryakıt
akaryakıt zammı
benzin
motorin
mazot
lpg
benzin fiyatları
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Geçen haftalarda peş peşe yapılan benzin ve motorin zammı sonrası akaryakıt litre fiyatları rekor seviyeye ulaşmıştı. Petrol fiyatları, döviz kurları ve vergilerdeki artış akaryakıt fiyatları için yeni zamların kapısını aralamıştı. Akaryakıt zamları hız kesmeden devam ediyor. Dolar kurunun rekordan rekora koşması, ek vergiler ve küresel piyasalardaki fiyat artışları, akaryakıta art arda zam olarak yansıyor.Tarihinde ilk kez 45 lira bandına ulaşacakBenzin 40 lirayı, motorin 43 lirayı aşmıştı. Mazot fiyatı bu gece bir kez daha zamlanarak 45-46 TL seviyelerinden satılacak. Mazot litre fiyatı için bu gece yarısı 2 lira 55 kuruş zam geleceği öğrenildi. Zamla birlikte motorinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul'da 44.19 TL'ye, Ankara'da 45 TL'ye, İzmir'de 45.22 TL'ye yükselecek.Akaryakıt fiyatları iller, ilçeler ve bayiler arasında farklılık gösteriyor. Özellikle Türkiye’nin doğu illerinde fiyatlar daha da yüksek durumda. Motorine beklenen 2.55 liralık zammın ardından bu bölgelerdeki illerde fiyatlar 46 TL seviyesine kadar yükselecek.Neler etkilenecek?Akaryakıta gelen her zam, doğrudan taşımacılık maliyetlerini artırdığı için iğneden ipliğe her ürünün fiyatı artıyor. Özelikle artan motorin fiyatları, tarım ürünlerinde maliyetleri vuruyor. Market raflarındaki yiyecek etiketleri sık sık değişiyor. Eski etiketler yerini zamlı etiketlere bırakıyor.
https://sputniknews.com.tr/20240212/meteoroloji-saat-vererek-uyardi-istanbul-dahil-21-ilde-sari-kod-alarmi-1080637139.html
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Akaryakıta zam geliyor: Cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyesine çıkacak
08:31 12.02.2024 (güncellendi: 08:59 12.02.2024)
Başta motorin ve benzin olmak üzere akaryakıt fiyatları son dakika gelişmeleri milyonlarca araç sahibinin gündeminde yer alıyor. Akaryakıt fiyatları bugün bir kez daha zamlanmaya hazırlanıyor. Peki 12 Şubat 2024 Pazartesi güncel benzin-mazot fiyatı ne kadar, 13 Şubat akaryakıt fiyatları ne kadar olacak?
Geçen haftalarda peş peşe yapılan benzin ve motorin zammı sonrası akaryakıt litre fiyatları rekor seviyeye ulaşmıştı. Petrol fiyatları, döviz kurları ve vergilerdeki artış akaryakıt fiyatları için yeni zamların kapısını aralamıştı. Akaryakıt zamları hız kesmeden devam ediyor. Dolar kurunun rekordan rekora koşması, ek vergiler ve küresel piyasalardaki fiyat artışları, akaryakıta art arda zam olarak yansıyor.
Tarihinde ilk kez 45 lira bandına ulaşacak
Benzin 40 lirayı, motorin 43 lirayı aşmıştı. Mazot fiyatı bu gece bir kez daha zamlanarak 45-46 TL seviyelerinden satılacak.
Mazot litre fiyatı için bu gece yarısı 2 lira 55 kuruş zam geleceği öğrenildi. Zamla birlikte motorinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul'da 44.19 TL'ye, Ankara'da 45 TL'ye, İzmir'de 45.22 TL'ye yükselecek.
Akaryakıt fiyatları iller, ilçeler ve bayiler arasında farklılık gösteriyor. Özellikle Türkiye’nin doğu illerinde fiyatlar daha da yüksek durumda. Motorine beklenen 2.55 liralık zammın ardından bu bölgelerdeki illerde fiyatlar 46 TL seviyesine kadar yükselecek.
Akaryakıta gelen her zam, doğrudan taşımacılık maliyetlerini artırdığı için iğneden ipliğe her ürünün fiyatı artıyor. Özelikle artan motorin fiyatları, tarım ürünlerinde maliyetleri vuruyor. Market raflarındaki yiyecek etiketleri sık sık değişiyor. Eski etiketler yerini zamlı etiketlere bırakıyor.