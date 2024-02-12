https://sputniknews.com.tr/20240212/meksikada-sporculari-tasiyan-ucak-acil-inis-yaparken-plajdaki-1-kisinin-olumune-neden-oldu-1080643525.html

Meksika'da sporcuları taşıyan uçak acil iniş yaparken plajdaki 1 kişinin ölümüne neden oldu

Meksika'da sporcuları taşıyan uçak acil iniş yaparken plajdaki 1 kişinin ölümüne neden oldu

Meksika'da acil iniş yapmak zorunda kalan uçak bir kişinin ölümüne sebep oldu. 12.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-12T10:45+0300

2024-02-12T10:45+0300

2024-02-12T10:45+0300

dünya

meksika

uçak

acil iniş

plaj

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Meksika'da skydiving (gökyüzü dalışı) sporuyla uğraşan 5 kişiyi taşıyan uçak, plaja acil iniş yaparken bir kişinin ölümüne neden oldu.Meksika'nın Oaxaca eyaleti yetkilileri, yaptıkları açıklamada, 4 Kanadalı ve 1 Meksikalı sporcuyu taşıyan uçağın ülkenin güneyindeki bir plaja acil iniş yaptığını bildirdi.Yetkililer, uçağın acil iniş sırasında plajda bulunan bir kişinin ölümüne neden olduğunu bildirdi.Uçaktaki mürettebatın tedavi altına alındığını ve durumlarının 'stabil' olduğunu açıklayan yetkililer, uçağın neden acil iniş yaptığına dair herhangi bir bilgi paylaşmadı.

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meksika, uçak, acil iniş, plaj