https://sputniknews.com.tr/20240212/meksikada-sporculari-tasiyan-ucak-acil-inis-yaparken-plajdaki-1-kisinin-olumune-neden-oldu-1080643525.html
Meksika'da sporcuları taşıyan uçak acil iniş yaparken plajdaki 1 kişinin ölümüne neden oldu
Meksika'da sporcuları taşıyan uçak acil iniş yaparken plajdaki 1 kişinin ölümüne neden oldu
Meksika'da acil iniş yapmak zorunda kalan uçak bir kişinin ölümüne sebep oldu. 12.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-12T10:45+0300
2024-02-12T10:45+0300
2024-02-12T10:45+0300
dünya
meksika
uçak
acil iniş
plaj
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/01/15/1079871254_0:0:3487:1961_1920x0_80_0_0_fb5689bbb595e8b0ef1e568c55a4c136.jpg
Meksika'da skydiving (gökyüzü dalışı) sporuyla uğraşan 5 kişiyi taşıyan uçak, plaja acil iniş yaparken bir kişinin ölümüne neden oldu.Meksika'nın Oaxaca eyaleti yetkilileri, yaptıkları açıklamada, 4 Kanadalı ve 1 Meksikalı sporcuyu taşıyan uçağın ülkenin güneyindeki bir plaja acil iniş yaptığını bildirdi.Yetkililer, uçağın acil iniş sırasında plajda bulunan bir kişinin ölümüne neden olduğunu bildirdi.Uçaktaki mürettebatın tedavi altına alındığını ve durumlarının 'stabil' olduğunu açıklayan yetkililer, uçağın neden acil iniş yaptığına dair herhangi bir bilgi paylaşmadı.
https://sputniknews.com.tr/20240212/ulkeler-felaket-olur-demisti-israil-refaha-saldirdi-100den-fazla-sivil-olum-var-1080636730.html
meksika
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/01/15/1079871254_411:0:3142:2048_1920x0_80_0_0_58e272417baba05ae5ddd0e5cc68ba09.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
meksika, uçak, acil iniş, plaj
meksika, uçak, acil iniş, plaj
Meksika'da sporcuları taşıyan uçak acil iniş yaparken plajdaki 1 kişinin ölümüne neden oldu
Meksika'da acil iniş yapmak zorunda kalan uçak bir kişinin ölümüne sebep oldu.
Meksika'da skydiving (gökyüzü dalışı) sporuyla uğraşan 5 kişiyi taşıyan uçak, plaja acil iniş yaparken bir kişinin ölümüne neden oldu.
Meksika'nın Oaxaca eyaleti yetkilileri, yaptıkları açıklamada, 4 Kanadalı ve 1 Meksikalı sporcuyu taşıyan uçağın ülkenin güneyindeki bir plaja acil iniş yaptığını bildirdi.
Yetkililer, uçağın acil iniş sırasında plajda bulunan bir kişinin ölümüne neden olduğunu bildirdi.
Uçaktaki mürettebatın tedavi altına alındığını ve durumlarının 'stabil' olduğunu açıklayan yetkililer, uçağın neden acil iniş yaptığına dair herhangi bir bilgi paylaşmadı.