https://sputniknews.com.tr/20240212/hakkaride-ulasim-ucretsiz-oldu-1080653928.html
Hakkari'de ulaşım ücretsiz oldu
Hakkari'de ulaşım ücretsiz oldu
Sputnik Türkiye
Hakkari'de AK Parti Belediye Başkan Adayı İsmet Ölmez, ücretsiz ulaşım vaadini erkene aldı. Belediyeye 7 buçuk milyon lira yatırarak 31 Mart'a kadar ulaşımı... 12.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-12T15:21+0300
2024-02-12T15:21+0300
2024-02-12T15:21+0300
2024 türkiye yerel seçimleri
hakkari
seçim
ulaşım
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/02/0b/1080614817_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_fa0574d86c471448a4f40dc090411948.jpg
Hakkari'de adayların yerel seçim çalışmaları sürüyor.78 bin 500 nüfuslu Hakkari'de AK Partili belediye başkan adayı iş insanı İsmet Ölmez ücretsiz ulaşım vaadini uygulamaya soktu.Kayyum tarafından yönetilen belediyeye 7,5 milyon lira yatıran Ölmez, Hakkarililere ücretsiz ulaşım imkanı sağladı.Halk, şehir içi otobüs ve özel hat minibüslerini ücretsiz kullanmaya başladı.
https://sputniknews.com.tr/20240212/zeydan-karalarin-ozel-kalem-muduru-samet-guduke-silahli-saldiri-1080650705.html
hakkari
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/02/0b/1080614817_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_fe7d4568d563db20e67d6649d4f6e542.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
hakkari, seçim, ulaşım
Hakkari'de ulaşım ücretsiz oldu
Hakkari'de AK Parti Belediye Başkan Adayı İsmet Ölmez, ücretsiz ulaşım vaadini erkene aldı. Belediyeye 7 buçuk milyon lira yatırarak 31 Mart'a kadar ulaşımı ücretsiz yaptı.
Hakkari'de adayların yerel seçim çalışmaları sürüyor.
78 bin 500 nüfuslu Hakkari'de AK Partili belediye başkan adayı iş insanı İsmet Ölmez ücretsiz ulaşım vaadini uygulamaya soktu.
Kayyum tarafından yönetilen belediyeye 7,5 milyon lira yatıran Ölmez, Hakkarililere ücretsiz ulaşım imkanı sağladı.
Halk, şehir içi otobüs ve özel hat minibüslerini ücretsiz kullanmaya başladı.