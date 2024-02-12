https://sputniknews.com.tr/20240212/hakkaride-ulasim-ucretsiz-oldu-1080653928.html

Hakkari'de ulaşım ücretsiz oldu

Hakkari'de ulaşım ücretsiz oldu

Sputnik Türkiye

Hakkari'de AK Parti Belediye Başkan Adayı İsmet Ölmez, ücretsiz ulaşım vaadini erkene aldı. Belediyeye 7 buçuk milyon lira yatırarak 31 Mart'a kadar ulaşımı... 12.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-12T15:21+0300

2024-02-12T15:21+0300

2024-02-12T15:21+0300

2024 türkiye yerel seçimleri

hakkari

seçim

ulaşım

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Hakkari'de adayların yerel seçim çalışmaları sürüyor.78 bin 500 nüfuslu Hakkari'de AK Partili belediye başkan adayı iş insanı İsmet Ölmez ücretsiz ulaşım vaadini uygulamaya soktu.Kayyum tarafından yönetilen belediyeye 7,5 milyon lira yatıran Ölmez, Hakkarililere ücretsiz ulaşım imkanı sağladı.Halk, şehir içi otobüs ve özel hat minibüslerini ücretsiz kullanmaya başladı.

https://sputniknews.com.tr/20240212/zeydan-karalarin-ozel-kalem-muduru-samet-guduke-silahli-saldiri-1080650705.html

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