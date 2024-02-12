https://sputniknews.com.tr/20240212/zeydan-karalarin-ozel-kalem-muduru-samet-guduke-silahli-saldiri-1080650705.html
Zeydan Karalar'ın Özel Kalem Müdürü Samet Güdük'e silahlı saldırı
Zeydan Karalar'ın Özel Kalem Müdürü Samet Güdük'e silahlı saldırı
Zeydan Karalar'ın Özel Kalem Müdürü Samet Güdük'e silahlı saldırı düzenlendi. 12.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-12T13:12+0300
2024-02-12T13:12+0300
2024-02-12T13:12+0300
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zeydan karalar
Zeydan Karalar'ın Özel Kalem Müdürü Samet Güdük'e silahlı saldırı
Ayrıntılar geliyor
Zeydan Karalar'ın Özel Kalem Müdürü Samet Güdük'e silahlı saldırı düzenlendi.