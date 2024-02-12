https://sputniknews.com.tr/20240212/fsb-tulada-bir-elektrik-trafosunu-atese-veren-bir-ukrayna-ajanini-gozaltina-aldi-1080664122.html

FSB, Tula’da bir elektrik trafosunu ateşe veren bir Ukrayna ajanını gözaltına aldı

FSB, Tula’da bir elektrik trafosunu ateşe veren bir Ukrayna ajanını gözaltına aldı

Sputnik Türkiye

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Ukrayna gizli servislerinin talimatıyla Tula kentinde bir elektrik trafosunu ateşe veren ve Voronej’de de sabotaj... 12.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-12T21:13+0300

2024-02-12T21:13+0300

2024-02-12T21:13+0300

fsb

rus istihbarat teşkilatı (fsb)

dünya

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Rusya Federal Güvenlik Servisi tarafından yapılan açıklamaya göre FSB mensupları, Ukrayna gizli servislerinin talimatıyla Tula kentinde bir elektrik trafosunu ateşe veren ve Voronej’de de sabotaj planlayan bir Ukrayna ajanını gözaltına aldı.Açıklamada, “Rusya FSB mensupları, Ukrayna gizli servislerinin talimatı ile ‘Tula Şehir Elektrik Ağları’ A.Ş.’ne ait elektrik trafosunu 6 Şubat 2024 tarihinde ateşe verilmesi olayına karışan 1998 doğumlu bir Belarus Cumhuriyeti vatandaşını gözaltına aldı” ifadelerine yer verildi.FSB’nin verilerine göre gözaltına alınan kişi, Belarus’ta ‘silah, patlayıcı veya yanıcı madde kullanarak zorbalık yapma’ suçundan tutuklanarak cezasını çekti. Ocak ayında ise Moskova’da hırsızlık suçundan hüküm giymiş ve Harkov'da yaşayan Ukrayna vatandaşı Otari Danko (takma adı Grişa Moskovskiy) üzerinden Ukrayna gizli servislerinin Yuriy adındaki bir çalışanıyla temas kurdu.Şüpheli karşı tarafa para karşılığında Rusya’nın sivil altyapı tesislerine yönelik sabotaj ve terör eylemlerinde bulunmayı kabul etti. 5 Şubat’ta Tula’ya gelerek, el yapımı bir ateşleyici düzenek yaptı ve elektrik trafosunu ateşe verdi. Kısa bir süre sonra ise Voronej’de bir elektrik trafosunu ve bir pompa istasyonunu ateşe verme görevini aldı.Gözaltına alınan şahıs üzerinde bulunan, küratörü ile yazışmalarının yer aldığı bir telefon ve 3 adet kullanıma hazır ateşleyici karışım ele geçirildi. ‘Sabotaj’ suçlaması ile hakkında dava açılan şahıs 20 yıla kadar hapis cezası alabilir.

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