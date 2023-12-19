https://sputniknews.com.tr/20231219/fsb-direktoru-bortnikov-ukrayna-rusyaya-ajan-ve-sabotajci-gondermeyi-yogunlastirdi-1078618177.html
FSB Direktörü Bortnikov: Ukrayna, Rusya'ya ajan ve sabotajcı göndermeyi yoğunlaştırdı
FSB Direktörü Bortnikov: Ukrayna, Rusya'ya ajan ve sabotajcı göndermeyi yoğunlaştırdı
Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) Direktörü Aleksandr Bortnikov, Kiev rejiminin Rusya'ya giderek daha fazla ajan ve sabotajcı göndermeye başladığını... 19.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-19T19:07+0300
2023-12-19T19:07+0300
2023-12-19T19:07+0300
ukrayna krizi
rus istihbarat teşkilatı (fsb)
aleksandr bortnikov
ukrayna
ajan
sabotaj
rusya savunma bakanlığı
rusya
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FSB Direktörü Bortnikov, Rusya Savunma Bakanlığı’nın düzenlediği Genişletilmiş Askeri Şura Toplantısı kapsamında Pervıy Kanal televizyonuna yaptığı açıklamada, askeri başarısızlıklar yaşayan Ukrayna’nın gizli mücadeleye yoğunlaşmaya ve Rusya'ya giderek daha fazla ajan ve sabotajcı göndermeye başladığını söyledi.Bortnikov, “Muharebe temas hattında gerçekleşen süreçleri göz önünde bulunduran Kiev rejimi, cephe arkasında bize zarar vermek amacıyla gizli mücadeleyi yoğunlaştırmaya başlıyor, ajanlar, sabotajcılar gönderiyor, topraklarımızda bulunan insanlarla temasa geçiyor” diye konuştu.FSB’nin Rusya'daki Ukraynalı ajanları ve sabotajcıları yoğun bir biçimde ortaya çıkardığına dikkat çeken Bortnikov, “Bunu göz önünde bulundurarak biz de elbette (ajanları ortaya çıkarmak için) gerekli çalışmaları yürütüyoruz, gerekli önlemleri alıyoruz. Elbette, önleyici bir şekilde çalışmak adına elimizden geleni yapmak istiyoruz ve genelde başarılı oluyoruz” ifadelerini kullandı.Bu yöndeki çalışmaların sonuçlarının birçoğunun henüz kamuoyuna açıklanmadığını, ancak zamanı geldiğinde mutlaka açıklanacağını dile getiren Bortnikov, “Çok yoğun bir çalışma yürütülüyor” vurgusunu yaptı.
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rus istihbarat teşkilatı (fsb), aleksandr bortnikov, ukrayna, ajan, sabotaj, rusya savunma bakanlığı, rusya
rus istihbarat teşkilatı (fsb), aleksandr bortnikov, ukrayna, ajan, sabotaj, rusya savunma bakanlığı, rusya
FSB Direktörü Bortnikov: Ukrayna, Rusya'ya ajan ve sabotajcı göndermeyi yoğunlaştırdı
Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) Direktörü Aleksandr Bortnikov, Kiev rejiminin Rusya'ya giderek daha fazla ajan ve sabotajcı göndermeye başladığını belirtti.
FSB Direktörü Bortnikov, Rusya Savunma Bakanlığı’nın düzenlediği Genişletilmiş Askeri Şura Toplantısı kapsamında Pervıy Kanal televizyonuna yaptığı açıklamada, askeri başarısızlıklar yaşayan Ukrayna’nın gizli mücadeleye yoğunlaşmaya ve Rusya'ya giderek daha fazla ajan ve sabotajcı göndermeye başladığını söyledi.
Bortnikov, “Muharebe temas hattında gerçekleşen süreçleri göz önünde bulunduran Kiev rejimi, cephe arkasında bize zarar vermek amacıyla gizli mücadeleyi yoğunlaştırmaya başlıyor, ajanlar, sabotajcılar gönderiyor, topraklarımızda bulunan insanlarla temasa geçiyor” diye konuştu.
FSB’nin Rusya'daki Ukraynalı ajanları ve sabotajcıları yoğun bir biçimde ortaya çıkardığına dikkat çeken Bortnikov, “Bunu göz önünde bulundurarak biz de elbette (ajanları ortaya çıkarmak için) gerekli çalışmaları yürütüyoruz, gerekli önlemleri alıyoruz. Elbette, önleyici bir şekilde çalışmak adına elimizden geleni yapmak istiyoruz ve genelde başarılı oluyoruz” ifadelerini kullandı.
Bu yöndeki çalışmaların sonuçlarının birçoğunun henüz kamuoyuna açıklanmadığını, ancak zamanı geldiğinde mutlaka açıklanacağını dile getiren Bortnikov, “Çok yoğun bir çalışma yürütülüyor” vurgusunu yaptı.