https://sputniknews.com.tr/20231219/fsb-direktoru-bortnikov-ukrayna-rusyaya-ajan-ve-sabotajci-gondermeyi-yogunlastirdi-1078618177.html

FSB Direktörü Bortnikov: Ukrayna, Rusya'ya ajan ve sabotajcı göndermeyi yoğunlaştırdı

FSB Direktörü Bortnikov: Ukrayna, Rusya'ya ajan ve sabotajcı göndermeyi yoğunlaştırdı

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) Direktörü Aleksandr Bortnikov, Kiev rejiminin Rusya'ya giderek daha fazla ajan ve sabotajcı göndermeye başladığını... 19.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-19T19:07+0300

2023-12-19T19:07+0300

2023-12-19T19:07+0300

ukrayna krizi

rus istihbarat teşkilatı (fsb)

aleksandr bortnikov

ukrayna

ajan

sabotaj

rusya savunma bakanlığı

rusya

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/0b/1069523451_0:0:1628:917_1920x0_80_0_0_6f16bfa6b6e090375362da1cce3202f0.jpg

FSB Direktörü Bortnikov, Rusya Savunma Bakanlığı’nın düzenlediği Genişletilmiş Askeri Şura Toplantısı kapsamında Pervıy Kanal televizyonuna yaptığı açıklamada, askeri başarısızlıklar yaşayan Ukrayna’nın gizli mücadeleye yoğunlaşmaya ve Rusya'ya giderek daha fazla ajan ve sabotajcı göndermeye başladığını söyledi.Bortnikov, “Muharebe temas hattında gerçekleşen süreçleri göz önünde bulunduran Kiev rejimi, cephe arkasında bize zarar vermek amacıyla gizli mücadeleyi yoğunlaştırmaya başlıyor, ajanlar, sabotajcılar gönderiyor, topraklarımızda bulunan insanlarla temasa geçiyor” diye konuştu.FSB’nin Rusya'daki Ukraynalı ajanları ve sabotajcıları yoğun bir biçimde ortaya çıkardığına dikkat çeken Bortnikov, “Bunu göz önünde bulundurarak biz de elbette (ajanları ortaya çıkarmak için) gerekli çalışmaları yürütüyoruz, gerekli önlemleri alıyoruz. Elbette, önleyici bir şekilde çalışmak adına elimizden geleni yapmak istiyoruz ve genelde başarılı oluyoruz” ifadelerini kullandı.Bu yöndeki çalışmaların sonuçlarının birçoğunun henüz kamuoyuna açıklanmadığını, ancak zamanı geldiğinde mutlaka açıklanacağını dile getiren Bortnikov, “Çok yoğun bir çalışma yürütülüyor” vurgusunu yaptı.

https://sputniknews.com.tr/20231219/vladimir-putin-bati-rusyaya-karsi-bir-hibrit-savas-yurutuyor-1078605696.html

ukrayna

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rus istihbarat teşkilatı (fsb), aleksandr bortnikov, ukrayna, ajan, sabotaj, rusya savunma bakanlığı, rusya