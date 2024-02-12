https://sputniknews.com.tr/20240212/endonezyada-sahaya-yildirim-dustu-futbolcu-hayatini-kaybetti-1080655251.html
Endonezya’da sahaya yıldırım düştü, futbolcu hayatını kaybetti
Endonezya’da sahaya yıldırım düştü, futbolcu hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
Endonezya’da cumartesi günü oynanan bir dostluk maçında sahaya düşen yıldırımın isabet etmesi sonucu 35 yaşındaki futbolcu Septain Raharja hayatını kaybetti. 12.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-12T15:57+0300
2024-02-12T15:57+0300
2024-02-12T16:07+0300
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Endonezya’nın Batı Java’ya bağlı Bandung kentinde bulunan Siliwangi Stadyumu'nda cumartesi günü FC Bandung ile FBI Subang arasında oynanan dostluk maçında yeşil sahaya yıldırım düştü. FC Subang forması giyen 35 yaşındaki futbolcu Septain Raharja, yıldırımın isabet etmesi sonucu yere yığıldı. Olayın ardından Endonezyalı futbolcunun yardımına takım arkadaşları koştu. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Raharja, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Endonezya’da Bojonegoro kulübünde top koşturan 25 yaşındaki bir futbolcu da yıldırımın isabet etmesi sonucu hayatını kaybetmişti.
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yıldırım, endonezya, futbol
yıldırım, endonezya, futbol
Endonezya’da sahaya yıldırım düştü, futbolcu hayatını kaybetti
15:57 12.02.2024 (güncellendi: 16:07 12.02.2024)
Endonezya’da cumartesi günü oynanan bir dostluk maçında sahaya düşen yıldırımın isabet etmesi sonucu 35 yaşındaki futbolcu Septain Raharja hayatını kaybetti.
Endonezya’nın Batı Java’ya bağlı Bandung kentinde bulunan Siliwangi Stadyumu'nda cumartesi günü FC Bandung ile FBI Subang arasında oynanan dostluk maçında yeşil sahaya yıldırım düştü.
FC Subang forması giyen 35 yaşındaki futbolcu Septain Raharja, yıldırımın isabet etmesi sonucu yere yığıldı. Olayın ardından Endonezyalı futbolcunun yardımına takım arkadaşları koştu. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Raharja, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Endonezya’da Bojonegoro kulübünde top koşturan 25 yaşındaki bir futbolcu da yıldırımın isabet etmesi sonucu hayatını kaybetmişti.