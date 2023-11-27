https://sputniknews.com.tr/20231127/canakkale-bogaz-ve-garnizon-komutanligina-yildirim-dustu-4-asker-yarali-1077815923.html

Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanlığı'na yıldırım düştü: 4 asker yaralı

Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanlığı'na yıldırım düştü: 4 asker yaralı

Çanakkale’de etkili olan sağanak yağış nedeniyle, Boğaz ve Garnizon Komutanlığına yıldırım düşmesi sonucu 4 asker yaralandı. 27.11.2023, Sputnik Türkiye

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türkiye

çanakkale

yıldırım

asker

yaralı

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Gün boyu sağanak yağış ve fırtınanın etkili olduğu kentte gece de devam eden yağışla birlikte Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanlığındaki Nara Burnu’na yıldırım düştü. Yıldırım düşmesi sırada 4 asker yaralandı. Askerlerden 2'si Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi'ne, 2'si ise ÇOMÜ Hastanesi'ne kaldırıldı.Askerlerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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