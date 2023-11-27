https://sputniknews.com.tr/20231127/canakkale-bogaz-ve-garnizon-komutanligina-yildirim-dustu-4-asker-yarali-1077815923.html
Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanlığı'na yıldırım düştü: 4 asker yaralı
Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanlığı'na yıldırım düştü: 4 asker yaralı
Çanakkale’de etkili olan sağanak yağış nedeniyle, Boğaz ve Garnizon Komutanlığına yıldırım düşmesi sonucu 4 asker yaralandı. 27.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-27T10:12+0300
2023-11-27T10:12+0300
2023-11-27T10:12+0300
türkiye
çanakkale
yıldırım
asker
yaralı
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Gün boyu sağanak yağış ve fırtınanın etkili olduğu kentte gece de devam eden yağışla birlikte Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanlığındaki Nara Burnu’na yıldırım düştü. Yıldırım düşmesi sırada 4 asker yaralandı. Askerlerden 2'si Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi'ne, 2'si ise ÇOMÜ Hastanesi'ne kaldırıldı.Askerlerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
https://sputniknews.com.tr/20231112/izmir-korfezine-dusen-yildirim-goruntulendi-1077306977.html
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çanakkale, yıldırım, asker, yaralı
çanakkale, yıldırım, asker, yaralı
Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanlığı'na yıldırım düştü: 4 asker yaralı
Çanakkale’de etkili olan sağanak yağış nedeniyle, Boğaz ve Garnizon Komutanlığına yıldırım düşmesi sonucu 4 asker yaralandı.
Gün boyu sağanak yağış ve fırtınanın etkili olduğu kentte gece de devam eden yağışla birlikte Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanlığındaki Nara Burnu’na yıldırım düştü.
Yıldırım düşmesi sırada 4 asker yaralandı. Askerlerden 2'si Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi'ne, 2'si ise ÇOMÜ Hastanesi'ne kaldırıldı.
Askerlerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.