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Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanlığı'na yıldırım düştü: 4 asker yaralı
Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanlığı'na yıldırım düştü: 4 asker yaralı
Çanakkale’de etkili olan sağanak yağış nedeniyle, Boğaz ve Garnizon Komutanlığına yıldırım düşmesi sonucu 4 asker yaralandı. 27.11.2023, Sputnik Türkiye
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Gün boyu sağanak yağış ve fırtınanın etkili olduğu kentte gece de devam eden yağışla birlikte Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanlığındaki Nara Burnu’na yıldırım düştü. Yıldırım düşmesi sırada 4 asker yaralandı. Askerlerden 2'si Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi'ne, 2'si ise ÇOMÜ Hastanesi'ne kaldırıldı.Askerlerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
https://sputniknews.com.tr/20231112/izmir-korfezine-dusen-yildirim-goruntulendi-1077306977.html
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çanakkale, yıldırım, asker, yaralı

Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanlığı'na yıldırım düştü: 4 asker yaralı

10:12 27.11.2023
© AA / Cem Tekkeşinoğluyıldırım
yıldırım - Sputnik Türkiye, 1920, 27.11.2023
© AA / Cem Tekkeşinoğlu
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Çanakkale’de etkili olan sağanak yağış nedeniyle, Boğaz ve Garnizon Komutanlığına yıldırım düşmesi sonucu 4 asker yaralandı.
Gün boyu sağanak yağış ve fırtınanın etkili olduğu kentte gece de devam eden yağışla birlikte Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanlığındaki Nara Burnu’na yıldırım düştü.
Yıldırım düşmesi sırada 4 asker yaralandı. Askerlerden 2'si Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi'ne, 2'si ise ÇOMÜ Hastanesi'ne kaldırıldı.
Askerlerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
İzmir yıldırım - Sputnik Türkiye, 1920, 12.11.2023
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İzmir Körfezi'ne düşen yıldırım görüntülendi
12 Kasım, 11:35
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