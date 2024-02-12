https://sputniknews.com.tr/20240212/bm-refahta-kimsenin-zorla-yerinden-edilmesi-surecine-dahil-olmayacagiz-1080665991.html
BM: Refah'ta kimsenin zorla yerinden edilmesi sürecine dahil olmayacağız
BM: Refah'ta kimsenin zorla yerinden edilmesi sürecine dahil olmayacağız
Sputnik Türkiye
Birleşmiş Milletler (BM), Refah'ta kimsenin zorla yerinden edilmesi sürecine dahil olmayacaklarını, Gazze'de gidilecek güvenli hiçbir yer olmadığını açıkladı. 12.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-12T23:12+0300
2024-02-12T23:12+0300
2024-02-12T23:12+0300
birleşmiş milletler (bm)
bm
israil- filistin çatışması
gazze
gazze şeridi
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BM Sözcüsü Stephane Dujarric günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.İsrail'in Refah'a yönelik saldırılarının, Gazze'nin en güneyinde ve çok sayıda yerinden edilmiş kişinin sığındığı ve BM'nin insani yardım operasyonlarının konuşlandığı bölgeyi hedef aldığını kaydetti.Dujarric, bu durumun insani yardım ihtiyaçlarını karşılamayı da giderek zorlaştırdığını belirterek, aynı zamanda yerinden edilen kişilerin 'temiz su, barınak, gıda ve ilaç yoksunluğuyla' mücadele ettiğine dikkati çekti.'Sivil düzen çökmek üzere'Gazze'deki insani durumun çok zor olduğuna ve BM'nin halihazırda elindeki insani yardım malzemelerinin sadece günler içinde tükenebileceğine işaret eden Dujarric, "Daha önce de uyardığımız üzere sivil düzen çökmek üzere" dedi.Dujarric, BM'nin İsrailli yetkililerle yürüttüğü önden uyarı sisteminin çalışmadığının, çatışmaların yanı sıra yardım geçiş noktalarında düzenlenen gösterilerin de yardım dağıtım sürecini olumsuz etkilediğinin altını çizdi.İsrail'in BM'den sivilleri bazı bölgelerden boşaltma konusunda yardım istemesiyle ilgili soruya da Dujarric, "Her şeyin uluslararası hukuka uygun bir şekilde ve sivillerin korunmasını önceliklendirerek gerçekleşmesini istiyoruz. Refah'ta kimsenin zorla yerinden edilmesi sürecine dahil olmayacağız" yanıtını verdi.Dujarric, aynı zamanda Gazze'de sivillerin gidebileceği güvenli hiçbir yer olmadığını kaydetti.Uluslararası toplum, İsrail'i Refah'a yönelik kapsamlı bir saldırının yeni ve büyük bir trajediye sebep olacağı konusunda uyarıyor.
https://sputniknews.com.tr/20240212/bidenin-netanyahu-icin-sinkafli-kufur-kullandigi-iddia-edildi-1080665110.html
gazze
gazze şeridi
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birleşmiş milletler (bm), bm, gazze, gazze şeridi
birleşmiş milletler (bm), bm, gazze, gazze şeridi
BM: Refah'ta kimsenin zorla yerinden edilmesi sürecine dahil olmayacağız
Birleşmiş Milletler (BM), Refah'ta kimsenin zorla yerinden edilmesi sürecine dahil olmayacaklarını, Gazze'de gidilecek güvenli hiçbir yer olmadığını açıkladı.
BM Sözcüsü Stephane Dujarric günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.
İsrail'in Refah'a yönelik saldırılarının, Gazze'nin en güneyinde ve çok sayıda yerinden edilmiş kişinin sığındığı ve BM'nin insani yardım operasyonlarının konuşlandığı bölgeyi hedef aldığını kaydetti.
Dujarric, bu durumun insani yardım ihtiyaçlarını karşılamayı da giderek zorlaştırdığını belirterek, aynı zamanda yerinden edilen kişilerin 'temiz su, barınak, gıda ve ilaç yoksunluğuyla' mücadele ettiğine dikkati çekti.
'Sivil düzen çökmek üzere'
Gazze'deki insani durumun çok zor olduğuna ve BM'nin halihazırda elindeki insani yardım malzemelerinin sadece günler içinde tükenebileceğine işaret eden Dujarric, "Daha önce de uyardığımız üzere sivil düzen çökmek üzere" dedi.
Dujarric, BM'nin İsrailli yetkililerle yürüttüğü önden uyarı sisteminin çalışmadığının, çatışmaların yanı sıra yardım geçiş noktalarında düzenlenen gösterilerin de yardım dağıtım sürecini olumsuz etkilediğinin altını çizdi.
İsrail'in BM'den sivilleri bazı bölgelerden boşaltma konusunda yardım istemesiyle ilgili soruya da Dujarric, "Her şeyin uluslararası hukuka uygun bir şekilde ve sivillerin korunmasını önceliklendirerek gerçekleşmesini istiyoruz. Refah'ta kimsenin zorla yerinden edilmesi sürecine dahil olmayacağız" yanıtını verdi.
Dujarric, aynı zamanda Gazze'de sivillerin gidebileceği güvenli hiçbir yer olmadığını kaydetti.
Uluslararası toplum, İsrail'i Refah'a yönelik kapsamlı bir saldırının yeni ve büyük bir trajediye sebep olacağı konusunda uyarıyor.