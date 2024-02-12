https://sputniknews.com.tr/20240212/bm-gocmen-turlerin-populasyonu-tehdit-altinda-1080654793.html
BM: Göçmen türlerin popülasyonu tehdit altında
BM: Göçmen türlerin popülasyonu tehdit altında
Sputnik Türkiye
Birleşmiş Milletler (BM), ötücü kuşlar, deniz kaplumbağaları, balinalar ve köpek balıkları gibi göçmen türlerinin neredeyse yarısının popülasyonunun azaldığını... 12.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-12T15:40+0300
2024-02-12T15:40+0300
2024-02-12T15:40+0300
dünya
birleşmiş milletler (bm)
uluslararası doğayı koruma birliği (iucn)
cms group
hayvanlar
nesli tükenmekte olan hayvanlar
göç
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BM Göç Eden Yabani Hayvan Türlerinin Korunmasına İlişkin Sözleşmesi (CMS), Uluslararası Doğayı Koruma Birliğinin (IUCN) hazırladığı ve nesli tükenme tehdidi altında olan türlerin yer aldığı Kırmızı Liste'deki bilgileri baz aldığı 'Dünyadaki göçmen türlerin durumu’ başlıklı raporunu yayımladı.Dünya genelindeki göçmen türlerin yüzde 44'ünün popülasyonunda azalma olduğu tespit edilen raporda, BM tarafından gözlemlenen neredeyse bin 200 türün beşte birinden fazlasının da nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olduğu ifade edildi.Raporda, değişen mevsimle farklı çevrelere göç eden ötücü kuşların, deniz kaplumbağalarının, balinaların, köpek balıklarının ve diğer göç eden türlerin doğal yaşam alanının tahrip edilmesi, balıkçılık, yasa dışı avlanma, kirlilik ve iklim değişikliği sebebiyle tehlikeye girdiği aktarıldı.Özbekistan'ın Semerkant kentinde düzenlenen BM'nin vahşi yaşam konulu konferansında yayımlanan raporun başyazarı Kelly Malsch, "Bunlar sürekli yer değiştiren canlılar. Beslenmek ve üremek için hareket ederler ayrıca yolda kısa süreli duraklayacak bölgelere de ihtiyaç duyarlar" ifadelerini kullandı.Konferansın katılımcıları, göçmen türlerin korunmasına ilişkin önerileri ve nesli tükeneceğinden endişe edilen birkaç yeni türün listeye alınıp alınmamasını değerlendirecek.
https://sputniknews.com.tr/20240207/bm-genel-sekreteri-guterres-dunyamiz-bir-kaos-cagina-girmistir-1080513645.html
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birleşmiş milletler (bm), uluslararası doğayı koruma birliği (iucn), cms group, hayvanlar, nesli tükenmekte olan hayvanlar, göç
birleşmiş milletler (bm), uluslararası doğayı koruma birliği (iucn), cms group, hayvanlar, nesli tükenmekte olan hayvanlar, göç
BM: Göçmen türlerin popülasyonu tehdit altında
Birleşmiş Milletler (BM), ötücü kuşlar, deniz kaplumbağaları, balinalar ve köpek balıkları gibi göçmen türlerinin neredeyse yarısının popülasyonunun azaldığını bildirdi.
BM Göç Eden Yabani Hayvan Türlerinin Korunmasına İlişkin Sözleşmesi (CMS), Uluslararası Doğayı Koruma Birliğinin (IUCN) hazırladığı ve nesli tükenme tehdidi altında olan türlerin yer aldığı Kırmızı Liste'deki bilgileri baz aldığı 'Dünyadaki göçmen türlerin durumu’ başlıklı raporunu yayımladı.
Dünya genelindeki göçmen türlerin yüzde 44'ünün popülasyonunda azalma olduğu tespit edilen raporda, BM tarafından gözlemlenen neredeyse bin 200 türün beşte birinden fazlasının da nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olduğu ifade edildi.
Raporda, değişen mevsimle farklı çevrelere göç eden ötücü kuşların, deniz kaplumbağalarının, balinaların, köpek balıklarının ve diğer göç eden türlerin doğal yaşam alanının tahrip edilmesi, balıkçılık, yasa dışı avlanma, kirlilik ve iklim değişikliği sebebiyle tehlikeye girdiği aktarıldı.
Özbekistan'ın Semerkant kentinde düzenlenen BM'nin vahşi yaşam konulu konferansında yayımlanan raporun başyazarı Kelly Malsch, "Bunlar sürekli yer değiştiren canlılar. Beslenmek ve üremek için hareket ederler ayrıca yolda kısa süreli duraklayacak bölgelere de ihtiyaç duyarlar" ifadelerini kullandı.
Konferansın katılımcıları, göçmen türlerin korunmasına ilişkin önerileri ve nesli tükeneceğinden endişe edilen birkaç yeni türün listeye alınıp alınmamasını değerlendirecek.