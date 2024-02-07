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https://sputniknews.com.tr/20240207/bm-genel-sekreteri-guterres-dunyamiz-bir-kaos-cagina-girmistir-1080513645.html
BM Genel Sekreteri Guterres: Dünyamız bir kaos çağına girmiştir
BM Genel Sekreteri Guterres: Dünyamız bir kaos çağına girmiştir
Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres, BM Güvenlik Konseyi'nin tarihindeki en kötü bölünmeyi yaşadığını söyledi. 07.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-07T18:28+0300
2024-02-07T18:49+0300
dünya
bm genel sekreteri antonio guterres
birleşmiş milletler (bm)
bm güvenlik konseyi
bm genel kurulu
bm genel sekreteri
kaos
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Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres Genel Kurul'da yaptığı konuşmada, BM Güvenlik Konseyi'nin jeopolitik farklılıklar nedeniyle kilitlendiğini ve Güvenlik Konseyi'ndeki mevcut bölünmenin tarihteki en kötü bölünme olduğunu söyledi.Guterres açıklamasında şu ifadelere yer verdi:Soğuk Savaş döneminde iyi işleyen mekanizmaların süper güç ilişkilerinin yönetilmesine yardımcı olduğunu söyleyen Guterres, günümüz çok kutuplu dünyasında bu tür mekanizmaların bulunmadığına inandığını belirterek, "Dünyamız bir kaos çağına girmiştir" dedi.Guterres, "Sonuçlarını görüyoruz: tam bir cezasızlıkla birlikte tehlikeli ve öngörülemez bir kanunsuzluk. On yıllar süren nükleer silahsızlanmanın ardından devletler nükleer cephaneliklerini daha hızlı, daha gizli ve daha isabetli hale getirmek için yarışıyor. Yeni potansiyel çatışma alanları ve silahlar herhangi bir çerçevenin dışında geliştiriliyor, birbirimizi öldürmek ve insanlığın kendini yok etmesi için yeni yollar yaratılıyor" dedi.'İsrail'in Gazze kara harekatını Refah'a genişletmesi geri dönüşü olmayan sonuçlar doğurur'BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrail'in Gazze'deki kara harekâtını güneydeki Refah kentine doğru ilerletmesi halinde bunun 'geri dönülemez bölgesel sonuçları' olacağı uyarısında bulundu.Guterres açıklamasında şu cümleleri kaydetti:'Filistin halkının toplu cezalandırılmasının hiçbir gerekçesi olamaz'İlk olarak dünya genelinde barış için baskı yapılması gerektiğini ifade eden Guterres, Gazze'deki durumun ortak bilinçte kapanmayan bir yara olduğunu ve tüm bölgeyi tehdit ettiğini dile getirdi.Guterres, "Hamas'ın 7 Ekim saldırılarını hiçbir şeyin meşru kılamayacağını" belirterek, "Ancak Filistin halkının toplu cezalandırılmasının da hiçbir gerekçesi olamaz" dedi.'Gezegenle de barış yapılması gerekiyor'BM Genel Sekreteri Guterres, aynı zamanda toplumlar arası barışın da inşa edilmesinin kilit öneme sahip olduğuna işaret etti.Nefret söylemi, ayrımcılık, aşırıcılık gibi hususların toplumları böldüğünü kaydeden Guterres, Yahudi karşıtlığı, İslamofobi ve Hristiyan azınlıklara yönelik baskı ve 'beyaz ırkın' üstünlüğüne inanan ideolojinin artışta olduğuna dikkati çekti.Guterres, dünyanın kalkınma alanında da bir aciliyetle karşı karşıya olduğunu belirterek, Kovid-19 salgını ve ardından gelen küresel gerginliklerin gelişmekte olan ekonomiler için büyük zorluklar doğurduğunu söyledi.Gelişmekte olan ülkelerin 1990'lardan sonra en kötü dönemle karşı karşıya olduğunu kaydeden Guterres, çoğunun borçlarını ödeyemeyeceği uyarısında bulundu.Guterres, aynı zamanda "gezegenle de barış" yapılması gerektiğini belirterek, insanlığın doğayla savaşına son vermesi gerektiğini vurguladı."İklim krizi zamanımızın belirleyici sınaması olarak ön plana çıkıyor" diyen Guterres, küresel ısınmanın 1,5 dereceyle sınırlandırılması gerektiğinin altını çizdi.Guterres, "Yardımcı olmak için tüm BM sistemini görevlendiriyorum" dedi.Fosil yakıtlar döneminin sonuna gelindiğini kaydeden Guterres, "Yenilenebilir enerji devrimi durdurulamaz" değerlendirmesinde bulundu.'Savaşlar yok eder. Barış inşa eder'Guterres, "Barış savaşların asla başaramayacağı mucizelere yol açar. Savaşlar yok eder. Barış inşa eder. Ancak bugünün dünyasında, barış inşa etmek bilinçli, cesur ve hatta radikal bir eylem olarak görülüyor" ifadesini kullandı.Barışı inşa etmenin insanlığın en büyük sorumluluğu olduğuna dikkati çeken Guterres, "Ben kendi adıma hiçbir zaman barış için baskı yapmaya son vermeyeceğimin güvencesini veriyorum" değerlendirmesinde bulundu.
https://sputniknews.com.tr/20240123/guterres-hicbir-sey-gazze-halkinin-toplu-cezalandirilmasini-mesrulastiramaz-1079965467.html
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bm genel sekreteri antonio guterres, birleşmiş milletler (bm), bm güvenlik konseyi, bm genel kurulu, bm genel sekreteri, kaos
bm genel sekreteri antonio guterres, birleşmiş milletler (bm), bm güvenlik konseyi, bm genel kurulu, bm genel sekreteri, kaos

BM Genel Sekreteri Guterres: Dünyamız bir kaos çağına girmiştir

18:28 07.02.2024 (güncellendi: 18:49 07.02.2024)
© İHA / SARAH YENESELAntonio Guterres
Antonio Guterres - Sputnik Türkiye, 1920, 07.02.2024
© İHA / SARAH YENESEL
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Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres, BM Güvenlik Konseyi'nin tarihindeki en kötü bölünmeyi yaşadığını söyledi.
Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres Genel Kurul'da yaptığı konuşmada, BM Güvenlik Konseyi'nin jeopolitik farklılıklar nedeniyle kilitlendiğini ve Güvenlik Konseyi'ndeki mevcut bölünmenin tarihteki en kötü bölünme olduğunu söyledi.
Guterres açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
Küresel barış konularının ele alındığı ana platform olan BM Güvenlik Konseyi jeopolitik farklılıklar nedeniyle kilitlenmiş durumda. Bu Konsey'de ilk kez yaşanan bir bölünme değil. Ancak bu seferki en kötüsü. Mevcut işlevsizlik daha derin ve daha tehlikeli.
Soğuk Savaş döneminde iyi işleyen mekanizmaların süper güç ilişkilerinin yönetilmesine yardımcı olduğunu söyleyen Guterres, günümüz çok kutuplu dünyasında bu tür mekanizmaların bulunmadığına inandığını belirterek, "Dünyamız bir kaos çağına girmiştir" dedi.
Guterres, "Sonuçlarını görüyoruz: tam bir cezasızlıkla birlikte tehlikeli ve öngörülemez bir kanunsuzluk. On yıllar süren nükleer silahsızlanmanın ardından devletler nükleer cephaneliklerini daha hızlı, daha gizli ve daha isabetli hale getirmek için yarışıyor. Yeni potansiyel çatışma alanları ve silahlar herhangi bir çerçevenin dışında geliştiriliyor, birbirimizi öldürmek ve insanlığın kendini yok etmesi için yeni yollar yaratılıyor" dedi.

'İsrail'in Gazze kara harekatını Refah'a genişletmesi geri dönüşü olmayan sonuçlar doğurur'

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrail'in Gazze'deki kara harekâtını güneydeki Refah kentine doğru ilerletmesi halinde bunun 'geri dönülemez bölgesel sonuçları' olacağı uyarısında bulundu.
Guterres açıklamasında şu cümleleri kaydetti:
İsrail ordusunun bundan sonra yüz binlerce Filistinlinin çaresizce güvenlik arayışı içinde sıkışıp kaldığı Refah'a odaklanmayı planladığına dair haberler beni özellikle alarma geçirdi. Böyle bir eylem zaten insani bir kabus olan durumu katlanarak arttıracak ve anlatılamayacak bölgesel sonuçlar doğuracaktır.

'Filistin halkının toplu cezalandırılmasının hiçbir gerekçesi olamaz'

İlk olarak dünya genelinde barış için baskı yapılması gerektiğini ifade eden Guterres, Gazze'deki durumun ortak bilinçte kapanmayan bir yara olduğunu ve tüm bölgeyi tehdit ettiğini dile getirdi.
Guterres, "Hamas'ın 7 Ekim saldırılarını hiçbir şeyin meşru kılamayacağını" belirterek, "Ancak Filistin halkının toplu cezalandırılmasının da hiçbir gerekçesi olamaz" dedi.

'Gezegenle de barış yapılması gerekiyor'

BM Genel Sekreteri Guterres, aynı zamanda toplumlar arası barışın da inşa edilmesinin kilit öneme sahip olduğuna işaret etti.
Nefret söylemi, ayrımcılık, aşırıcılık gibi hususların toplumları böldüğünü kaydeden Guterres, Yahudi karşıtlığı, İslamofobi ve Hristiyan azınlıklara yönelik baskı ve 'beyaz ırkın' üstünlüğüne inanan ideolojinin artışta olduğuna dikkati çekti.
Guterres, dünyanın kalkınma alanında da bir aciliyetle karşı karşıya olduğunu belirterek, Kovid-19 salgını ve ardından gelen küresel gerginliklerin gelişmekte olan ekonomiler için büyük zorluklar doğurduğunu söyledi.
Gelişmekte olan ülkelerin 1990'lardan sonra en kötü dönemle karşı karşıya olduğunu kaydeden Guterres, çoğunun borçlarını ödeyemeyeceği uyarısında bulundu.
Guterres, aynı zamanda "gezegenle de barış" yapılması gerektiğini belirterek, insanlığın doğayla savaşına son vermesi gerektiğini vurguladı.
"İklim krizi zamanımızın belirleyici sınaması olarak ön plana çıkıyor" diyen Guterres, küresel ısınmanın 1,5 dereceyle sınırlandırılması gerektiğinin altını çizdi.
Guterres, "Yardımcı olmak için tüm BM sistemini görevlendiriyorum" dedi.
Fosil yakıtlar döneminin sonuna gelindiğini kaydeden Guterres, "Yenilenebilir enerji devrimi durdurulamaz" değerlendirmesinde bulundu.

'Savaşlar yok eder. Barış inşa eder'

Guterres, "Barış savaşların asla başaramayacağı mucizelere yol açar. Savaşlar yok eder. Barış inşa eder. Ancak bugünün dünyasında, barış inşa etmek bilinçli, cesur ve hatta radikal bir eylem olarak görülüyor" ifadesini kullandı.
Barışı inşa etmenin insanlığın en büyük sorumluluğu olduğuna dikkati çeken Guterres, "Ben kendi adıma hiçbir zaman barış için baskı yapmaya son vermeyeceğimin güvencesini veriyorum" değerlendirmesinde bulundu.
Antonio Guterres - Sputnik Türkiye, 1920, 23.01.2024
İsrail- Filistin çatışması
Guterres: Hiçbir şey Gazze halkının toplu cezalandırılmasını meşrulaştıramaz
23 Ocak, 22:25
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