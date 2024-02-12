https://sputniknews.com.tr/20240212/bitcoin-50-bin-bandini-asti-1080664264.html

Bitcoin 50 bin dolar bandını aştı

Bitcoin 50 bin dolar bandını aştı

Sputnik Türkiye

Bitcoin hızlı yükselişini sürdürüyor. Haftanın ilk gününde 49 bin dolara yaklaşan Bitcoin gün içinde psikolojik 50 bin dolar sınırını aşarak son zamanların en... 12.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-12T21:07+0300

2024-02-12T21:07+0300

2024-02-12T21:09+0300

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Küresel piyasalar, ABD'de enflasyon başta olmak üzere yoğun makroekonomik veri takviminin takip edileceği haftaya temkinli başladı.Cuma günü, ABD enflasyon verilerinde revizyona gidildi. ABD Çalışma Bakanlığı, Tüketici Fiyat Endeksi'nde (TÜFE) aralık ayındaki artışı, yüzde 0.3'ten yüzde 0.2'ye çekti. Gıda ve enerji kalemlerinin hariç tutulduğu çekirdek enflasyon ise aynı kaldı.Analistler, bu hafta yoğun veri gündemi ve Fed yetkililerinin sözle yönlendirmelerinin yatırımcıların odağında olduğunu aktararak, para piyasalarında Fed'in martta faizi sabit bırakma ihtimalinin yüzde 83, mayısta faiz indirimine başlama ihtimalinin ise yüzde 63 ile fiyatlandığını dile getirdi.Söz konusu gelişmelerin ardında ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4.17 ile haftaya başlarken, dolar endeksi de 104 seviyesinde yatay bir başlangıç yaptı.Kripto para piyasaları tarafında ise Bitcoin, yükseliş eğilimini üst üste yedinci işlem gününe taşıyarak, 49 bin dolara yaklaştı. Böylece, Bitcoin yaklaşık son bir ayın en yüksek seviyesini test etmiş oldu.Bitcoin, bugün 50 bin doları aşarak son yılların rekorunu kırdı. Daha sonra 49 bin 500 seviyesine geri çekildi.

https://sputniknews.com.tr/20240212/bitcoin-psikolojik-sinira-yaklasiyor-1080644817.html

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