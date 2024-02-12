https://sputniknews.com.tr/20240212/bitcoin-50-bin-bandini-asti-1080664264.html
Bitcoin 50 bin dolar bandını aştı
Bitcoin 50 bin dolar bandını aştı
Sputnik Türkiye
Bitcoin hızlı yükselişini sürdürüyor. Haftanın ilk gününde 49 bin dolara yaklaşan Bitcoin gün içinde psikolojik 50 bin dolar sınırını aşarak son zamanların en... 12.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-12T21:07+0300
2024-02-12T21:07+0300
2024-02-12T21:09+0300
ekonomi
bitcoin
borsa
kripto para
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/09/08/1075315270_0:200:2933:1850_1920x0_80_0_0_12a61bd9ecbd53f76056f4af9ab3c324.jpg
Küresel piyasalar, ABD'de enflasyon başta olmak üzere yoğun makroekonomik veri takviminin takip edileceği haftaya temkinli başladı.Cuma günü, ABD enflasyon verilerinde revizyona gidildi. ABD Çalışma Bakanlığı, Tüketici Fiyat Endeksi'nde (TÜFE) aralık ayındaki artışı, yüzde 0.3'ten yüzde 0.2'ye çekti. Gıda ve enerji kalemlerinin hariç tutulduğu çekirdek enflasyon ise aynı kaldı.Analistler, bu hafta yoğun veri gündemi ve Fed yetkililerinin sözle yönlendirmelerinin yatırımcıların odağında olduğunu aktararak, para piyasalarında Fed'in martta faizi sabit bırakma ihtimalinin yüzde 83, mayısta faiz indirimine başlama ihtimalinin ise yüzde 63 ile fiyatlandığını dile getirdi.Söz konusu gelişmelerin ardında ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4.17 ile haftaya başlarken, dolar endeksi de 104 seviyesinde yatay bir başlangıç yaptı.Kripto para piyasaları tarafında ise Bitcoin, yükseliş eğilimini üst üste yedinci işlem gününe taşıyarak, 49 bin dolara yaklaştı. Böylece, Bitcoin yaklaşık son bir ayın en yüksek seviyesini test etmiş oldu.Bitcoin, bugün 50 bin doları aşarak son yılların rekorunu kırdı. Daha sonra 49 bin 500 seviyesine geri çekildi.
https://sputniknews.com.tr/20240212/bitcoin-psikolojik-sinira-yaklasiyor-1080644817.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/09/08/1075315270_102:0:2833:2048_1920x0_80_0_0_2fb7265da299a52889dca311860f9ca5.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
bitcoin, borsa, kripto para
bitcoin, borsa, kripto para
Bitcoin 50 bin dolar bandını aştı
21:07 12.02.2024 (güncellendi: 21:09 12.02.2024)
Bitcoin hızlı yükselişini sürdürüyor. Haftanın ilk gününde 49 bin dolara yaklaşan Bitcoin gün içinde psikolojik 50 bin dolar sınırını aşarak son zamanların en yüksek seviyesini gördü.
Küresel piyasalar, ABD'de enflasyon başta olmak üzere yoğun makroekonomik veri takviminin takip edileceği haftaya temkinli başladı.
Cuma günü, ABD enflasyon verilerinde revizyona gidildi. ABD Çalışma Bakanlığı, Tüketici Fiyat Endeksi'nde (TÜFE) aralık ayındaki artışı, yüzde 0.3'ten yüzde 0.2'ye çekti. Gıda ve enerji kalemlerinin hariç tutulduğu çekirdek enflasyon ise aynı kaldı.
Analistler, bu hafta yoğun veri gündemi ve Fed yetkililerinin sözle yönlendirmelerinin yatırımcıların odağında olduğunu aktararak, para piyasalarında Fed'in martta faizi sabit bırakma ihtimalinin yüzde 83, mayısta faiz indirimine başlama ihtimalinin ise yüzde 63 ile fiyatlandığını dile getirdi.
Söz konusu gelişmelerin ardında ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4.17 ile haftaya başlarken, dolar endeksi de 104 seviyesinde yatay bir başlangıç yaptı.
Kripto para piyasaları tarafında ise Bitcoin, yükseliş eğilimini üst üste yedinci işlem gününe taşıyarak, 49 bin dolara yaklaştı. Böylece, Bitcoin yaklaşık son bir ayın en yüksek seviyesini test etmiş oldu.
Bitcoin, bugün 50 bin doları aşarak son yılların rekorunu kırdı. Daha sonra 49 bin 500 seviyesine geri çekildi.