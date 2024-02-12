https://sputniknews.com.tr/20240212/bitcoin-psikolojik-sinira-yaklasiyor-1080644817.html

Bitcoin, psikolojik sınıra yaklaşıyor

Bitcoin, psikolojik sınıra yaklaşıyor

Sputnik Türkiye

Bitcoin, haftanın ilk işlem gününde 49 bin dolara yakın seviyeleri test etti. Daha sonra gelen kâr satışlarıyla gerileyen Bitcoin, 48 bin 200 dolar civarında... 12.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-12T11:16+0300

2024-02-12T11:16+0300

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Kripto para piyasaları yukarı yönlü hareketini sürdürüyor. Piyasanın amiral gemisi Bitcoin, ilk işlem gününde 49 bin dolara yakın seviyeleri test etti.Küresel piyasalarda risk iştahı artarken, Bitcoin borsa yatırım fonlarına (ETF) ilgi devam etti. Nisan ayında gerçekleşmesi beklenen ve yeni Bitcoin arzını azaltacak yarılanma (halving) süreci de kripto paraların yukarı yönlü hareketini destekledi.Bitcoin, gün içerisinde en yüksek 48 bin 826 doları gördü. Daha sonra gelen kâr satışlarıyla 47 bin 755 dolara kadar gerileyen Bitcoin, 48 bin 290 dolar civarında dengelendi.Yıl başından bu yana yüzde 15'e yakın değerlenen Bitcoin, bu performansıyla yatırım araçları içerisindeki en güçlü performans gösteren varlık oldu.Spot Bitcoin ETF'lerinin yönetimi altındaki toplam varlık 9 milyar doları aştı.Bitcoin, en son 11 Ocak'ta ETF'lerin onaylanmasıyla birlikte 49 bin doları aşmış ancak bu seviyede uzun süre tutunamamıştı. Yatırımcılar, kararın ardından ETF'lere olan ilginin nasıl olacağını beklemeye geçmiş ve Bitcoin fiyatında yaklaşık 10 bin dolarlık düşüş kaydedilmişti.Bitcoin'de önemli bir psikolojik sınır olarak tanımlanan 50 bin dolar seviyesi en son 2021 yılında aşılmıştı.

https://sputniknews.com.tr/20240209/bitcoin-46-bin-dolari-asti-1080564285.html

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