https://sputniknews.com.tr/20240212/bakan-simsekten-kira-artisi-aciklamasi-1080651926.html
Bakan Şimşek'ten 'kira artışı' açıklaması
Bakan Şimşek'ten 'kira artışı' açıklaması
Sputnik Türkiye
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Kiralardaki fiyat artışlarının önüne geçmek için konut arzı artırılacak" dedi. 12.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-12T14:14+0300
2024-02-12T14:14+0300
2024-02-12T14:14+0300
ekonomi
hazine ve maliye bakanlığı
hazine ve maliye bakanı
mehmet şimşek
kira
zam
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kiralardaki fiyat artışlarının önüne geçmek için konut arzının artırılacağını, deprem kaynaklı konut stokundaki kayıpların telafisine yönelik yeni sosyal konut projeleri geliştirileceğini ve dar gelirli vatandaşların konuta erişiminin artırılacağını bildirdi.Şimşek, CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın kira artışlarına yönelik yazılı soru önergesini yanıtladı.2018'in kasım ayında 475,07 olan "gerçek kira" endeksinin 2023'ün kasım ayında 1888,02 değerine ulaştığını belirten Şimşek, 2018-2023 dönemindeki artış oranının yüzde 297,42 olduğunu aktardı.Şimşek, 2023'ün eylül ayında yüzde 9,52 olan aylık kira artış oranının ekim ayında yüzde 7,91'e, kasım ayında yüzde 5,97'ye ve aralık ayında yüzde 4,48'e gerilediğini ifade ederek, şunları söyledi:"Orta vadede, enflasyonla mücadele ve kiralardaki fiyat artışlarının önüne geçmek üzere konut arzı artırılacak, deprem kaynaklı konut stokundaki kayıpların telafisine yönelik yeni sosyal konut projeleri geliştirilecek ve dar gelirli vatandaşların konuta erişimi artırılacaktır."
https://sputniknews.com.tr/20231004/kiraci-evimi-bosalt-dedigi-icin-ev-sahibini-kursunladi-1076010832.html
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hazine ve maliye bakanlığı, hazine ve maliye bakanı, mehmet şimşek, kira, zam
hazine ve maliye bakanlığı, hazine ve maliye bakanı, mehmet şimşek, kira, zam
Bakan Şimşek'ten 'kira artışı' açıklaması
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Kiralardaki fiyat artışlarının önüne geçmek için konut arzı artırılacak" dedi.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kiralardaki fiyat artışlarının önüne geçmek için konut arzının artırılacağını, deprem kaynaklı konut stokundaki kayıpların telafisine yönelik yeni sosyal konut projeleri geliştirileceğini ve dar gelirli vatandaşların konuta erişiminin artırılacağını bildirdi.
Şimşek, CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın kira artışlarına yönelik yazılı soru önergesini yanıtladı.
2018'in kasım ayında 475,07 olan "gerçek kira" endeksinin 2023'ün kasım ayında 1888,02 değerine ulaştığını belirten Şimşek, 2018-2023 dönemindeki artış oranının yüzde 297,42 olduğunu aktardı.
Şimşek, 2023'ün eylül ayında yüzde 9,52 olan aylık kira artış oranının ekim ayında yüzde 7,91'e, kasım ayında yüzde 5,97'ye ve aralık ayında yüzde 4,48'e gerilediğini ifade ederek, şunları söyledi:
"Orta vadede, enflasyonla mücadele ve kiralardaki fiyat artışlarının önüne geçmek üzere konut arzı artırılacak, deprem kaynaklı konut stokundaki kayıpların telafisine yönelik yeni sosyal konut projeleri geliştirilecek ve dar gelirli vatandaşların konuta erişimi artırılacaktır."