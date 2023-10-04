https://sputniknews.com.tr/20231004/kiraci-evimi-bosalt-dedigi-icin-ev-sahibini-kursunladi-1076010832.html

Kiracı 'evimi boşalt' dediği için ev sahibini kurşunladı

Kiracı 'evimi boşalt' dediği için ev sahibini kurşunladı

Bursa’da bir kişi 'evimi boşalt' dediği için ev sahibini öldürdü. Kiracı, ev sahibini kahvehanede kurşunladı. 04.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-04T11:40+0300

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türkiye

bursa

ev sahibi

kiracı

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Evini kiraya veren Ümit Er (57), evden çıkartmak istediği Metin A. (30) ile anlaşmazlık yaşıyordu. En son görüşmelerinde 'evimi boşalt' diyen Ümit Er ile tartışma yaşayan Metin A. evden taşınmayı kabul etmedi.Dün Çınarcık’tan Bursa’ya gelen Ümit Er, kiracısıyla görüşmek için evinin bulunduğu sokaktaki kahvehaneye oturdu. Durumu öğrenen Metin A. kahvehanenin oraya gelip gördüğü ev sahibine tel örgülerin ardından arka arkaya kurşun yağdırdı. Çevredekilerin saldırıyı bildirmesiyle sağlık ve polis ekibi bölgeye intikal etti. Sağlık ekiplerince Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Er, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.Kiracı yakalandıBursa Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğince zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı. Ekipler kısa sürede katil zanlısı Metin A.’yı yakalayarak emniyete götürdü. İfadesi tamamlanan katil zanlısı polis ekiplerince adliyeye sevk edildi.

https://sputniknews.com.tr/20230917/adalet-bakani-tunctan-zorunlu-arabuluculuk-aciklamasi-1075539479.html

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