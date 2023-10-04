https://sputniknews.com.tr/20231004/kiraci-evimi-bosalt-dedigi-icin-ev-sahibini-kursunladi-1076010832.html
Kiracı 'evimi boşalt' dediği için ev sahibini kurşunladı
Kiracı 'evimi boşalt' dediği için ev sahibini kurşunladı
Bursa’da bir kişi 'evimi boşalt' dediği için ev sahibini öldürdü. Kiracı, ev sahibini kahvehanede kurşunladı. 04.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-04T11:40+0300
2023-10-04T11:40+0300
2023-10-04T11:40+0300
türkiye
bursa
ev sahibi
kiracı
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Evini kiraya veren Ümit Er (57), evden çıkartmak istediği Metin A. (30) ile anlaşmazlık yaşıyordu. En son görüşmelerinde 'evimi boşalt' diyen Ümit Er ile tartışma yaşayan Metin A. evden taşınmayı kabul etmedi.Dün Çınarcık’tan Bursa’ya gelen Ümit Er, kiracısıyla görüşmek için evinin bulunduğu sokaktaki kahvehaneye oturdu. Durumu öğrenen Metin A. kahvehanenin oraya gelip gördüğü ev sahibine tel örgülerin ardından arka arkaya kurşun yağdırdı. Çevredekilerin saldırıyı bildirmesiyle sağlık ve polis ekibi bölgeye intikal etti. Sağlık ekiplerince Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Er, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.Kiracı yakalandıBursa Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğince zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı. Ekipler kısa sürede katil zanlısı Metin A.’yı yakalayarak emniyete götürdü. İfadesi tamamlanan katil zanlısı polis ekiplerince adliyeye sevk edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230917/adalet-bakani-tunctan-zorunlu-arabuluculuk-aciklamasi-1075539479.html
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bursa, ev sahibi , kiracı
bursa, ev sahibi , kiracı
Kiracı 'evimi boşalt' dediği için ev sahibini kurşunladı
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Bursa’da bir kişi 'evimi boşalt' dediği için ev sahibini öldürdü. Kiracı, ev sahibini kahvehanede kurşunladı.
Evini kiraya veren Ümit Er (57), evden çıkartmak istediği Metin A. (30) ile anlaşmazlık yaşıyordu. En son görüşmelerinde 'evimi boşalt' diyen Ümit Er ile tartışma yaşayan Metin A. evden taşınmayı kabul etmedi.
Dün Çınarcık’tan Bursa’ya gelen Ümit Er, kiracısıyla görüşmek için evinin bulunduğu sokaktaki kahvehaneye oturdu. Durumu öğrenen Metin A. kahvehanenin oraya gelip gördüğü ev sahibine tel örgülerin ardından arka arkaya kurşun yağdırdı.
Çevredekilerin saldırıyı bildirmesiyle sağlık ve polis ekibi bölgeye intikal etti. Sağlık ekiplerince Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Er, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Kiracı yakalandı
Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğince zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı. Ekipler kısa sürede katil zanlısı Metin A.’yı yakalayarak emniyete götürdü. İfadesi tamamlanan katil zanlısı polis ekiplerince adliyeye sevk edildi.