https://sputniknews.com.tr/20230917/adalet-bakani-tunctan-zorunlu-arabuluculuk-aciklamasi-1075539479.html

Adalet Bakanı Tunç’tan 'zorunlu arabuluculuk' açıklaması

Adalet Bakanı Tunç’tan 'zorunlu arabuluculuk' açıklaması

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 1 Eylül'den itibaren kira hukukunda da zorunlu arabuluculuğu getirdiklerini belirterek, ev sahibi ve kiracı arasındaki... 17.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-17T17:28+0300

2023-09-17T17:28+0300

2023-09-17T17:28+0300

türkiye

yılmaz tunç

arabuluculuk

arabulucu

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Kanal 7 televizyonu canlı yayınında soruları yanıtlayan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 1 Eylül'den itibaren kira hukukunda da zorunlu arabuluculuğu getirdiklerini hatırlatarak, artık arabuluculuğa başvurmadan dava açılamayacağını belirtti.Bakan Tunç, arabuluculuğun, dava süreçlerinde zaman tasarrufu sağladığını, yargının iş yükünü azalttığını ifade ederek, arabuluculukla, dostane bir şekilde olayların çözüme kavuşmasının sağlandığını, böylece toplumsal barışa hizmet ettiklerini anlattı.'Kira uyuşmazlıklarında zorunlu arabuluculuk'Tunç, "1 Eylül'den itibaren geçtiğimiz 16 günde yaklaşık 14 bin civarında arabulucuya başvuru oldu. Bunun 12 bin küsuru kirayla ilgili, diğerleri de diğer davalarla ilgili. Kira ile ilgili özellikle bir çok ilden bize anlaşma örnekleri geliyor hatta anlaşma videolarını fotoğraflarını gönderenler de var" dedi.Ev sahibi ve kiracı arasındaki anlaşmazlıkların yargıya intikal etmeden dostane bir şekilde çözülmesini sağlamayı amaçladıklarını anlatan Bakan Tunç, "İlk örnekler umut vadediyor. Ay sonuna kadar süremiz var, genel olarak arabulucuya gelen dosyaların nasıl sonuçlar doğurduğunu ve ne kadar başvuru olduğunu ay sonundaki tablodan görebiliriz" şeklinde konuştu.Yılmaz Tunç, yeni dönemde arabuluculuğun kapsamını daha da genişleteceklerini, "aile arabuluculuğunu" da bu kapsamda ele almak istediklerini kaydetti.

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yılmaz tunç, arabuluculuk, arabulucu