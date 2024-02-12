https://sputniknews.com.tr/20240212/aralik-ayi-issizlik-rakamlari-aciklandi-1080642136.html
Aralık ayı işsizlik rakamları açıklandı
Aralık ayı işsizlik rakamları açıklandı
Türkiye'de işsizlik oranı, Aralık 2023'te bir önceki aya göre 0,1 puan azalarak yüzde 8,8 oldu. 12.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-12T10:09+0300
2024-02-12T10:09+0300
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ekonomi
işsizlik
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türkiye
ekonomi
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) aralık ayı işsizlik verilerini açıkladı.İşsizlik oranı ise 0,1 puan azalarak yüzde 8,8 seviyesine geriledi. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 7,1 iken kadınlarda yüzde 12 olarak tahmin edildi.İşsiz sayısı aralık ayında bir önceki aya göre 12 bin kişi azalarak 3 milyon 98 bin kişi oldu.
https://sputniknews.com.tr/20240212/turkiye-muheahhitler-birligi-baskani-eren-artik-beyaz-yakalilar-mavi-yakalilardan-daha-az-kazanacak-1080642024.html
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işsizlik, iş, türkiye, ekonomi
işsizlik, iş, türkiye, ekonomi
Aralık ayı işsizlik rakamları açıklandı
10:09 12.02.2024 (güncellendi: 10:28 12.02.2024)
Türkiye'de işsizlik oranı, Aralık 2023'te bir önceki aya göre 0,1 puan azalarak yüzde 8,8 oldu.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) aralık ayı işsizlik verilerini açıkladı.
İşsizlik oranı ise 0,1 puan azalarak yüzde 8,8 seviyesine geriledi. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 7,1 iken kadınlarda yüzde 12 olarak tahmin edildi.
İşsiz sayısı aralık ayında bir önceki aya göre 12 bin kişi azalarak 3 milyon 98 bin kişi oldu.