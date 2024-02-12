https://sputniknews.com.tr/20240212/aralik-ayi-issizlik-rakamlari-aciklandi-1080642136.html

Aralık ayı işsizlik rakamları açıklandı

Aralık ayı işsizlik rakamları açıklandı

Türkiye'de işsizlik oranı, Aralık 2023'te bir önceki aya göre 0,1 puan azalarak yüzde 8,8 oldu. 12.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-12T10:09+0300

2024-02-12T10:09+0300

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ekonomi

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türkiye

ekonomi

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) aralık ayı işsizlik verilerini açıkladı.İşsizlik oranı ise 0,1 puan azalarak yüzde 8,8 seviyesine geriledi. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 7,1 iken kadınlarda yüzde 12 olarak tahmin edildi.İşsiz sayısı aralık ayında bir önceki aya göre 12 bin kişi azalarak 3 milyon 98 bin kişi oldu.

https://sputniknews.com.tr/20240212/turkiye-muheahhitler-birligi-baskani-eren-artik-beyaz-yakalilar-mavi-yakalilardan-daha-az-kazanacak-1080642024.html

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işsizlik, iş, türkiye, ekonomi