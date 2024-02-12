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https://sputniknews.com.tr/20240212/turkiye-muheahhitler-birligi-baskani-eren-artik-beyaz-yakalilar-mavi-yakalilardan-daha-az-kazanacak-1080642024.html
Türkiye Müheahhitler Birliği Başkanı Eren: Artık beyaz yakalılar mavi yakalılardan daha az kazanacak
Türkiye Müheahhitler Birliği Başkanı Eren: Artık beyaz yakalılar mavi yakalılardan daha az kazanacak
Türkiye’nin 4 yıl sonra mezun olacak 10 milyon beyaz yakalıya iş verecek imkânı olmadığını söyleyen Türkiye Müheahhitler Birliği Başkanı Erdal Eren, ara elaman... 12.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-12T10:25+0300
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ekonomi
türkiye
işsizlik
mavi yaka
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Türkiye Müheahhitler Birliği (TMB) Başkanı Erdal Eren son dönemde çalışma hayatındaki ücret tartışmalarına “Artık beyaz yakalılar mavi yakalılardan daha az kazanacak” sözleriyle katıldı. Ücretlerin arz taleple belirlendiğini söyleyen Eren, “İstanbul’da vinç çalıştıracak insan bulunamıyor. Bir yandan ise her yıl üniversite sınavına 3 milyondan fazla kişi giriyor” dedi. Mavi yakalı sıkıntısının sadece inşaat sektörünün sorunu olmadığını belirten Eren, Hürriyet'ten Hacer Boyacıoğlu'na konuştu ve şunları söyledi:'Şeflerden çok alıyorlar'Mavi yakalı bulmadaki sıkıntıdan dolayı ücretlerin borsa gibi çıktığını kaydeden Eren, “Bir operatörün maaşı 40 bin liradan 150 bin liraya kadar çıktı. Hergün değişiyor rakamlar. Mavi yakalılar şantiye şeflerinden daha çok alıyor. Bu da bir yönetme sıkıntısını da beraberinde getiriyor” diye konuştu.
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türkiye, işsizlik, iş, mavi yaka, beyaz yakalı
türkiye, işsizlik, iş, mavi yaka, beyaz yakalı

Türkiye Müheahhitler Birliği Başkanı Eren: Artık beyaz yakalılar mavi yakalılardan daha az kazanacak

10:25 12.02.2024
© Sputnik / Sertaç Kayarİşçi
İşçi - Sputnik Türkiye, 1920, 12.02.2024
© Sputnik / Sertaç Kayar
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Türkiye’nin 4 yıl sonra mezun olacak 10 milyon beyaz yakalıya iş verecek imkânı olmadığını söyleyen Türkiye Müheahhitler Birliği Başkanı Erdal Eren, ara elaman sorununun büyüdüğüne dikkat çekti. Eren, “Artık beyaz yakalılar mavi yakalılardan daha az kazanacak. Mavi yakalılar şantiye şeflerinden daha çok alıyor.” dedi.
Türkiye Müheahhitler Birliği (TMB) Başkanı Erdal Eren son dönemde çalışma hayatındaki ücret tartışmalarına “Artık beyaz yakalılar mavi yakalılardan daha az kazanacak” sözleriyle katıldı. Ücretlerin arz taleple belirlendiğini söyleyen Eren, “İstanbul’da vinç çalıştıracak insan bulunamıyor. Bir yandan ise her yıl üniversite sınavına 3 milyondan fazla kişi giriyor” dedi. Mavi yakalı sıkıntısının sadece inşaat sektörünün sorunu olmadığını belirten Eren, Hürriyet'ten Hacer Boyacıoğlu'na konuştu ve şunları söyledi:
“Mavi yakalı, usta, operatör, kaynakçı türünde sıkıntı var. Sanayi odaları, ticaret odaları da bu sorunu dile getiriyor. Turizm sektörü de eleman sorunu yaşanıyor. Türkiye’nin ara eleman sorunu var. Ama bizdeki daha kritik. Deprem bölgesinde 600 bin konuta ihtiyaç olduğu söylenmişti. Ayrıca, başta İstanbul olmak üzere depreme hazırlanması gereken büyükşehirlerimiz var. İstanbul’da kentsel döşüm yapılmalı. Ancak bu inşaatları yapacak insan yok. Ara eleman yok. Eğitim politikamız gençleri üniversiteye yönlendiriyor. Bu yıl 3 milyon genç üniversite sınavına girdi. Düşük puan alanlar da üniversiteye yazıldı. Mevcut üniversite öğrencileriyle birlikte bu yıl 10 milyon öğrencimiz var. Bundan sonra 4 yıl hiçbir öğrenci üniversitelere alınmasa dahi 4 yıl sonra en az 10 milyon yeni üniversite mezunumuz olacak. Türkiye ekonomik yapısının 10 milyon beyaz yakalıya iş verecek imkânı yok. Üniversiteyi okuyan gençler masa başında yönetici olarak çalışmak istiyor. Eskiden işçi, usta, kalfa şeklinde bir eğitim vardı. Sanat okullarımız vardı. Üstün eğitim başarısı olanlar da üniversite okurdu. Diğer çocukların elleri işe daha erken değerdi. Ustalık öğrenirlerdi. Mavi yaka dediğimiz ara elaman olurlardı.”

'Şeflerden çok alıyorlar'

Mavi yakalı bulmadaki sıkıntıdan dolayı ücretlerin borsa gibi çıktığını kaydeden Eren, “Bir operatörün maaşı 40 bin liradan 150 bin liraya kadar çıktı. Hergün değişiyor rakamlar. Mavi yakalılar şantiye şeflerinden daha çok alıyor. Bu da bir yönetme sıkıntısını da beraberinde getiriyor” diye konuştu.
İşsizlik - Sputnik Türkiye, 1920, 12.02.2024
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