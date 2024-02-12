https://sputniknews.com.tr/20240212/alper-gezeravci-turkiyeye-dondu-1080643479.html
Alper Gezeravcı Türkiye'ye döndü
Alper Gezeravcı Türkiye'ye döndü
Uzay görevinden dönen ilk Türk astronot Alper Gezeravcı'yı taşıyan uçak Esenboğa Havalimanı'na indi. 12.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-12T10:44+0300
2024-02-12T10:44+0300
2024-02-12T10:53+0300
türkiye
alper gezeravcı
uzay
türkiye
dönüş
geri dönüş
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Uluslararası Uzay İstasyonu'nda ilk uzay misyonunu başarıyla tamamlayan Alper Gezeravcı'yı, Esenboğa Havalimanı'nda Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır karşıladı.
https://sputniknews.com.tr/20240212/sira-onda-ikinci-turk-astronot-tuva-cihangir-atasever-uzaya-ne-zaman-gidecek-1080638441.html
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alper gezeravcı, uzay, türkiye, dönüş, geri dönüş
alper gezeravcı, uzay, türkiye, dönüş, geri dönüş
Alper Gezeravcı Türkiye'ye döndü
10:44 12.02.2024 (güncellendi: 10:53 12.02.2024)
Uzay görevinden dönen ilk Türk astronot Alper Gezeravcı'yı taşıyan uçak Esenboğa Havalimanı'na indi.
Uluslararası Uzay İstasyonu'nda ilk uzay misyonunu başarıyla tamamlayan Alper Gezeravcı'yı, Esenboğa Havalimanı'nda Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır karşıladı.