Sıra onda: İkinci Türk astronot Tuva Cihangir Atasever uzaya ne zaman gidecek?

Türkiye
SON DAKİKA | Alper Gezeravcı Türkiye'ye döndü
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
SESLİ HABER
Amerikalı gazeteci: Batı, Putin’e kulak vermeli
09:00
1 dk
SESLİ HABER
İngiliz uzman: Zelenskiy sorunu çözemezse otoritesi çökecek
09:09
2 dk
SESLİ HABER
ABD’nin yarısından fazlası, Biden’ın zihinsel olarak çöktüğünü düşünüyor
09:21
1 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
09:32
9 dk
SESLİ HABER
Rus BM Daimi Temsilcisi: ABD, Ukrayna ordusunun işlediği suça ortak
10:00
2 dk
SESLİ HABER
Gaz fiyatlarına isyan eden Fransız siyasetçi: 'Аptal' yaptırımları kaldırın ve AB'den çıkın
10:12
2 dk
SESLİ HABER
ABD Ulusal Nükleer Güvenlik İdaresi Başkanı: ABD'nin eski nükleer altyapısını canlandırması gerekiyor
10:24
1 dk
SESLİ HABER
Kremlin: Türkiye ziyareti, Putin için öncelikli yere sahip
10:35
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
SESLİ HABER
ABD medyasından itiraf: Ukrayna üstünlüğü Rusya’ya kaptırdı
11:09
1 dk
SESLİ HABER
Amerikalı iş insanı David Sacks, Biden’la alay etti: Çaresiz durumdalar
11:18
1 dk
SESLİ HABER
Zaharova: Batı, Rusya’nın başkanlık seçimlerine müdahale etmeye çalışıyor
11:26
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
SESLİ HABER
Rus kurtarıcı: Türklerin deprem bölgesindeki yardımlaşması muhteşemdi
12:11
4 dk
SESLİ HABER
Batı medyası: Amerikalı yetkililer, Rus uçağının Patriot ile vurulduğunu kabul etti
12:21
2 dk
SESLİ HABER
ABD’li gazeteci Carlson’ın Rusya'da Snowden ve Reade ile görüştüğü iddia edildi
12:48
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
6 dk
HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
13:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı
16:05
52 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
5 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı
17:05
52 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
5 dk
SESLİ HABER
Putin'in konuştuğu ABD’li gazeteci Carlson: Amerika’yı aklını yitirmişler yönetiyor
18:09
2 dk
SESLİ HABER
Rus uzmandan F-35 açıklaması: Türkiye yüz yıl vaat bekleyecek bir ülke değil
18:18
4 dk
SESLİ HABER
Rus diplomat: Nazi yardakçısının iade talebi Kanada makamlarına iletildi
18:46
2 dk
SESLİ HABER
Pentagon yetkilisi: NATO, Rusya'nın üyeliği konusunu değerlendirdi
19:00
1 dk
SESLİ HABER
Pulitzer ödüllü gazeteciden Kuzey Akım açıklaması: Kasıtlı olarak batırıldı
19:11
2 dk
SESLİ HABER
Rus uzman: Türk yönetimi, ABD tehditleri sebebiyle taviz verme niyetinde değil
19:24
3 dk
SESLİ HABER
Putin, X’te en çok konuşulanlar listesine girdi
19:38
1 dk
SESLİ HABER
Biden, özel yetkili savcıya ‘Hafızam iyi dedi’, dakikalar sonra yine gaf yaptı
19:50
3 dk
SESLİ HABER
AB yüksek temsilcisi Borrell’den Ukrayna’ya net mesaj: Sihirli değneğim yok
20:00
2 dk
SESLİ HABER
ABD'de kamu borcunun GSYH'ye oranı 2034’te yüzde 116’ya çıkacak
20:12
1 dk
SESLİ HABER
Romanya Genelkurmay Başkanı Vlad: Rusya ile savaşa hazır değiliz
20:23
2 dk
SESLİ HABER
Ukraynalı gazeteci: Seferberlik Ukrayna ordusu ile sivillerin arasını açtı
20:34
2 dk
SESLİ HABER
Rusya’dan Arjantin’e ‘Ukrayna’ uyarısı: Kabul edilemez
20:46
2 dk
SESLİ HABER
ABD’den itiraf: Irak, hava saldırısı konusunda bilgilendirilmedi
21:00
1 dk
SESLİ HABER
Rusya Devlet Başkanı Putin’den çatışmaları müzakereyle çözme mesajı
21:13
2 dk
SESLİ HABER
Filistin Kurtuluş Örgütü yetkilisinden ‘İsrail’ açıklaması: Gizli bir planı var
21:26
2 dk
SESLİ HABER
Rus uzman: Türk yönetimi, ABD tehditleri sebebiyle taviz verme niyetinde değil
21:41
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Yirminci yüz yılın en iyi yüz kitabı
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Süper Lig yayın ihalesinde bilinmeyenler
09:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:01
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
15 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
10 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:01
1 dk
GÜN ORTASI
Fenerbahçe-Galatasaray rekabeti sosyal medyaya taşındı
12:06
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:01
1 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:02
57 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:01
1 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:06
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:01
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:02
87 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:01
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:01
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale96.1
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun99.1
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://sputniknews.com.tr/20240212/sira-onda-ikinci-turk-astronot-tuva-cihangir-atasever-uzaya-ne-zaman-gidecek-1080638441.html
Sıra onda: İkinci Türk astronot Tuva Cihangir Atasever uzaya ne zaman gidecek?
Sıra onda: İkinci Türk astronot Tuva Cihangir Atasever uzaya ne zaman gidecek?
İlk Türk astronot Alper Gezeravcı'nın uzay macerasını tamamlamasının ardından gözler Türkiye Uzay Ajansı'na (TUA) çevrildi. Peki, ülkenin ilk astronotu Alper... 12.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-12T08:54+0300
2024-02-12T08:54+0300
yaşam
uzay
türk havacılık ve uzay sanayii aş (tusaş/tai)
uzay aracı
bilim
teknoloji
nasa
kozmonot
astronot
tuva cihangir atasever
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/02/0a/1080592119_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_fafd32cc3e47970272f31aad5575d545.jpg
Türkiye'nin ikinci astronotu olarak belirlenen Tuva Cihangir Atasever, ülkenin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın uzay macerasının bitmesinin ardından, araştırılan isimlerin başında geliyor. İkinci Türk astronot Tuva Cihangir Atasever'in uzaya gideceği tarih şimdiden merak edilmeye başladı.TUA Başkanı Kıraç, Alper Gezeravcı'nın Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan Dünya'ya iniş yolculuğunu değerlendirirken, ikinci astronot olan Tuva Cihangir Atasever'in de uzaya gideceği tarihi açıkladı. İkinci Türk astronot Tuva Cihangir Atasever uzaya ne zaman gidecek?Kıraç, nisan ayında da ikinci astronot Tuva Cihangir Atasever'i yaklaşık 80 kilometrelik bir yörünge altı uçuş için uzaya gönderecekleri bilgisini vererek, onun da yaklaşık 7 deney gerçekleştireceğini söyledi. Kıraç, "Nisanın ilk haftaları gibi Tuva'nın uzay yolculuğu gerçekleşecek gibi görünüyor" diye konuştu.Yörünge altı uzay uçuşu nedir?Yörünge altı uzay uçuşu, uzay aracının dış uzaya ulaştığı, ancak yörüngesinin fırlatıldığı yerçekimine sahip cismin yüzeyiyle kesiştiği bir uzay uçuşudur. Dolayısıyla, bir yörünge devrini tamamlamayacak, yapay bir uydu haline gelmeyecek veya kaçış hızına ulaşmayacaktır.Örneğin, Dünya'dan fırlatılan bir cismin deniz seviyesinden 100 km yükseklikte bulunan ve genellikle Dünya atmosferi ile uzay arasındaki sınır olarak kabul edilen hayalî bir hat olan Karman Çizgisi'ne ulaşması ve ardından Dünya'ya geri dönmesi yörünge altı uzay uçuşu olarak kabul edilir. Bazı yörünge altı uçuşlar, daha sonra yörüngesel uzay uçuşu için tasarlanan uzay araçlarını ve fırlatma araçlarını test etmek için gerçekleştirilmiştir. Diğer araçlar sadece yörünge altı uçuş için özel olarak tasarlanmıştırTuva Cihangir Atasever kimdir?Tuva Cihangir Atasever, 12 Ağustos 1992'de Ankara'da doğdu. Bilkent Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü'nden mezun oldu. Daha sonra Irvene'deki Kaliforniya Üniversitesi'nde elektrik-elektronik mühendisliği alanında yüksek lisans yaptı. Ardından ROKETSAN'da 5 yıl boyunca aviyonik sistem mühendisi olarak çalıştı.
https://sputniknews.com.tr/20240212/dunyada-bir-ilk-ucan-taksi-doneminin-baslayacagi-sehir-resmen-aciklandi-1080636378.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/02/0a/1080592119_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_50749783f1eabc07403b6d42af56aba8.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
tuva cihangir atasever kimdir, tuva cihangir atasever ailesi, tuva cihangir atasever vikipedi, tuva cihangir atasever kimdir, tuva cihangir atasever nereli, tuva cihangir atasever nereli, tuva cihangir atasever evli mi, tuva cihangir atasever yaş, tuva cihangir atasever ığdır, tuva cihangir atasever ne zaman uzaya gidecek, tuva cihangir atasever aslen nereli
tuva cihangir atasever kimdir, tuva cihangir atasever ailesi, tuva cihangir atasever vikipedi, tuva cihangir atasever kimdir, tuva cihangir atasever nereli, tuva cihangir atasever nereli, tuva cihangir atasever evli mi, tuva cihangir atasever yaş, tuva cihangir atasever ığdır, tuva cihangir atasever ne zaman uzaya gidecek, tuva cihangir atasever aslen nereli

Sıra onda: İkinci Türk astronot Tuva Cihangir Atasever uzaya ne zaman gidecek?

08:54 12.02.2024
© AA / Sanayi ve Teknoloji BakanlığıBu süreci gençlerle paylaşmak inanılmaz bir mutluluk. Gençler o kadar ilgili, meraklı ve anlamak istiyorlar ki onlardaki heyecanı görmek gerçekten bahtiyarlık sebeb
Bu süreci gençlerle paylaşmak inanılmaz bir mutluluk. Gençler o kadar ilgili, meraklı ve anlamak istiyorlar ki onlardaki heyecanı görmek gerçekten bahtiyarlık sebeb - Sputnik Türkiye, 1920, 12.02.2024
© AA / Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
Abone ol
İlk Türk astronot Alper Gezeravcı'nın uzay macerasını tamamlamasının ardından gözler Türkiye Uzay Ajansı'na (TUA) çevrildi. Peki, ülkenin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın da içinde bulunduğu Dragon kapsülüyle ISS'den ayrılmasına ilişkin canlı yayın bağlantısını da anlatan Tuva Cihangir Atasever kimdir? ikinci Türk astronot uzaya ne zaman gidecek?
Türkiye'nin ikinci astronotu olarak belirlenen Tuva Cihangir Atasever, ülkenin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın uzay macerasının bitmesinin ardından, araştırılan isimlerin başında geliyor. İkinci Türk astronot Tuva Cihangir Atasever'in uzaya gideceği tarih şimdiden merak edilmeye başladı.
TUA Başkanı Kıraç, Alper Gezeravcı'nın Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan Dünya'ya iniş yolculuğunu değerlendirirken, ikinci astronot olan Tuva Cihangir Atasever'in de uzaya gideceği tarihi açıkladı.

İkinci Türk astronot Tuva Cihangir Atasever uzaya ne zaman gidecek?

Kıraç, nisan ayında da ikinci astronot Tuva Cihangir Atasever'i yaklaşık 80 kilometrelik bir yörünge altı uçuş için uzaya gönderecekleri bilgisini vererek, onun da yaklaşık 7 deney gerçekleştireceğini söyledi. Kıraç, "Nisanın ilk haftaları gibi Tuva'nın uzay yolculuğu gerçekleşecek gibi görünüyor" diye konuştu.

Yörünge altı uzay uçuşu nedir?

Yörünge altı uzay uçuşu, uzay aracının dış uzaya ulaştığı, ancak yörüngesinin fırlatıldığı yerçekimine sahip cismin yüzeyiyle kesiştiği bir uzay uçuşudur. Dolayısıyla, bir yörünge devrini tamamlamayacak, yapay bir uydu haline gelmeyecek veya kaçış hızına ulaşmayacaktır.

Örneğin, Dünya'dan fırlatılan bir cismin deniz seviyesinden 100 km yükseklikte bulunan ve genellikle Dünya atmosferi ile uzay arasındaki sınır olarak kabul edilen hayalî bir hat olan Karman Çizgisi'ne ulaşması ve ardından Dünya'ya geri dönmesi yörünge altı uzay uçuşu olarak kabul edilir.
Bazı yörünge altı uçuşlar, daha sonra yörüngesel uzay uçuşu için tasarlanan uzay araçlarını ve fırlatma araçlarını test etmek için gerçekleştirilmiştir. Diğer araçlar sadece yörünge altı uçuş için özel olarak tasarlanmıştır

Tuva Cihangir Atasever kimdir?

Tuva Cihangir Atasever, 12 Ağustos 1992'de Ankara'da doğdu. Bilkent Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü'nden mezun oldu. Daha sonra Irvene'deki Kaliforniya Üniversitesi'nde elektrik-elektronik mühendisliği alanında yüksek lisans yaptı. Ardından ROKETSAN'da 5 yıl boyunca aviyonik sistem mühendisi olarak çalıştı.
Kalaşnikof,uçan arabasını tanıttı - Sputnik Türkiye, 1920, 12.02.2024
YAŞAM
Dünyada bir ilk: Uçan taksi döneminin başlayacağı şehir resmen açıklandı
06:14
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала