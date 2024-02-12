https://sputniknews.com.tr/20240212/sira-onda-ikinci-turk-astronot-tuva-cihangir-atasever-uzaya-ne-zaman-gidecek-1080638441.html

Sıra onda: İkinci Türk astronot Tuva Cihangir Atasever uzaya ne zaman gidecek?

Sıra onda: İkinci Türk astronot Tuva Cihangir Atasever uzaya ne zaman gidecek?

İlk Türk astronot Alper Gezeravcı'nın uzay macerasını tamamlamasının ardından gözler Türkiye Uzay Ajansı'na (TUA) çevrildi. Peki, ülkenin ilk astronotu Alper... 12.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-12T08:54+0300

2024-02-12T08:54+0300

2024-02-12T08:54+0300

yaşam

uzay

türk havacılık ve uzay sanayii aş (tusaş/tai)

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Türkiye'nin ikinci astronotu olarak belirlenen Tuva Cihangir Atasever, ülkenin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın uzay macerasının bitmesinin ardından, araştırılan isimlerin başında geliyor. İkinci Türk astronot Tuva Cihangir Atasever'in uzaya gideceği tarih şimdiden merak edilmeye başladı.TUA Başkanı Kıraç, Alper Gezeravcı'nın Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan Dünya'ya iniş yolculuğunu değerlendirirken, ikinci astronot olan Tuva Cihangir Atasever'in de uzaya gideceği tarihi açıkladı. İkinci Türk astronot Tuva Cihangir Atasever uzaya ne zaman gidecek?Kıraç, nisan ayında da ikinci astronot Tuva Cihangir Atasever'i yaklaşık 80 kilometrelik bir yörünge altı uçuş için uzaya gönderecekleri bilgisini vererek, onun da yaklaşık 7 deney gerçekleştireceğini söyledi. Kıraç, "Nisanın ilk haftaları gibi Tuva'nın uzay yolculuğu gerçekleşecek gibi görünüyor" diye konuştu.Yörünge altı uzay uçuşu nedir?Yörünge altı uzay uçuşu, uzay aracının dış uzaya ulaştığı, ancak yörüngesinin fırlatıldığı yerçekimine sahip cismin yüzeyiyle kesiştiği bir uzay uçuşudur. Dolayısıyla, bir yörünge devrini tamamlamayacak, yapay bir uydu haline gelmeyecek veya kaçış hızına ulaşmayacaktır.Örneğin, Dünya'dan fırlatılan bir cismin deniz seviyesinden 100 km yükseklikte bulunan ve genellikle Dünya atmosferi ile uzay arasındaki sınır olarak kabul edilen hayalî bir hat olan Karman Çizgisi'ne ulaşması ve ardından Dünya'ya geri dönmesi yörünge altı uzay uçuşu olarak kabul edilir. Bazı yörünge altı uçuşlar, daha sonra yörüngesel uzay uçuşu için tasarlanan uzay araçlarını ve fırlatma araçlarını test etmek için gerçekleştirilmiştir. Diğer araçlar sadece yörünge altı uçuş için özel olarak tasarlanmıştırTuva Cihangir Atasever kimdir?Tuva Cihangir Atasever, 12 Ağustos 1992'de Ankara'da doğdu. Bilkent Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü'nden mezun oldu. Daha sonra Irvene'deki Kaliforniya Üniversitesi'nde elektrik-elektronik mühendisliği alanında yüksek lisans yaptı. Ardından ROKETSAN'da 5 yıl boyunca aviyonik sistem mühendisi olarak çalıştı.

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