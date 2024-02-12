https://sputniknews.com.tr/20240212/ahmet-hakan-sahipsiz-kopek-olayina-karsi-en-somut-teklif-1080641041.html
Ahmet Hakan: Sahipsiz köpek olayına karşı en somut teklif
Ahmet Hakan: Sahipsiz köpek olayına karşı en somut teklif
Ahmet Hakan, sokak köpeklerine yönelik çözüm önerisini paylaşan Hasan Alpak'a dikkat çekti ve "İlgililerin hiç vakit kaybetmeden Hasan Alpak Hoca’yla ortak bir... 12.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-12T09:36+0300
2024-02-12T09:36+0300
2024-02-12T09:36+0300
türkiye
sokak köpeği
istanbul
türkiye
sokak hayvanları
güvenlik
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Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, sokak köpeklerine yönelik sıkıntının çözümüne ilişkin değerlendirme yaptı.Ahmet Hakan bugünkü yazısında "İlk kez sokak köpekleriyle ilgili olarak merhamet temelli şahane ve somut bir çözüm teklifi geldi. Teklif, dünkü Hürriyet’in manşetinde yer aldı. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Veterinerlik Fakültesi Dekanı Prof. Hasan Alpak, üç yüz öğrenciyle beş yılda olayı kontrol altına alabileceklerini söylüyor." dedi ve şunları ekledi:
https://sputniknews.com.tr/20240122/basibos-kopek-sorunu-hakkinda-istanbul-valisi-konustu-iki-secenek-var--1079900690.html
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sokak köpeği, istanbul, türkiye, sokak hayvanları, güvenlik
sokak köpeği, istanbul, türkiye, sokak hayvanları, güvenlik
Ahmet Hakan: Sahipsiz köpek olayına karşı en somut teklif
Ahmet Hakan, sokak köpeklerine yönelik çözüm önerisini paylaşan Hasan Alpak'a dikkat çekti ve "İlgililerin hiç vakit kaybetmeden Hasan Alpak Hoca’yla ortak bir proje geliştirmesinde sayısız fayda var" dedi.
Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, sokak köpeklerine yönelik sıkıntının çözümüne ilişkin değerlendirme yaptı.
Ahmet Hakan bugünkü yazısında
"İlk kez sokak köpekleriyle ilgili olarak merhamet temelli şahane ve somut bir çözüm teklifi geldi. Teklif, dünkü Hürriyet’in manşetinde yer aldı. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Veterinerlik Fakültesi Dekanı Prof. Hasan Alpak, üç yüz öğrenciyle beş yılda olayı kontrol altına alabileceklerini söylüyor
." dedi ve şunları ekledi:
"Ve bu işi nasıl yapacaklarını tane tane anlatıyor. Çözümsüzlük çözüm değildir. İlgililerin hiç vakit kaybetmeden Hasan Alpak Hoca’yla ortak bir proje geliştirmesinde sayısız fayda var."