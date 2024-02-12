https://sputniknews.com.tr/20240212/ahmet-hakan-sahipsiz-kopek-olayina-karsi-en-somut-teklif-1080641041.html

Ahmet Hakan: Sahipsiz köpek olayına karşı en somut teklif

Ahmet Hakan: Sahipsiz köpek olayına karşı en somut teklif

Ahmet Hakan, sokak köpeklerine yönelik çözüm önerisini paylaşan Hasan Alpak'a dikkat çekti ve "İlgililerin hiç vakit kaybetmeden Hasan Alpak Hoca’yla ortak bir... 12.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-12T09:36+0300

2024-02-12T09:36+0300

2024-02-12T09:36+0300

türkiye

sokak köpeği

istanbul

türkiye

sokak hayvanları

güvenlik

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Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, sokak köpeklerine yönelik sıkıntının çözümüne ilişkin değerlendirme yaptı.Ahmet Hakan bugünkü yazısında "İlk kez sokak köpekleriyle ilgili olarak merhamet temelli şahane ve somut bir çözüm teklifi geldi. Teklif, dünkü Hürriyet’in manşetinde yer aldı. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Veterinerlik Fakültesi Dekanı Prof. Hasan Alpak, üç yüz öğrenciyle beş yılda olayı kontrol altına alabileceklerini söylüyor." dedi ve şunları ekledi:

https://sputniknews.com.tr/20240122/basibos-kopek-sorunu-hakkinda-istanbul-valisi-konustu-iki-secenek-var--1079900690.html

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sokak köpeği, istanbul, türkiye, sokak hayvanları, güvenlik