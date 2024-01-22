https://sputniknews.com.tr/20240122/basibos-kopek-sorunu-hakkinda-istanbul-valisi-konustu-iki-secenek-var--1079900690.html
Validen ‘sokak köpekleri’ açıklaması: İki seçenek var
Validen ‘sokak köpekleri’ açıklaması: İki seçenek var
İstanbul Valisi Davut Gül, başıboş sokak köpekleri hakkında konuştu. Davut Gül, “Ortada iki tane seçenek var. Ya komple hepsini uyutacaksınız, ya da komple... 22.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-22T11:21+0300
2024-01-22T11:21+0300
2024-01-22T11:24+0300
türkiye
başıboş sokak köpeği
davut gül
istanbul
güvenlik
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İstanbul Valisi Davut Gül, 24 TV'de Esra Elönü'nün sorularına yanıt verdi. Son dönemde giderek artan sokak köpekleriyle ilgili şikayetleri değerlendiren Davut Gül, "Sahipsiz köpek olmaz. Bu hayvanların bir sahibinin olması gerekiyor." ifadelerini kullandı.Vali Gül, sokak köpekleri sorununun nasıl çözülmesi gerektiğiyle ilgili ise şunları söyledi:
https://sputniknews.com.tr/20231211/1935de-yayinlanan-genelgeyle-ataturk-cozumu-boyle-bulmustu-basibos-kopekler-toplanacak-mi-1078302287.html
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başıboş sokak köpeği, davut gül, istanbul, güvenlik
başıboş sokak köpeği, davut gül, istanbul, güvenlik
Validen ‘sokak köpekleri’ açıklaması: İki seçenek var
11:21 22.01.2024 (güncellendi: 11:24 22.01.2024)
İstanbul Valisi Davut Gül, başıboş sokak köpekleri hakkında konuştu. Davut Gül, “Ortada iki tane seçenek var. Ya komple hepsini uyutacaksınız, ya da komple aynı anda hepsini kısırlaştıracaksınız. 3-5 yıldır İstanbul'un bu meseleden yaşadığı sorun sürdürülebilir değil. İnsanlar ölüyor” diye konuştu.
İstanbul Valisi Davut Gül, 24 TV'de Esra Elönü'nün sorularına yanıt verdi. Son dönemde giderek artan sokak köpekleriyle ilgili şikayetleri değerlendiren Davut Gül, "Sahipsiz köpek olmaz. Bu hayvanların bir sahibinin olması gerekiyor." ifadelerini kullandı.
Vali Gül, sokak köpekleri sorununun nasıl çözülmesi gerektiğiyle ilgili ise şunları söyledi:
"Yıl içerisinde aynı anda en az yüzde 75'inin kısırlaştırılması gerekiyor. Ortada iki tane yol var. Ya komple hepsini uyutacaksınız, ya da komple aynı anda hepsini kısırlaştıracaksınız. 3-5 yıldır İstanbul'un bu meseleden yaşadığı sorun sürdürülebilir değil. İnsanlar ölüyor. Aynı anda bütün belediyeler bu işe para harcayarak, birinci önceliği olarak görürse bu iş 6 ayda İstanbul'un gündeminden çıkabilir."