https://sputniknews.com.tr/20240122/basibos-kopek-sorunu-hakkinda-istanbul-valisi-konustu-iki-secenek-var--1079900690.html

Validen ‘sokak köpekleri’ açıklaması: İki seçenek var

Validen ‘sokak köpekleri’ açıklaması: İki seçenek var

İstanbul Valisi Davut Gül, başıboş sokak köpekleri hakkında konuştu. Davut Gül, “Ortada iki tane seçenek var. Ya komple hepsini uyutacaksınız, ya da komple... 22.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-22T11:21+0300

2024-01-22T11:21+0300

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türkiye

başıboş sokak köpeği

davut gül

istanbul

güvenlik

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İstanbul Valisi Davut Gül, 24 TV'de Esra Elönü'nün sorularına yanıt verdi. Son dönemde giderek artan sokak köpekleriyle ilgili şikayetleri değerlendiren Davut Gül, "Sahipsiz köpek olmaz. Bu hayvanların bir sahibinin olması gerekiyor." ifadelerini kullandı.Vali Gül, sokak köpekleri sorununun nasıl çözülmesi gerektiğiyle ilgili ise şunları söyledi:

https://sputniknews.com.tr/20231211/1935de-yayinlanan-genelgeyle-ataturk-cozumu-boyle-bulmustu-basibos-kopekler-toplanacak-mi-1078302287.html

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başıboş sokak köpeği, davut gül, istanbul, güvenlik