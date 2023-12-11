https://sputniknews.com.tr/20231211/1935de-yayinlanan-genelgeyle-ataturk-cozumu-boyle-bulmustu-basibos-kopekler-toplanacak-mi-1078302287.html

1935'de yayınlanan genelgeyle Atatürk çözümü böyle bulmuştu: Başıboş köpekler toplanacak mı?

1935'de yayınlanan genelgeyle Atatürk çözümü böyle bulmuştu: Başıboş köpekler toplanacak mı?

Sahipsiz sokak köpekleri konusunda 13 Haziran 1932 tarihinde Resmi Gazete'de yayınlanan genelge ile Atatürk döneminde başıboş köpekler için bulunan çözüm... 11.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-11T09:18+0300

2023-12-11T09:18+0300

2023-12-11T09:18+0300

türkiye

köpek

saldırı

saldırgan

hayvan

hayvan hakları

hayvan yasası

atatürk

genelge

mustafa destici

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Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Ankara'da 10 yaşındaki Tunahan Yılmaz'ın köpek saldırısına uğradığını hatırlatıp, "Bu konu etraflı bir şekilde görüşülmeli. Gerekirse Meclis'te bununla ilgili bir araştırma komisyonu kurulmalı. Çok açık ve net söylüyorum; gerekirse bunların önüne geçmek için Atatürk'ün 1932'deki tamiminin uygulamaya geçmesini de buradan önerdiğimizi ifade ediyorum" dedi. 1932 Atatürk Ve TBMM'nin Sokak Köpeği Sorunu İçin Çözümü de en çok merak edilenler listesine girmiş oldu. 1932 Atatürk Ve TBMM'nin Sokak Köpeği sorunu için çözüm genelgesi nedir?Genelgede pek çok madde bulunurken, sosyal medyada da en çok konuşulan hususlar şunlar oldu:Çözüm ne olacak?Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da sokak köpeklerinin saldırısına uğrayarak ağır yaralanan 9 yaşındaki çocukla ilgili konuştu. Başıboş sokak hayvanları ile ilgili artan şikayetlerin farkında olduklarını belirten Erdoğan, "Önceki gün Ankara'da bir evladımızın ağır yaralandığı elim hadise yüreğimizi dağladı. Bu sorunu inancımız, kültürümüz ve şefkat medeniyetimizin bize vazettiği ilkeler çerçevesinde mutlaka çözüme kavuşturacağız" dedi.İstanbul Valisi Gül'den talimatDaha önce de İstanbul Valisi Davut Gül, halkın can güvenliği için 39 ilçe kaymakamlığına dikkat çeken bir talimat göndererek belediyelere, 'başıboş köpekleri toplayın' talimatı vermişti.Belediyelerin de uyarıldığı yazılı bildiride, sokak hayvanlarına yönelik rehabilitasyon işlemlerinin yerel yönetimlerin yetki ve sorumlulukları arasında olduğu hatırlatıldı.

https://sputniknews.com.tr/20231211/kalici-yaz-saati-uygulamasinin-iptali-icin-tbmmye-kanun-teklifi-verildi-saatler-geri-alinacak-mi-1078300250.html

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