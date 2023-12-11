https://sputniknews.com.tr/20231211/kalici-yaz-saati-uygulamasinin-iptali-icin-tbmmye-kanun-teklifi-verildi-saatler-geri-alinacak-mi-1078300250.html

Kalıcı yaz saati uygulamasının iptali için TBMM'ye kanun teklifi verildi: Saatler geri alınacak mı?

Kalıcı yaz saati uygulamasının iptali için TBMM'ye kanun teklifi verildi: Saatler geri alınacak mı?

Türkiye'de kış saati uygulaması 2016 yılından beri uygulanmıyor. CHP Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü, karanlık saatte işe-okula gitmek zorunda olanların... 11.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-11T08:18+0300

2023-12-11T08:18+0300

2023-12-11T08:33+0300

türkiye

yaz-kış saati uygulaması

kış saati uygulaması

yaz saati

yaz saati uygulaması

yaz saati uygulaması

tbmm

teklif

chp

cumhuriyet halk partisi (chp)

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Bazı kişiler, sosyal medya platformlarından Türkiye'de kış saati uygulamasına geri dönülmesi için yetkililere seslenmeyi sürdürüyor. Ekrem İmamoğlu'ndan tepkiSon olarak bu sabah sosyal medya platformu X'te paylaşım yapan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, yaz saati uygulamasının kaldırılmasını gerektiğini söyleyerek, "Bu anlamsız yaz saati uygulamasının hiçbir faydası olmadığı gibi, güvenlik sorununa yol açıyor." dedi.TBMM'ye kanun teklifi verildiAyrıca CHP Eskişehir Milletvekili Süllü, kış saati uygulanması ve kalıcı yaz saati uygulamasının iptali için TBMM'ye kanun teklifi verdi.Süllü, “Öğrencilerin karanlıkta okula gidip yine karanlıkta evlerine dönmeleri güvenlik yönünden riskler, derslerindeki verimlilikleri ve gelişimleri yönünden olumsuzluklar içermektedir. Yine, özellikle çalışan kadınlar da işe karanlıkta gidip karanlıkta eve dönmek zorunda kalmaktadır. Türkiye'nin saat dilimi, Avrupa ülkeleri ile özellikle ticari ve ekonomik uyum avantajımız göz önüne alınarak yaz-kış saati uygulamasına geri dönülmesi için gereken adımların atılması gerekmektedir” dedi.Kış saati uygulaması nedir, Türkiye'de neden kaldırıldı?Türkiye’de kalıcı yaz saati uygulaması, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın damadı Berat Albayrak’ın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı döneminde, 7 Eylül 2016 tarihli Bakanlar Kurulu Kararnamesi ile başladı. “İleri saat” uygulaması, 2 Ekim 2018 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan kararla kalıcı hale geldi.Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre; gün ışığından daha fazla yararlanmak ve enerji tasarrufu sağlamak amacıyla 26 Mart 2016 tarihinden itibaren bütün yurtta saatlerin bir saat ileri alınması şeklinde başlayan yaz saati uygulamasının her yıl, yıl boyu sürdürülmesi kararlaştırıldı.Saatleri geri alan var mı?Türkiye'de kış saati uygulaması 2023 yılında da uygulanmadı ve saatler geri alınmadı.Dünya genelinde ise saatler 29 Ekim Pazar günü geri alınmıştı.Psikolojik ve Ekonomik Etkileri Nedir?Cambridge Üniversitesinden Dr. Sinan Küfeoğlu, yaz saatinden kış saatine geçmemenin elektrik tüketimi üzerinde gözlemlenebilir veya ölçülebilir bir etkisi olmadığını belirterek şunları aktardı:Kuzey Kıbrıs'ta kaldırıldıKuzey Kıbrıs'ta Türkiye'nin etkisiyle kış saati uygulamasından vazgeçilmişti fakat tepkiler nedeniyle bu uygulamadan vazgeçildi. Karanlığın neden olduğu bir kazada okul servisindeki üç genç hayatını kaybetti ve bu olayın ardından Kıbrıslı gençler Kuzey Kıbrıs Meclisi'nin önünde toplandı. Başbakanlığa kadar yürüdüler, sendikalar greve gitti, hayat bir süreliğine durdu. Daha sonra tepkiler dikkate alındı ve hükûmet sabit saat uygulamasını kaldırdı.

https://sputniknews.com.tr/20211123/kalici-yaz-saati-uygulamasi-sagligi-ve-toplumsal-yasami-nasil-etkiliyor-1051077671.html

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saatler ne zaman geri alınıyor, kış saati uygulamasına geçilecek mi, kalıcı saat uygulaması, kış saati uygulaması nedir, saatler geri alınacak mı