https://sputniknews.com.tr/20240212/adana-buyuksehir-belediyesinden-saldiriya-iliskin-yazili-aciklama-1080660159.html
Adana Büyükşehir Belediyesi'nden saldırıya ilişkin yazılı açıklama
Adana Büyükşehir Belediyesi'nden saldırıya ilişkin yazılı açıklama
Sputnik Türkiye
Adana Büyükşehir Belediyesi'nden saldırıya ilişkin yazılı açıklama şüphelinin özel kalem müdürüne borç verme ihtimalinin olmadığı vurgulandı. 12.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-12T18:36+0300
2024-02-12T18:36+0300
2024-02-12T18:36+0300
adana
adana büyükşehir belediyesi
türkiye
silahlı saldırı
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Adana Büyükşehir Belediyesi Özel Kalem Müdür Vekili Samet Güdük'ün belediyede uğradığı silahlı saldırı ile ilgili büyükşehir belediyesinden açıklama geldi.Yapılan açıklamada şunlara yer verildi: Açıklamanın devamında ise, “Olayın, saldırganın ifadesinde iddia ettiği gibi para meselesi nedeniyle gerçekleştirilmiş olma ihtimali, sadece bir olasılık olarak ortada dururken, saldırganın ifadesinin, bazı iletişim kanallarında tek gerçek gibi yer alması son derece üzücü. Güvenlik güçlerimizin tahkikatı sonucu gerçekler ortaya çıkacaktır” denildi.
https://sputniknews.com.tr/20240212/zeydan-karalarin-ozel-kalem-muduru-samet-guduke-silahli-saldiri-1080650705.html
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adana, adana büyükşehir belediyesi, silahlı saldırı
adana, adana büyükşehir belediyesi, silahlı saldırı
Adana Büyükşehir Belediyesi'nden saldırıya ilişkin yazılı açıklama
Adana Büyükşehir Belediyesi'nden saldırıya ilişkin yazılı açıklama şüphelinin özel kalem müdürüne borç verme ihtimalinin olmadığı vurgulandı.
Adana Büyükşehir Belediyesi Özel Kalem Müdür Vekili Samet Güdük'ün belediyede uğradığı silahlı saldırı ile ilgili büyükşehir belediyesinden açıklama geldi.
Yapılan açıklamada şunlara yer verildi:
“Adana Büyükşehir Belediyesi Özel Kalem Müdür Vekili Samet Güdük’e silahlı saldırı gerçekleştiren şahıs, Adana Büyükşehir Belediyesi personeli olup, yoksulluğunu anlattığı, geçinmek için çalışmak zorunda olduğunu ilettiği, ailevi sıkıntılarını paylaştığı Başkan Zeydan Karalar tarafından işe alınan bir kişi. Saldırıya uğrayan Özel Kalem Müdür Vekilimiz Samet Güdük’e, milyonlarca liralık borç verecek mali gücünün bulunması mümkün görünmediği gibi, Samet Güdük’ün de insanlarla sorunlu şekilde mali iletişime geçecek bir kişilikte olmadığını, ilişkileri iyi, kişisel husumeti bulunmayan, temiz kalpli bir insan olduğunu, onu tanıyan herkes bilir.”
Açıklamanın devamında ise, “Olayın, saldırganın ifadesinde iddia ettiği gibi para meselesi nedeniyle gerçekleştirilmiş olma ihtimali, sadece bir olasılık olarak ortada dururken, saldırganın ifadesinin, bazı iletişim kanallarında tek gerçek gibi yer alması son derece üzücü.
Güvenlik güçlerimizin tahkikatı sonucu gerçekler ortaya çıkacaktır” denildi.