https://sputniknews.com.tr/20240212/abdulkadir-selvi-teror-dugmesine-bastilar-ama-devaminda-ne-gelecek-1080641148.html
Abdulkadir Selvi: Terör düğmesine bastılar ama devamında ne gelecek?
Abdulkadir Selvi: Terör düğmesine bastılar ama devamında ne gelecek?
Abdulkadir Selvi bugünkü yazısında son dönemde art arda yaşanan terör eylemlerine değindi ve "Yarın hangi unsurları devreye sokacaklar merak ediyorum." dedi. 12.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-12T09:43+0300
2024-02-12T09:43+0300
2024-02-12T09:43+0300
türkiye
terör
saldırı
türkiye
seçim
eylem
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Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, bugün kaleme aldığı yazısında "Bir terör fırtınası ile karşı karşıyayız" dedi ve hedefin seçim süreci olduğunun altını çizdi:Selvi şunları da söyledi:
https://sputniknews.com.tr/20240210/saldiriya-ugrayan-ak-parti-kucukcekmece-baskan-adayi-yeniay-terore-ve-korkuya-prim-vermeyecegiz-1080612344.html
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terör, saldırı, türkiye, seçim, eylem
terör, saldırı, türkiye, seçim, eylem
Abdulkadir Selvi: Terör düğmesine bastılar ama devamında ne gelecek?
Abdulkadir Selvi bugünkü yazısında son dönemde art arda yaşanan terör eylemlerine değindi ve "Yarın hangi unsurları devreye sokacaklar merak ediyorum." dedi.
Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, bugün kaleme aldığı yazısında
"Bir terör fırtınası ile karşı karşıyayız" dedi ve hedefin seçim süreci olduğunun altını çizdi:
Selvi şunları da söyledi:
"Amaçları seçim sürecini zehirlemek ve Türkiye’yi güvenlik sorunu yaşanan bir ülke olarak göstermek. Bunun için şimdilik terör örgütlerini kullanıyorlar. Dikkat ettiniz mi Hizb ut- Tahrir’inden DHKP-C’sine, DEAŞ’tan Mossad’ına, PKK’sına kadar hepsinin düğmesine bastılar. Demek ki hepsinin düğmesi ellerinde. Demek ki hepsinin patronu aynı. Yarın hangi unsurları devreye sokacaklar merak ediyorum."