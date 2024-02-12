Abdulkadir Selvi: Terör düğmesine bastılar ama devamında ne gelecek?

"Amaçları seçim sürecini zehirlemek ve Türkiye’yi güvenlik sorunu yaşanan bir ülke olarak göstermek. Bunun için şimdilik terör örgütlerini kullanıyorlar. Dikkat ettiniz mi Hizb ut- Tahrir’inden DHKP-C’sine, DEAŞ’tan Mossad’ına, PKK’sına kadar hepsinin düğmesine bastılar. Demek ki hepsinin düğmesi ellerinde. Demek ki hepsinin patronu aynı. Yarın hangi unsurları devreye sokacaklar merak ediyorum."