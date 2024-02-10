https://sputniknews.com.tr/20240210/saldiriya-ugrayan-ak-parti-kucukcekmece-baskan-adayi-yeniay-terore-ve-korkuya-prim-vermeyecegiz-1080612344.html
Saldırıya uğrayan AK Parti Küçükçekmece Başkan Adayı Yeniay: Teröre ve korkuya prim vermeyeceğiz
Saldırıya uğrayan AK Parti Küçükçekmece Başkan Adayı Yeniay: Teröre ve korkuya prim vermeyeceğiz
Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay, seçim çalışması sırasında düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin açıklamalarda bulundu. 10.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-10T22:10+0300
2024-02-10T22:10+0300
2024-02-10T22:44+0300
politika
ak parti
küçükçekmece
küçükçekmece belediyesi
saldırı
silahlı saldırı
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AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay, seçim çalışması sırasında düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin “Terör dediğimiz şeyin beslendiği yer korku ve paniktir. Biz buna prim vermeyeceğiz. Korkmayacağız, kararlı şekilde sahada olacağız. Bugün bir demokrasi şenliği içerisinde kampanya yürütürken böyle bir hadise ile karşı karşıya kalmak üzüntü verici” dedi.Yeniay, “Sosyal medyada bilgi kirliliği dolaşıyor. Güvenlik kuvvetlerimiz bütün güçleri ile çalışmaktadır. Bir insan ya da bir terör grubu, kar maskeli, 3-4 kişi birden, uzun namlulu silahlar ile nasıl bir olay gerçekleştirir? İlk baktığımızda tablo bu. Ama iddia etmemiz, şudur, buraya yöneliktir, değildir dememiz basit bir açıklamadan ibaret olur. Bugün tek duamız var kızımızın şifa bulmasıdır. Küçükçekmece halkına, İstanbul halkına, Türk halkına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Terör dediğimiz şeyin beslendiği yer korku ve paniktir. Biz buna prim vermeyeceğiz. Korkmayacağız, kararlı şekilde sahada olacağız. Hedef her neyse, kimse hiç önemli değil. Bugün bir demokrasi şenliği içerisinde kampanya yürütürken böyle bir hadise ile karşı karşıya kalmak üzüntü verici” ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20240210/ak-partinin-kucukcekmece-belediye-baskan-adayina-secim-calismasi-sirasinda-silahli-saldiri-1080609714.html
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ak parti, küçükçekmece, küçükçekmece belediyesi, saldırı, silahlı saldırı
Saldırıya uğrayan AK Parti Küçükçekmece Başkan Adayı Yeniay: Teröre ve korkuya prim vermeyeceğiz
22:10 10.02.2024 (güncellendi: 22:44 10.02.2024)
Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay, seçim çalışması sırasında düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin açıklamalarda bulundu.
AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay, seçim çalışması sırasında düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin “Terör dediğimiz şeyin beslendiği yer korku ve paniktir. Biz buna prim vermeyeceğiz. Korkmayacağız, kararlı şekilde sahada olacağız. Bugün bir demokrasi şenliği içerisinde kampanya yürütürken böyle bir hadise ile karşı karşıya kalmak üzüntü verici” dedi.
Yeniay, “Sosyal medyada bilgi kirliliği dolaşıyor. Güvenlik kuvvetlerimiz bütün güçleri ile çalışmaktadır. Bir insan ya da bir terör grubu, kar maskeli, 3-4 kişi birden, uzun namlulu silahlar ile nasıl bir olay gerçekleştirir? İlk baktığımızda tablo bu. Ama iddia etmemiz, şudur, buraya yöneliktir, değildir dememiz basit bir açıklamadan ibaret olur. Bugün tek duamız var kızımızın şifa bulmasıdır. Küçükçekmece halkına, İstanbul halkına, Türk halkına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Terör dediğimiz şeyin beslendiği yer korku ve paniktir. Biz buna prim vermeyeceğiz. Korkmayacağız, kararlı şekilde sahada olacağız. Hedef her neyse, kimse hiç önemli değil. Bugün bir demokrasi şenliği içerisinde kampanya yürütürken böyle bir hadise ile karşı karşıya kalmak üzüntü verici” ifadelerini kullandı.