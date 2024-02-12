https://sputniknews.com.tr/20240212/abdli-gazeteci-carlson-putin-ukrayna-konusunda-uzlasmaya-hazir-1080662922.html
ABD’li gazeteci Carlson: Putin Ukrayna konusunda uzlaşmaya hazır
ABD’li gazeteci Carlson: Putin Ukrayna konusunda uzlaşmaya hazır
Sputnik Türkiye
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile röportaj yapan ABD’li gazeteci Tucker Carlson, Rus liderin Ukrayna konusunda uzlaşmaya hazır olduğuna inandığını... 12.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-12T20:03+0300
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vladimir putin
tucker carlson
ukrayna krizi
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Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) Dubai kentinde düzenlenen ‘2024 Dünya Hükümetler Zirvesi’ne’ katılan Carlson, Rusya lideri Vladimir Putin’in Ukrayna konusunda uzlaşmaya hazır olduğuna inandığını söyledi.Carlson, Putin’in uzlaşmaya hazır olup olmadığı sorusu karşısında, “Elbette” yanıtını verdi.Tüm ülke liderinin çalışmalarının kendilerini uzlaşma bulmaya ittiğine dikkat çeken Carlson, “Diplomasi denilen şey budur ve o (Putin) da onların arasında yer alıyor” vurgusunu yaptı.Putin, Carlson’a verdiği röportajda Ukrayna’daki duruma müzakereler yoluyla çözüm bulmak istediğini söylemiş, Ukrayna’nın Washington’un talimatı ile Rusya ile müzakerelerden vazgeçme kararı aldığını ve şimdi ABD'nin bu hatayı düzeltmesi gerektiğini ifade etmişti.‘Moskova, ABD’deki herhangi bir şehirden daha hoş izlenim bırakıyor’Moskova’nın ABD’deki herhangi bir şehirden daha hoş izlenim bıraktığını da dile getiren Carlson şöyle konuştu:
https://sputniknews.com.tr/20240211/eski-istihbarat-subayi-carlson-bircoklarindan-daha-iyi-diplomat-oldugunu-kanitladi-1080625190.html
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vladimir putin, tucker carlson, ukrayna krizi
vladimir putin, tucker carlson, ukrayna krizi
ABD’li gazeteci Carlson: Putin Ukrayna konusunda uzlaşmaya hazır
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile röportaj yapan ABD’li gazeteci Tucker Carlson, Rus liderin Ukrayna konusunda uzlaşmaya hazır olduğuna inandığını belirtti.
Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) Dubai kentinde düzenlenen ‘2024 Dünya Hükümetler Zirvesi’ne’ katılan Carlson, Rusya lideri Vladimir Putin’in Ukrayna konusunda uzlaşmaya hazır olduğuna inandığını söyledi.
Carlson, Putin’in uzlaşmaya hazır olup olmadığı sorusu karşısında, “Elbette” yanıtını verdi.
Tüm ülke liderinin çalışmalarının kendilerini uzlaşma bulmaya ittiğine dikkat çeken Carlson, “Diplomasi denilen şey budur ve o (Putin) da onların arasında yer alıyor” vurgusunu yaptı.
Putin, Carlson’a verdiği röportajda Ukrayna’daki duruma müzakereler yoluyla çözüm bulmak istediğini söylemiş, Ukrayna’nın Washington’un talimatı ile Rusya ile müzakerelerden vazgeçme kararı aldığını ve şimdi ABD'nin bu hatayı düzeltmesi gerektiğini ifade etmişti.
‘Moskova, ABD’deki herhangi bir şehirden daha hoş izlenim bırakıyor’
Moskova’nın ABD’deki herhangi bir şehirden daha hoş izlenim bıraktığını da dile getiren Carlson şöyle konuştu:
“Daha önce hiç gitmediğim, 13 milyonluk nüfusuyla Avrupa’nın en büyük şehri olan Moskova’nın, ülkemdeki herhangi bir şehirden çok daha hoş olması benim için bir şok oldu. Bundan haberim yoktu. Çok daha temiz, daha güvenli ve estetik açıdan daha güzel bir şehir. Mimarisi, yemekleri, hizmetleri ABD’deki herhangi bir şehre göre daha iyi.”