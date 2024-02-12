ABD’li gazeteci Carlson: Putin Ukrayna konusunda uzlaşmaya hazır

“Daha önce hiç gitmediğim, 13 milyonluk nüfusuyla Avrupa’nın en büyük şehri olan Moskova’nın, ülkemdeki herhangi bir şehirden çok daha hoş olması benim için bir şok oldu. Bundan haberim yoktu. Çok daha temiz, daha güvenli ve estetik açıdan daha güzel bir şehir. Mimarisi, yemekleri, hizmetleri ABD’deki herhangi bir şehre göre daha iyi.”