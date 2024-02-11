https://sputniknews.com.tr/20240211/tirin-icine-gizlenmis-yarim-tondan-fazla-bal-pekmez-kuru-gida-bulundu-akrabalara-goturmek-icin-1080622499.html

TIR'ın içine gizlenmiş yarım tondan fazla bal, pekmez, kuru gıda bulundu: 'Akrabalara götürmek için'

TIR'ın içine gizlenmiş yarım tondan fazla bal, pekmez, kuru gıda bulundu: 'Akrabalara götürmek için'

İpsala Sınır Kapısı'ndan çıkarak Almanya'ya giden TIR'da Plovdiv'in gümrük memurları tarafından mobilyaların arkasına gizlenmiş yarım tondan fazla bal, pekmez... 11.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-11T13:37+0300

2024-02-11T13:37+0300

2024-02-11T13:37+0300

türkiye

ipsala sınır kapısı

tir

bal

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İpsala Sınır Kapısı'ndan geçen Türk vatandaşı TIR şoförü, Türkiye'den Almanya'ya taşınan eşya-mobilyaya ilişkin belgelerini Yunan gümrük görevlilerine sundu. Araç, detaylı bir gümrük kontrolü için seçildi ve bu sırada beyan edilen malların arkasında 28 karton gıda maddesinin saklandığı tespit edildi. Araç sürücüsünün ifadesine göre Almanya'daki akraba ve dostlara yönelik beyan edilmemiş 191 kilo süzme bal, 104 kilo petek bal, 96 kilo pekmez, cevizli sucuk, 209 kilo kurutulmuş kışlık yiyecek ve diğer gıda maddeleri ele geçirildi. TIR şoförünün Almanya’daki akrabalarına götürdüğünü beyan ettiği gıda ürünlerine el konuldu. Sürücüye karşı idari ihlal davası açıldı.

https://sputniknews.com.tr/20240211/apartmanin-gercek-hali-yanindaki-bina-yikilinca-ortaya-cikti-iki-boyutlu-bina-1080620104.html

türkiye

ipsala sınır kapısı

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ipsala sınır kapısı, tir, bal