https://sputniknews.com.tr/20240211/tirin-icine-gizlenmis-yarim-tondan-fazla-bal-pekmez-kuru-gida-bulundu-akrabalara-goturmek-icin-1080622499.html
TIR'ın içine gizlenmiş yarım tondan fazla bal, pekmez, kuru gıda bulundu: 'Akrabalara götürmek için'
TIR'ın içine gizlenmiş yarım tondan fazla bal, pekmez, kuru gıda bulundu: 'Akrabalara götürmek için'
İpsala Sınır Kapısı'ndan çıkarak Almanya'ya giden TIR'da Plovdiv'in gümrük memurları tarafından mobilyaların arkasına gizlenmiş yarım tondan fazla bal, pekmez... 11.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-11T13:37+0300
2024-02-11T13:37+0300
2024-02-11T13:37+0300
türkiye
ipsala sınır kapısı
tir
bal
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İpsala Sınır Kapısı'ndan geçen Türk vatandaşı TIR şoförü, Türkiye'den Almanya'ya taşınan eşya-mobilyaya ilişkin belgelerini Yunan gümrük görevlilerine sundu. Araç, detaylı bir gümrük kontrolü için seçildi ve bu sırada beyan edilen malların arkasında 28 karton gıda maddesinin saklandığı tespit edildi. Araç sürücüsünün ifadesine göre Almanya'daki akraba ve dostlara yönelik beyan edilmemiş 191 kilo süzme bal, 104 kilo petek bal, 96 kilo pekmez, cevizli sucuk, 209 kilo kurutulmuş kışlık yiyecek ve diğer gıda maddeleri ele geçirildi. TIR şoförünün Almanya’daki akrabalarına götürdüğünü beyan ettiği gıda ürünlerine el konuldu. Sürücüye karşı idari ihlal davası açıldı.
https://sputniknews.com.tr/20240211/apartmanin-gercek-hali-yanindaki-bina-yikilinca-ortaya-cikti-iki-boyutlu-bina-1080620104.html
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ipsala sınır kapısı
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ipsala sınır kapısı, tir, bal
ipsala sınır kapısı, tir, bal
TIR'ın içine gizlenmiş yarım tondan fazla bal, pekmez, kuru gıda bulundu: 'Akrabalara götürmek için'
İpsala Sınır Kapısı'ndan çıkarak Almanya'ya giden TIR'da Plovdiv'in gümrük memurları tarafından mobilyaların arkasına gizlenmiş yarım tondan fazla bal, pekmez ve kurutulmuş gıda ürünü yakalandı.
İpsala Sınır Kapısı'ndan geçen Türk vatandaşı TIR şoförü, Türkiye'den Almanya'ya taşınan eşya-mobilyaya ilişkin belgelerini Yunan gümrük görevlilerine sundu.
Araç, detaylı bir gümrük kontrolü için seçildi ve bu sırada beyan edilen malların arkasında 28 karton gıda maddesinin saklandığı tespit edildi.
Araç sürücüsünün ifadesine göre Almanya'daki akraba ve dostlara yönelik beyan edilmemiş 191 kilo süzme bal, 104 kilo petek bal, 96 kilo pekmez, cevizli sucuk, 209 kilo kurutulmuş kışlık yiyecek ve diğer gıda maddeleri ele geçirildi.
TIR şoförünün Almanya’daki akrabalarına götürdüğünü beyan ettiği gıda ürünlerine el konuldu. Sürücüye karşı idari ihlal davası açıldı.