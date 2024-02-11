https://sputniknews.com.tr/20240211/apartmanin-gercek-hali-yanindaki-bina-yikilinca-ortaya-cikti-iki-boyutlu-bina-1080620104.html

Apartmanın gerçek hali yanındaki bina yıkılınca ortaya çıktı: İki boyutlu bina

Apartmanın gerçek hali yanındaki bina yıkılınca ortaya çıktı: İki boyutlu bina

Balıkesir’in Edremit ilçesinde farklı mimarideki bir apartman ön cepheden bakıldığında tam bir yapı gibi ancak yan tarafa geçince iki boyutlu bir ev olarak... 11.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-11T13:01+0300

2024-02-11T13:01+0300

2024-02-11T13:42+0300

türkiye

ev

edremit

bina

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Edremit ilçesi Tuzcumurat Mahallesi Hamdibey Caddesi'ndeki ilginç görünümlü bina sosyal medyada dikkat çekti.Daha önce etrafındaki binalar tarafından ilginç mimarisi gizlenen binanın, binaların yıkılmasıyla gerçek görüntüsü ortaya çıktı.Karşıdan bakıldığında büyük bir bina gibi görünen yapı, bir kenarından bakıldığına ise adeta 2 boyutlu film seti gibi bir görüntü veriyor. Söz konusu yapyıyı sosyal medya hesaplarında paylaşan Edremit Çevre Platformu Dönem Sözcüsü Kubilay Saygın Öztürk, “Şimdi bu bina Edremit'teki örneklerden sadece bir tanesi. Ben geçenlerde buraya bir taziye için geldiğimde dikkatimi çekti. Önden baktığımızda burada gayet mütekamil bir bina olduğunu sanıyorduk ama geçince baktım siz de şimdi görüyorsunuz. Burasının meğer kenarı bir üçgenmiş. Muhtemelen vaktiyle buraya inşaat izni verilirken arazi konusundaki anlaşmazlıklar halledilememiş ama tapuya göre böyle bir inşaat izni verilmiş. İnşaatın bir kare tarafı var. Bir de üçgen tarafı var. Şimdi arkadaki bina yıkılmış, muhtemelen müteahhit bir arkadaş orayı almış, bir şeyler yapmak istiyor. Açıklık olunca da baktık burada geometrik manada yamuk bir bina var. Çok çok kenarlı bir bina var” dedi. Bölgenin acilen bir kentsel dönüşüme ihtiyacı olduğunu ifade eden Öztürk, “Şimdi bu bölge eskiden kalan işte kerpiç ahşap binaların yerine betonarme yeni binaların yapıldığı ve müteahhit marifetiyle kentsel dönüşümün resen sağlandığı bir bölge. Yani burayı yerel belediyenin Ankara'nın da desteğini almak suretiyle yeniden planlamasında ve ona göre bir kentsel dönüşüm çabasına girmesinde fayda var” şeklinde konuştu.

https://sputniknews.com.tr/20240211/kucukcekmecedeki-saldiriya-iliskin-yeni-goruntuler-ortaya-cikti--1080618679.html

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