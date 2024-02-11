https://sputniknews.com.tr/20240211/tel-avivde-netanyahuya-karsi-buyuk-protesto-ates-yakarak-otoyolu-kapattilar-1080623211.html
Tel Aviv'de Netanyahu'ya karşı büyük protesto: Ateş yakarak otoyolu kapattılar
Tel Aviv'de Netanyahu'ya karşı büyük protesto: Ateş yakarak otoyolu kapattılar
İsrail'in başkenti Tel Aviv'de düzenlenen esir protestosunda göstericiler otoyolu ateş yakarak ve barikat kurarak kapatırken, Netanyahu hükümetine de seçim... 11.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-11T14:21+0300
2024-02-11T14:21+0300
2024-02-11T14:21+0300
israil- filistin çatışması
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israil-filistin
benyamin netanyahu
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İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları sürerken, bölgedeki esirlerin durumu belirsizliğini koruyor. İsrail'de savaş karşıtı esir yakınları ise protesto gösterilerine devam ediyor. Başkent Tel Aviv'de otoyolu ateş yakarak ve barikatlar kurarak kapatan göstericiler, esir anlaşması talep ederken, Başbakan Benyamin Netanyahu hükümetine seçim çağrısı yaptı. Acil durum sinyali anlamına gelen “SOS” ile “Yardım edin” yazılı pankartlar taşıyan göstericilere sert müdahalede bulunan İsrail polisi, 7 kişiyi tutuklarken, 5 kişiye de trafiği engelleme suçundan para cezası kesti.
https://sputniknews.com.tr/20240211/israil-suriyedeki-dimas-havaalani-yakinlarina-saldiri-duzenledi-1080616874.html
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israil, israil-filistin, benyamin netanyahu, gazze, gazze şeridi, esir
israil, israil-filistin, benyamin netanyahu, gazze, gazze şeridi, esir
Tel Aviv'de Netanyahu'ya karşı büyük protesto: Ateş yakarak otoyolu kapattılar
İsrail'in başkenti Tel Aviv'de düzenlenen esir protestosunda göstericiler otoyolu ateş yakarak ve barikat kurarak kapatırken, Netanyahu hükümetine de seçim çağrısı yaptı
İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları sürerken, bölgedeki esirlerin durumu belirsizliğini koruyor. İsrail'de savaş karşıtı esir yakınları ise protesto gösterilerine devam ediyor.
Başkent Tel Aviv'de otoyolu ateş yakarak ve barikatlar kurarak kapatan göstericiler, esir anlaşması talep ederken, Başbakan Benyamin Netanyahu hükümetine seçim çağrısı yaptı. Acil durum sinyali anlamına gelen “SOS” ile “Yardım edin” yazılı pankartlar taşıyan göstericilere sert müdahalede bulunan İsrail polisi, 7 kişiyi tutuklarken, 5 kişiye de trafiği engelleme suçundan para cezası kesti.