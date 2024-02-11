https://sputniknews.com.tr/20240211/israil-suriyedeki-dimas-havaalani-yakinlarina-saldiri-duzenledi-1080616874.html

İsrail, Suriye'deki Dimas Havaalanı yakınlarına saldırı düzenledi

İsrail, Suriye'deki Dimas Havaalanı yakınlarına saldırı düzenledi

Rusya’nın Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi, İsrail'e ait iki savaş uçağının Dimas Havaalanı yakınlarındaki askeri tesislere 4 güdümlü bombayla hava... 11.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-11T10:59+0300

2024-02-11T10:59+0300

2024-02-11T10:59+0300

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Rusya’nın Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi Başkan Yardımcısı Vadim Kulit, basın açıklamasında, İsrail Hava Kuvvetleri'ne ait iki taktik savaş uçağı F-35’in Suriye hava sahasına girmeden Golan Tepeleri'nin güney kısmı yönünden Dimas Havaalanı bölgesindeki askeri altyapı tesislerine dört güdümlü bombayla bir hava saldırısı gerçekleştirdiğini duyurdu.Saldırının bölgede maddi hasara yol açtığı da eklendi.Bir gün önce de İsrail'in, Suriye'nin başkenti Şam kırsalındaki birkaç noktaya hava saldırısı gerçekleştirdiği ileri sürülmüştü.Suriye'deki haber ajansı SANA'nın askeri kaynağa dayandırdığı haberinde, yerel saatle 01.05'de Şam kırsalındaki bazı noktaların, İsrail güçlerince hava saldırısıyla hedef alındığı iddia edildi.Haberde, "Hava savunma sistemlerimiz düşman Golan tepeleri tarafından gelen füzelerini karşılayarak çoğunu düşürdü. Saldırıda maddi hasar meydana geldi" ifadeleri kullanıldı.İsrail’in yine Şam’daki Mezze Havalimanı'na ve Seyyide Zeynep Mahallesi'ne dün de hava saldırısı düzenlediği iddia edilmiş ancak Suriye yönetimi saldırıya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmamıştı.İsrail makamlarından ise saldırıya ilişkin açıklama yapılmadı.Şam ve kırsalındaki bölgelerde Suriye ordusu ve İran destekli terörist grupların yanı sıra Lübnan Hizbullahı unsurlarının bulunduğu savunuluyor.İsrail, iç savaşın başladığı 2011'den bu yana Suriye'de zaman zaman İran destekli gruplara ve Suriye ordusuna ait olduğunu iddia ettiği askeri noktalara saldırılar düzenliyor.

https://sputniknews.com.tr/20240211/israilin-gazze-seridine-yonelik-saldirilarinda-128gun-1080616294.html

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israil, israil-filistin, suriye, ortadoğu, doğu akdeniz, abd, f-35, rusya