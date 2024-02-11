https://sputniknews.com.tr/20240211/sudanli-orgeneral-ata-dis-mihraklarca-kurulmak-istenen-komployu-halk-basarisiz-kilacak-1080629120.html

Sudanlı Orgeneral Ata: Dış mihraklarca kurulmak istenen komployu halk başarısız kılacak

Sudanlı Orgeneral Ata: Dış mihraklarca kurulmak istenen komployu halk başarısız kılacak

Sudan Ordu Komutan Yardımcısı Orgeneral Yasir el-Ata, Sudan’ı bölmek için büyük bir plan olduğunu iddia ederek "Herkesçe malum dış mihraklarca kurulmak istenen... 11.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-11T16:53+0300

2024-02-11T16:53+0300

2024-02-11T16:53+0300

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hızlı destek kuvvetleri

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Orgeneral Ata, başkent Hartum’un kuzeyindeki Umdurman kentinde bir askeri birliği ziyaretinde ordu mensuplarına hitap etti.Sudan devletinin ordu ve diğer düzenli kuvvetlerce desteklendiğini belirten Ata, halk direnişinin Sudan’ın birlik ve beraberliğini koruyacağını söyledi.Ata, "Sudan’ı bölmek için büyük bir plan var. Herkesçe malum dış mihraklarca kurulmak istenen bir komplo var ancak halk bunu başarısız kılacak." ifadelerini kullandı.Sudan Silahlı Kuvvetlerinin milli olduğunu, herhangi bir siyasi parti, kabile ya da bir gruba ait olmadığını aktaran Ata, "Silahlı Kuvvetler önderliğindeki silahlı halk direnişi, terörist ve paralı (Hızlı Destek Kuvvetleri Komutanı Muhammed Hamdan Dagalu) milislerinden arındırılmış bir Sudan için yeniden tarih yazıyor." dedi.Sudan'da iç savaşSudan, 2023 Nisan ayı ortasından bu yana Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan komutasındaki ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor.HDK ve ordu, Aralık 2018'deki halk ayaklanması sonrasında yönetimi ele geçirip, yaklaşık 30 yıl iktidarda kalan Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir'in Nisan 2019'da devrilmesinin ardından sivillerin katılımıyla oluşturulan hükümette yer almış, 2021'de ise sivil hükümete karşı birlikte darbe düzenlemişti.Ordu ve HDK'nin, askeri ve güvenlik reformu kapsamında HDK'nin orduya entegrasyonu meselesinde anlaşmazlığa düşmesinin ardından nisan ortasında iç savaş patlak vermişti.BM'ye göre, dünyanın en büyük yerinden edilme krizinin yaşandığı Sudan’daki çatışmalar sonucu 13 binden fazla kişi hayatını kaybetti, 6 milyon kişi ülke içinde başka şehirlere, 1,7 milyon kişi çevre ülkelere kaçtı.

https://sputniknews.com.tr/20240205/sudan-ile-guney-sudan-arasinda-tartismali-petrol-bolgesinde-catisma-37-sivil-oldu-1080417960.html

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