https://sputniknews.com.tr/20240205/sudan-ile-guney-sudan-arasinda-tartismali-petrol-bolgesinde-catisma-37-sivil-oldu-1080417960.html
Sudan ile Güney Sudan arasında tartışmalı petrol bölgesinde çatışma: 37 sivil öldü
Sudan ile Güney Sudan arasında tartışmalı petrol bölgesinde çatışma: 37 sivil öldü
Sudan ve Güney Sudan sınırındaki tartışmalı Abyei bölgesinde hafta sonu düzenlenen saldırılara 37 sivil hayatını kaybetti. 05.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-05T13:43+0300
2024-02-05T13:43+0300
2024-02-05T13:43+0300
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petrol
çatışma
silahlı çatışma
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Güney Sudan ve Sudan’ın anlaşmazlık yaşadığı petrol zengini Abyei bölgesinde sivillere yönelik saldırılar sürüyor. Abyei'deki yerel yetkililer tarafından yapılan açıklamada, bölgedeki 4 köyde meydana gelen saldırılarda Cumartesi günü 19 kişinin öldüğü, Pazar günü ise 3’ü çocuk 18 kişinin hayatını kaybettiği ifade edildi. Onlarca kişinin yaralandığı ve 18 kişinin kaçırıldığı saldırılarda en az bin büyük baş hayvanın çalındığı, birçok iş yerinin ise yağmalandığı belirtildi.Saldırılardan Güney Sudan'ın Warrap eyaletinde faaliyet gösteren silahlı etnik gruplar sorumlu tutuluyor.Etnik çatışmaların yaşandığı Abyei bölgesinde geçtiğimiz hafta aralarında 2 Birleşmiş Milletler barış gücü mensubunun bulunduğu 53 kişi öldürülmüştü.Ülkeler arasındaki anlaşmazlık sürüyorSudan ve Güney Sudan arasında 2005'te imzalanan barış anlaşmasıyla, Abyei bölgesinin statüsünün müzakerelerle belirlenmesine karar verilmiş, ancak sonuç alınmamıştı. Abyei bölgesinin statüsü, Güney Sudan'ın 2011 yılında bağımsızlığını kazanmasına rağmen henüz çözülemedi. Afrika Birliği, Abyei bölgesi için referandum yapılmasını önermiş ancak referanduma kimin katılacağı konusunda da anlaşmaya varılamamıştı. Her iki ülkenin üzerinde hak iddia ettiği Abyei bölgesinde şu anda Güney Sudan ve Sudanlı yetkililerin yer aldığı ortak bir yönetim bulunuyor.
https://sputniknews.com.tr/20240205/silideki-orman-yanginlarindan-olenler-nedeniyle-yas-ilan-edildi--1080417601.html
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sudan, güney sudan, petrol, çatışma, silahlı çatışma
sudan, güney sudan, petrol, çatışma, silahlı çatışma
Sudan ile Güney Sudan arasında tartışmalı petrol bölgesinde çatışma: 37 sivil öldü
Sudan ve Güney Sudan sınırındaki tartışmalı Abyei bölgesinde hafta sonu düzenlenen saldırılara 37 sivil hayatını kaybetti.
Güney Sudan ve Sudan’ın anlaşmazlık yaşadığı petrol zengini Abyei bölgesinde sivillere yönelik saldırılar sürüyor. Abyei'deki yerel yetkililer tarafından yapılan açıklamada, bölgedeki 4 köyde meydana gelen saldırılarda Cumartesi günü 19 kişinin öldüğü, Pazar günü ise 3’ü çocuk 18 kişinin hayatını kaybettiği ifade edildi.
Onlarca kişinin yaralandığı ve 18 kişinin kaçırıldığı saldırılarda en az bin büyük baş hayvanın çalındığı, birçok iş yerinin ise yağmalandığı belirtildi.
Saldırılardan Güney Sudan'ın Warrap eyaletinde faaliyet gösteren silahlı etnik gruplar sorumlu tutuluyor.
Etnik çatışmaların yaşandığı Abyei bölgesinde geçtiğimiz hafta aralarında 2 Birleşmiş Milletler barış gücü mensubunun bulunduğu 53 kişi öldürülmüştü.
Ülkeler arasındaki anlaşmazlık sürüyor
Sudan ve Güney Sudan arasında 2005'te imzalanan barış anlaşmasıyla, Abyei bölgesinin statüsünün müzakerelerle belirlenmesine karar verilmiş, ancak sonuç alınmamıştı. Abyei bölgesinin statüsü, Güney Sudan'ın 2011 yılında bağımsızlığını kazanmasına rağmen henüz çözülemedi. Afrika Birliği, Abyei bölgesi için referandum yapılmasını önermiş ancak referanduma kimin katılacağı konusunda da anlaşmaya varılamamıştı. Her iki ülkenin üzerinde hak iddia ettiği Abyei bölgesinde şu anda Güney Sudan ve Sudanlı yetkililerin yer aldığı ortak bir yönetim bulunuyor.