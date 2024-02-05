https://sputniknews.com.tr/20240205/silideki-orman-yanginlarindan-olenler-nedeniyle-yas-ilan-edildi--1080417601.html

Şili’deki orman yangınlarından ölenler nedeniyle yas ilan edildi

Şili’deki orman yangınlarından ölenler nedeniyle yas ilan edildi

Şili’nin orta kesimlerinde cuma gününden bu yana devam eden orman yangınları nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 112’ye yükseldi. Şili Devlet Başkanı... 05.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-05T13:36+0300

2024-02-05T13:36+0300

2024-02-05T13:36+0300

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orman yangını

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Şili’de 3 gündür devam eden orman yangınlarında bilanço artıyor. Şili Devlet Başkanı Gabriel Boric’in “Çok büyük bir trajedi ile karşı karşıyayız” uyarısında bulunduğu yangınlar nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 112’ye yükseldi. Yetkililer, alevlerin küle çevirdiği yerleşim yerleri ve evlerde daha fazla ceset bulunması ihtimali nedeniyle can kaybının artabileceği uyarısında bulunurken, Devlet Başkanı Boric erken saatlerde yaptığı açıklamada, ülkede 2 gün ulusal yas ilan edildiğini duyurdu.Ülke genelinde 165 yangın devam ediyorVina del Mar ve Valparaiso kentleri dahil yangından en çok etkilenen bölgelerde yerel saatle 21.00’den itibaren sokağa çıkma yasağı ilan edilirken, yangın söndürme çalışmalarına katılmaları üzere ordu bölgeye gönderildi. Şili İçişleri Bakan Yardımcısı Manuel Monsalve, Şili genelinde 165 yangının devam ettiğini ve sadece sadece Vina del Mar ve Quilpue bölgelerinde yaklaşık 14 bin evin zarar gördüğünü tahmin ettiklerini söyledi.

https://sputniknews.com.tr/20240204/silideki-orman-yanginlarinda-yasamini-yitirenlerin-sayisi-51e-cikti-1080362968.html

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