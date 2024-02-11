https://sputniknews.com.tr/20240211/rt-genel-yayin-yonetmeni-simonyan-putinin-carlsonla-roportaji-yaklasik-bir-milyar-kez-izlendi-1080635165.html

RT Genel Yayın Yönetmeni Simonyan: Putin’in Carlson’la röportajı yaklaşık bir milyar kez izlendi

RT Genel Yayın Yönetmeni Simonyan: Putin’in Carlson’la röportajı yaklaşık bir milyar kez izlendi

Rossiya Segodnya ve Russia Today (RT) Genel Yayın Yönetmeni Margarita Simonyan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in ABD’li gazeteci Tucker Carlson ile... 11.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-11T23:19+0300

2024-02-11T23:19+0300

2024-02-11T23:19+0300

dünya

rusya

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tucker carlson

röportaj

izlenme rekoru

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Rossiya 1 televizyonunda yayınlanan ‘Vladimir Solovyov ile Pazar Akşamı’ programına konuk olan Simonyan, Rus lider Putin’in Carlson ile yaptığı röportajın yaklaşık bir milyar kez izlendiğini söyledi.Simonyan, “Meslektaşlarıma hesaplamalarını rica ettim. Bu karmaşık ve zor bir şey, zira tüm diller, yayınlandığı tüm kaynaklar, tüm kaynaklardaki tüm izlemeler dikkate alınmalı. Sizi temin ederim ki bu rakam yaklaşık bir milyardır. Gazetecilik tarihinde hiçbir zaman böyle bir röportaj olmadı, bu bir gerçek” diye konuştu.Carlson’un kendi internet sitesi ve farklı dillerdeki diğer kaynaklar hesaba katılmadan, yalnızca X ağında ve yalnızca İngilizce olarak röportajın 180 milyon kez izlendiğine dikkat çeken Simonyan, bunun en anlamlı ve başarılı röportaj olduğunu, Amerikalıların bile yaptıkları yorumlarda söyleşiyi tarihi olarak nitelendirdiğini vurguladı.Carlson, Putin ile yaptığı röportajı cuma gecesi yayınlarken, ardından çeşitli sosyal ağlarda paylaşmıştı. Video, yayınlandıktan sonra sadece bir günde sosyal ağ X'te 150 milyon, YouTube'da ise 8 milyondan fazla kez izlenmiş, farklı dillerde altyazılı olarak yayılan röportaj Kremlin'in internet sitesinde de yer almıştı.Putin'in Carlson ile yaptığı röportaj 2 saat 6 dakika sürerken bu süre zarfında Rus lider, yaklaşık 60 soruyu yanıtlamıştı.

https://sputniknews.com.tr/20240209/putin-x-platformunun-abd-gundeminde-en-cok-konusulanlar-arasinda-1080564966.html

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rusya, vladimir putin, tucker carlson, röportaj, izlenme rekoru