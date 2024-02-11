https://sputniknews.com.tr/20240211/resmi-gazetede-yayimlandi-ritm-baglanti-belgesi-temin-edilmesi-zorunlu-hale-geldi-1080615237.html

Resmi Gazete'de yayımlandı: RİTM bağlantı belgesi temin edilmesi zorunlu hale geldi

Resmi Gazete'de yayımlandı: RİTM bağlantı belgesi temin edilmesi zorunlu hale geldi

Elektriksel kurulu gücü 10 megavat elektrik (Mwe) ve üzerinde olan lisanslı/lisanssız rüzgar enerjisi santralleri (RES) için Rüzgar Gücü İzleme ve Tahmin... 11.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-11T09:30+0300

2024-02-11T09:30+0300

2024-02-11T09:30+0300

türkiye

resmi gazete

enerji ve tabii kaynaklar bakanlığı

rüzgar

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın, Rüzgar Gücü İzleme ve Tahmin Merkezine Bağlantı Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlandı.Yönetmelik, rüzgar enerjisi santrallerinin RİTM'e bağlanmaları, lisans sahibinin bağlantı için yerine getirmesi gereken yükümlülükleri, merkezde üretilecek rüzgar gücü tahminlerinden yararlanma usulleriyle, tahminlerden yararlanma için fiyatlandırmada uygulanacak usul ve esasları kapsıyor.Buna göre, elektriksel kurulu gücü 10 Mwe ve üzerinde olan lisanslı/lisanssız RES'ler için RİTM bağlantı belgesinin temin edilmesi zorunlu olacak.Talep edilmesi halinde, üretim lisansında elektriksel kurulu gücü 10 MWe'nin altında olan RES'ler için de yönetmelik kapsamında RİTM bağlantı belgesi düzenlenecek.RİTM'e bağlandıktan sonra santral kabul işlemi gerekmeksizin kapasite artışı gerçekleştirecek RES'ler için bu konudaki lisans tadili işlemleri tamamlandıktan sonra www.ritm.teias.gov.tr adresindeki santral bilgi formu, ilgili elektronik posta adresine gönderilecek.

https://sputniknews.com.tr/20240204/resmi-gazetede-yayimlandi-epdk-29-sirkete-lisans-verdi-1080361168.html

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ritm belgesi nedir, ritm belgesi nasıl alınır, ritm belgesi zorunlu mu