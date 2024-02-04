https://sputniknews.com.tr/20240204/resmi-gazetede-yayimlandi-epdk-29-sirkete-lisans-verdi-1080361168.html

Resmi Gazete'de yayımlandı: EPDK 29 şirkete lisans verdi

Resmi Gazete'de yayımlandı: EPDK 29 şirkete lisans verdi

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK), elektrik, sıvılaştırılmış petrol gazları (LPG) ve petrol piyasalarında 29 şirkete toplam 31 lisans verildi. 04.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-04T10:35+0300

2024-02-04T10:35+0300

2024-02-04T10:36+0300

türkiye

epdk

enerji piyasası düzenleme kurumu (epdk)

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EPDK'nin konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.Buna göre, elektrik piyasasında faaliyet göstermek isteyen 7 şirkete tedarik lisansı verildi.Aynı piyasada 6 şirkete toplam 8 üretim lisansı verilirken, 3 şirketin 4 üretim lisansı ise sona erdirildi.Ayrıca, 13 şirkete de şarj ağı işletmeci lisansı verildi.Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) piyasasında faaliyet gösteren 1 şirketin dağıtıcı lisansının süresi uzatıldı.Petrol piyasasında ise 1 iletim, 1 dağıtıcı ve 1 ihrakiye teslimi lisansı verildi.

https://sputniknews.com.tr/20240204/izmir-seferihisarda-deprem-1080360119.html

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epdk, enerji piyasası düzenleme kurumu (epdk)