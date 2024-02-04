https://sputniknews.com.tr/20240204/resmi-gazetede-yayimlandi-epdk-29-sirkete-lisans-verdi-1080361168.html
Resmi Gazete'de yayımlandı: EPDK 29 şirkete lisans verdi
Resmi Gazete'de yayımlandı: EPDK 29 şirkete lisans verdi
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK), elektrik, sıvılaştırılmış petrol gazları (LPG) ve petrol piyasalarında 29 şirkete toplam 31 lisans verildi. 04.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-04T10:35+0300
2024-02-04T10:35+0300
2024-02-04T10:36+0300
türkiye
epdk
enerji piyasası düzenleme kurumu (epdk)
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EPDK'nin konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.Buna göre, elektrik piyasasında faaliyet göstermek isteyen 7 şirkete tedarik lisansı verildi.Aynı piyasada 6 şirkete toplam 8 üretim lisansı verilirken, 3 şirketin 4 üretim lisansı ise sona erdirildi.Ayrıca, 13 şirkete de şarj ağı işletmeci lisansı verildi.Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) piyasasında faaliyet gösteren 1 şirketin dağıtıcı lisansının süresi uzatıldı.Petrol piyasasında ise 1 iletim, 1 dağıtıcı ve 1 ihrakiye teslimi lisansı verildi.
https://sputniknews.com.tr/20240204/izmir-seferihisarda-deprem-1080360119.html
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epdk, enerji piyasası düzenleme kurumu (epdk)
epdk, enerji piyasası düzenleme kurumu (epdk)
Resmi Gazete'de yayımlandı: EPDK 29 şirkete lisans verdi
10:35 04.02.2024 (güncellendi: 10:36 04.02.2024)
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK), elektrik, sıvılaştırılmış petrol gazları (LPG) ve petrol piyasalarında 29 şirkete toplam 31 lisans verildi.
EPDK'nin konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.
Buna göre, elektrik piyasasında faaliyet göstermek isteyen 7 şirkete tedarik lisansı verildi.
Aynı piyasada 6 şirkete toplam 8 üretim lisansı verilirken, 3 şirketin 4 üretim lisansı ise sona erdirildi.
Ayrıca, 13 şirkete de şarj ağı işletmeci lisansı verildi.
Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) piyasasında faaliyet gösteren 1 şirketin dağıtıcı lisansının süresi uzatıldı.
Petrol piyasasında ise 1 iletim, 1 dağıtıcı ve 1 ihrakiye teslimi lisansı verildi.